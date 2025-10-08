हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सिर्फ 60 मिनट में दुनिया के किसी भी कोने में पहुंचेगा पार्सल, जानें कैसे काम करेगी यह तकनीक?

सिर्फ 60 मिनट में दुनिया के किसी भी कोने में पहुंचेगा पार्सल, जानें कैसे काम करेगी यह तकनीक?

Inversion Delivery Spacecraft Technique: सोचिए कि आपको विदेश से कोई चीज अर्जेंट मंगानी है और वह एक घंटे में आपके पास पहुंच जाए तो कितना अच्छा हो. बहुत जल्द ऐसी ही एक तकनीक लॉन्च होने वाली है.

Updated at : 08 Oct 2025 08:45 AM (IST)
आजकल क्विक कॉमर्स कंपनियों ने पार्सल डिलीवरी की दुनिया में धमाल मचा रखा है. कुछ कंपनियां 10 से 15 मिनट में घर सामान पहुंचा देती हैं, जबकि कुछ एक से दो दिन में एक शहर से दूसरे शहर तक पार्सल भेजती हैं. अंतरराष्ट्रीय पार्सल की बात करें तो इसमें आमतौर पर 5 से 10 दिन लग जाते हैं. लेकिन अब एक अमेरिकी कंपनी ने लॉजिस्टिक्स की दुनिया में एक ऐसा कदम उठाया है, जो पूरी तरह से नया और क्रांतिकारी है. इसके जरिए दुनिया के किसी भी कोने में आपका पार्सल सिर्फ एक घंटे में पहुंच जाएगा.

कैसे एक घंटे में पहुंचेगा पार्सल?

इस कंपनी का नाम Inversion है. एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर में काम करने वाली इस कंपनी ने दुनिया का पहला स्पेस डिलीवरी वीइकल तैयार किया है. इसका नाम Arc Vehicle है. यह एक Re-Entry Vehicle है, यानि यह अंतरिक्ष में जाकर फिर वायुमंडल में वापस लौट सकता है. यह एक बार में 227 किलोग्राम तक का सामान ले जा सकता है.

कैसे काम करेगी यह तकनीक?

इस तकनीक में सामान Arc Vehicle पर लोड किया जाता है. इसके बाद यह धरती से 1000 किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष में जाता है और वहां से उड़ान भरकर डिलीवरी पॉइंट पर पहुंचता है. इसके बाद फिर से यह वायुमंडल में प्रवेश करता है और पैराशूट की मदद से सुरक्षित लैंड करता है. Arc Vehicle 25,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है.

इमरजेंसी में बेहद मददगार

स्पेस डिलीवरी वीइकल का इस्तेमाल कई तरीकों से किया जा सकता है. रिपोर्ट्स बताती हैं कि युद्ध के समय यह तकनीक बेहद मददगार साबित हो सकती है. Arc Vehicle स्पेस में रुक भी सकता है और कंपनी के अनुसार यह 5 साल तक अंतरिक्ष में एक्टिव रह सकता है, जिससे युद्ध और इमरजेंसी परिस्थितियों में इसका उपयोग आसान होता है.

कम खर्च में आसान काम

कंपनी का दावा है कि यह ऑटोनोमस स्पेसक्राफ्ट है और इसे दोबारा इस्तेमाल में लाया जा सकता है. जिससे खर्च कम आता है. हालांकि, अभी इस सर्विस की कीमत और इसे कब शुरू किया जाएगा, इस बारे में कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है.

निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Published at : 08 Oct 2025 08:45 AM (IST)
Inversion Delivery Delivery Spacecraft Technique Space Delivery Technology
