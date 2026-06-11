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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजDelulu से लेकर Solulu तक... Gen Z के बीच इन ट्रेंडिंग शब्दों को कितना मतलब समझते हैं आप?

Delulu से लेकर Solulu तक... Gen Z के बीच इन ट्रेंडिंग शब्दों को कितना मतलब समझते हैं आप?

Delulu और Solulu जैसे शब्द Gen Z के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं. सोशल मीडिया पर वायरल ये नए स्लैंग शब्द युवाओं की डेटिंग, सोच और बातचीत के बदलते अंदाज को दर्शाते हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sanjana Singh | Updated at : 11 Jun 2026 03:20 AM (IST)
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Gen Z में आजकल एक नया ट्रेंड देखने को मिल जाता है, जिसमें हर स्थिति को एक अलग नाम दे दिया जाता है और वही शब्द देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है. कई बार इन शब्दों का कोई सीधा मतलब समझ में नहीं आता, लेकिन फिर भी लगभग हर Gen Z उनका इस्तेमाल करता नजर आता है. इन्हीं में से दो शब्द हैं Delulu और Solulu. इंस्टाग्राम से लेकर टिकटॉक और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स तक ये शब्द काफी लोकप्रिय हो चुके हैं.

ऐसे में कई लोगों को इनका मतलब तक नहीं पता होता कि आखिर Delulu और Solulu हैं क्या. अगर आप भी इन्हें बार-बार सुन रहे हैं, तो आइए बताते हैं कि इनका मतलब क्या है. बता दें कि इन शब्दों के पीछे छिपा अर्थ सिर्फ मजाक तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आज की डेटिंग और सोचने के तरीके को भी दिखाता है. 

Delulu क्या है और Gen Z इसे क्यों पसंद करती है?

सबसे पहले बात करते हैं Delulu की. यह शब्द "Delusional" से निकला है, जिसका मतलब होता है किसी बात को सच मान लेना, भले ही उसके पक्के सबूत न हों. Gen Z ने इसी शब्द को मजेदार अंदाज में अपनाया है.  उदाहरण के तौर पर देखें तो, अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि उसका क्रश उसे पसंद करता है, जबकि सामने वाले ने ऐसा कोई संकेत नहीं दिया है, तो दोस्त उसे मजाक में "Delulu" कह सकते हैं. 

हाल के दिनों में "Delulu Dating" भी एक ट्रेंड बन गया है. इसमें लोग रिश्तों को लेकर बहुत ज्यादा उम्मीदें पाल लेते हैं और कई बार सामने दिख रहे संकेतों को भी नजरअंदाज कर देते हैं.  इसे ऐसे समझिए, अगर पिछले रिश्ते में आपका दिल टूट गया हो या आपको धोखा मिला हो, फिर भी आप प्यार और रिश्तों पर भरोसा बनाए रखते हैं और नए रिश्ते को एक नया मौका देने के लिए तैयार रहते हैं, तो इस तरह की सोच को Delulu कहा जा सकता है. हालांकि कुछ लोग इसे सकारात्मक सोच मानते हैं, लेकिन कई विशेषज्ञों का मानना है कि हकीकत से बहुत दूर जाना नुकसान भी पहुंचा सकता है. 

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Solulu का मतलब क्या है?

अब बात करते हैं Solulu की तो, यह शब्द "Solution" का छोटा और मजेदार रूप है. सोशल मीडिया पर "Delulu is the Solulu" वाक्य खूब इस्तेमाल किया जाता है. इसका सीधा मतलब है कि कभी-कभी खुद पर जरूरत से ज्यादा भरोसा रखना या बड़ी उम्मीदें रखना भी आगे बढ़ने का एक तरीका हो सकता है. कई युवा इसे अपने सपनों और लक्ष्यों से जोड़कर देखते हैं.  जैसे किसी नौकरी, परीक्षा या रिश्ते को लेकर पूरा विश्वास रखना, भले ही रास्ता मुश्किल दिखाई दे. हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि केवल सपने देखने से सब कुछ मिल जाएगा. असली सफलता के लिए मेहनत और सही फैसले लेना भी उतना ही जरूरी है. 

Gen Z की नई भाषा बन चुके हैं ये ट्रेंडिंग शब्द

दिलचस्प बात यह है कि Delulu और Solulu जैसे शब्द सिर्फ इंटरनेट तक सीमित नहीं रह गए हैं. अब ये रोजमर्रा की बातचीत का हिस्सा बन चुके हैं. Gen Z इन शब्दों के जरिए अपनी भावनाएं, उम्मीदें और सोच को आसान तरीके से व्यक्त करती है. यही वजह है कि नई पीढ़ी की भाषा लगातार बदल रही है और उसमें नए शब्द जुड़ते जा रहे हैं. 

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Published at : 11 Jun 2026 03:20 AM (IST)
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