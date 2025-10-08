सिर्फ 60 मिनट में दुनिया के किसी भी कोने में पहुंचेगा पार्सल, जानें कैसे काम करेगी यह तकनीक?

आजकल क्विक कॉमर्स कंपनियों ने पार्सल डिलीवरी की दुनिया में धमाल मचा रखा है. कुछ कंपनियां 10 से 15 मिनट में घर सामान पहुंचा देती हैं, जबकि कुछ एक से दो दिन में एक शहर से दूसरे शहर तक पार्सल भेजती हैं. अंतरराष्ट्रीय पार्सल की बात करें तो इसमें आमतौर पर 5 से 10 दिन लग जाते हैं. लेकिन अब एक अमेरिकी कंपनी ने लॉजिस्टिक्स की दुनिया में एक ऐसा कदम उठाया है, जो पूरी तरह से नया और क्रांतिकारी है. इसके जरिए दुनिया के किसी भी कोने में आपका पार्सल सिर्फ एक घंटे में पहुंच जाएगा.

कैसे एक घंटे में पहुंचेगा पार्सल?

इस कंपनी का नाम Inversion है. एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर में काम करने वाली इस कंपनी ने दुनिया का पहला स्पेस डिलीवरी वीइकल तैयार किया है. इसका नाम Arc Vehicle है. यह एक Re-Entry Vehicle है, यानि यह अंतरिक्ष में जाकर फिर वायुमंडल में वापस लौट सकता है. यह एक बार में 227 किलोग्राम तक का सामान ले जा सकता है.

कैसे काम करेगी यह तकनीक?

इस तकनीक में सामान Arc Vehicle पर लोड किया जाता है. इसके बाद यह धरती से 1000 किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष में जाता है और वहां से उड़ान भरकर डिलीवरी पॉइंट पर पहुंचता है. इसके बाद फिर से यह वायुमंडल में प्रवेश करता है और पैराशूट की मदद से सुरक्षित लैंड करता है. Arc Vehicle 25,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है.

इमरजेंसी में बेहद मददगार

स्पेस डिलीवरी वीइकल का इस्तेमाल कई तरीकों से किया जा सकता है. रिपोर्ट्स बताती हैं कि युद्ध के समय यह तकनीक बेहद मददगार साबित हो सकती है. Arc Vehicle स्पेस में रुक भी सकता है और कंपनी के अनुसार यह 5 साल तक अंतरिक्ष में एक्टिव रह सकता है, जिससे युद्ध और इमरजेंसी परिस्थितियों में इसका उपयोग आसान होता है.

कम खर्च में आसान काम

कंपनी का दावा है कि यह ऑटोनोमस स्पेसक्राफ्ट है और इसे दोबारा इस्तेमाल में लाया जा सकता है. जिससे खर्च कम आता है. हालांकि, अभी इस सर्विस की कीमत और इसे कब शुरू किया जाएगा, इस बारे में कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है.

यह भी पढ़ें: लेदर की पुरानी बॉल कैसे कराएं स्विंग? आपके सामने सिराज भी लगेंगे फीके