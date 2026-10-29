Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने पर भी कुछ इलाकों में AQI कम रहा।

लोधी रोड हरियाली, मैदान गढ़ी जंगल से हवा स्वच्छ रहती है।

घोगा के खुले स्थान, कम आबादी से प्रदूषण स्तर कम है।

Delhi Air Pollution: जैसे-जैसे सर्दियां आ रही हैं और दिल्ली में स्मोक और वायु प्रदूषण बढ़ रहा है कुछ इलाकों में प्रदूषण का स्तर अभी भी दूसरे इलाकों की तुलना में कम बना हुआ है. लोधी रोड का AQI 129 है, मैदान गढ़ी का 112 और घोगा का 132 है. इन आंकड़ों के हिसाब से ये तीनों इलाके मॉडरेट श्रेणी में आते हैं.

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों की तुलना अगर आनंद विहार और उत्तम नगर जैसे प्रदूषण हॉटस्पॉट से करें तो वहां AQI का स्तर 300 से 400 तक पहुंच सकता है. लोधी रोड और मैदान गढ़ी को यहां मौजूद हरियाली से काफी फायदा मिलता है और घोगा के आस-पास का खुला इलाका हवा को आने जाने में मदद करता है.

लोधी रोड

लोधी रोड लुटियंस दिल्ली का हिस्सा है. यह चारों तरफ से हरियाली से घिरा हुआ है. इसमें 90 एकड़ में फैला लोधी गार्डन और सफदरगंज मकबरे का परिसर शामिल है. यहां मौजूद बड़े पेड़ और घनी वनस्पति एक प्राकृतिक फिल्टर की तरह काम करती हैं जो हवा में मौजूद बारीक कणों को सोख लेती हैं.

इस इलाके में ऊंची कंक्रीट की इमारतें भी कम हैं, सड़कें खुली हैं और ट्रैफिक का दबाव भी काफी कम है. इन खूबियों की वजह से यहां अर्बन हीट आइलैंड का असर कम होता है. इससे प्रदूषक तत्वों के जमीन के करीब जमा होने की संभावना कम हो जाती है.

ट्रैफिक और निर्माण कार्यों पर कंट्रोल भी एक बड़ा कारण है. लुटियंस जोन का हिस्सा होने की वजह से लोधी रोड पर बिना अनुमति के होने वाले कमर्शियल निर्माण कार्यों पर पूरी तरह से रोक है. सड़कों की लगातार मशीनी सफाई और पानी का छिड़काव भी धूल को उड़ने से रोकने में मदद करता है. इन्हीं सब वजहों से यहां का AQI स्तर मॉडरेट बना रहता है.





मैदान गढ़ी

दक्षिण दिल्ली में स्थित मैदान गढ़ी को अपने आस-पास के जंगलों और हरियाली का फायदा मिलता है. यह संजय वन और अरावली पर्वत श्रृंखला के काफी करीब है. इसमें असोला भट्टी वाइल्डलाइफ सैंक्चुअरी भी शामिल है. यह जंगली इलाका दक्षिण की तरफ से आने वाले प्रदूषण को सोखने में मदद करता है.

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का मुख्य मुख्यालय भी मैदान गढ़ी में ही है. इसका कैंपस सैकड़ों एकड़ में फैला हुआ है और यहां काफी हरियाली है. यहां की हरियाली स्थानीय हवा को साफ रखने में मदद करती है. इस इलाके में औद्योगिक क्षेत्र भी नहीं हैं. दिल्ली गाजियाबाद और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे जैसे बड़े कमर्शियल हाईवे इस इलाके से होकर नहीं गुजरते हैं. इससे औद्योगिक गतिविधियों और व्यस्त एक्सप्रेसवे से निकलने वाले प्रदूषण का स्तर यहां कम होता है.





घोगा

उत्तर पश्चिम दिल्ली की सीमा पर स्थित घोगा में AQI 125 होने के पीछे कुछ अलग वजह है. यह एक ग्रामीण और बाहरी इलाका है जहां पर ऊंची इमारतें काफी कम हैं. घनी आबादी वाले शहरी इलाकों में ऊंची इमारतें हवा के बहाव को रोक सकती हैं, इससे अर्बन कैन्यन इफेक्ट पैदा होता है. घोगा का खुला ढांचा हवा के आने-जाने का एक रास्ता बनाता है जहां हल्की हवा चलने पर भी प्रदूषण फैलाने वाले कण दूर हो जाते हैं.

यह आबादी का घनत्व भी कम है और प्रदूषण के स्थानीय स्रोत भी कम हैं. ये इसे दिल्ली के भीड़भाड़ वाले इलाकों से अलग बनाते हैं. यहां दिल्ली के दूसरे हिस्सों की तरह छोटी गली, ट्रैफिक जाम और वाहनों पर भारी भीड़ नहीं है.

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अलग-अलग इलाके और एक जैसा फायदा

ये तीनों जगहें दिखाती हैं कि एक ही शहर के अंदर स्थानीय हालात हवा की गुणवत्ता पर कैसे असर डाल सकते हैं. लोधी रोड पर पुराने और बड़े पेड़ हैं, इसी के साथ यहां निर्माण कार्यों और सड़क की धूल को कंट्रोल करने के उपाय किए गए हैं. मैदान गढ़ी को यहां मौजूद जंगलों, हरे भरे इंस्टीट्यूशनल केंपस और कम औद्योगिक व हाईवे गतिविधि का फायदा मिलता है. इसी के साथ घोगा में खुली जगह और हवा के बेहतर बहाव के साथ-साथ प्रदूषण के स्रोत भी कम हैं.

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