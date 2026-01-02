बंटवारे के बाद भारत की किन-किन चीजों पर हुआ पाकिस्तान का कब्जा? देखें पूरी लिस्ट

1947 का बंटवारा सिर्फ दो देशों का नहीं था, बल्कि संसाधनों, संस्थानों और ताकत का भी बंटवारा था. आजादी की खुशी के बीच भारत ने कई ऐसे नुकसान झेले, जिनका असर सालों तक रहा. बहुत सी अहम चीजें ऐसी थीं, जो भारत के काम आ सकती थीं, लेकिन हालात और फैसलों के चलते पाकिस्तान के हिस्से में चली गईं. सवाल आज भी उठता है कि आखिर बंटवारे में भारत ने क्या खोया और पाकिस्तान ने भारत की किन चीजों पर अपना कब्जा जमाया. चलिए जानें.

जमीन ही नहीं, संसाधनों का भी बंटवारा

भारत और पाकिस्तान का बंटवारा सिर्फ नक्शे पर लाइन खींचने तक सीमित नहीं था. इसके साथ सेना, पैसा, पानी, रेलवे, बंदरगाह और कारखानों तक का बंटवारा किया गया. कागजों पर सब कुछ तय था, लेकिन जमीनी हालात में भारत को कई मोर्चों पर नुकसान उठाना पड़ा.

सैन्य संपत्ति में पाकिस्तान को बढ़त

ब्रिटिश भारत की सेना का बंटवारा तय अनुपात में होना था. पाकिस्तान को कुल सैन्य संसाधनों का करीब 17 प्रतिशत मिलना था, लेकिन व्यवहार में पाकिस्तान को जरूरत से ज्यादा हथियार, गोला-बारूद और सैन्य ढांचा मिला. कई अहम छावनियां और हथियार डिपो पाकिस्तान के हिस्से में चले गए. आजादी के तुरंत बाद जब भारत को कश्मीर संकट का सामना करना पड़ा, तब सैन्य संसाधनों की कमी साफ नजर आई.

नकद खजाने का विवाद

बंटवारे के समय तय हुआ था कि पाकिस्तान को 75 करोड़ रुपये दिए जाएंगे. भारत ने 20 करोड़ रुपये तुरंत दे दिए थे. बाद में पाकिस्तान की ओर से कश्मीर पर हमला हुआ, जिसके बाद भारत ने बाकी रकम रोक ली. हालांकि महात्मा गांधी के आग्रह पर भारत ने शेष 55 करोड़ रुपये भी पाकिस्तान को दे दिए. यह रकम उस समय भारत के लिए बेहद अहम थी, लेकिन हालात के चलते पाकिस्तान के पास चली गई.

नदियां और सिंचाई व्यवस्था

पंजाब की ज्यादातर नहरों के हेडवर्क पाकिस्तान के इलाके में चले गए, जबकि खेतों का बड़ा हिस्सा भारत में था. इससे भारत के किसानों को शुरुआती वर्षों में भारी परेशानी हुई. पानी की सप्लाई को लेकर तनाव बढ़ा और आखिरकार 1960 में सिंधु जल समझौता करना पड़ा. यह मुद्दा आज भी भारत-पाक रिश्तों में अहम माना जाता है.

रेलवे और इंफ्रास्ट्रक्चर

रेलवे नेटवर्क का बंटवारा भी भारत के लिए चुनौतीपूर्ण रहा. कई महत्वपूर्ण रेलवे लाइनें, वर्कशॉप और इंजन पाकिस्तान के हिस्से में चले गए. भारत को अपने विशाल रेलवे नेटवर्क को नए सिरे से व्यवस्थित करना पड़ा. शुरुआती वर्षों में ट्रेनों की कमी और ढांचे की कमजोरियां साफ दिखाई दीं.

बंदरगाहों का नुकसान

ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा और आधुनिक बंदरगाह कराची था, जो पाकिस्तान को मिला. इससे भारत को अंतरराष्ट्रीय व्यापार में शुरुआती दौर में मुश्किलें आईं. बाद में भारत ने मुंबई, कोलकाता और विशाखापट्टनम जैसे बंदरगाहों को विकसित किया, लेकिन कराची बंदरगाह का नुकसान लंबे समय तक महसूस किया गया.

कच्चा माल और उद्योग

कपास उगाने वाले ज्यादातर इलाके पाकिस्तान में चले गए, जबकि कपड़ा मिलें भारत में रह गईं. इससे भारत के टेक्सटाइल उद्योग को कच्चे माल की कमी झेलनी पड़ी. इसी तरह जूट के मामले में भी समस्या आई, क्योंकि जूट उगाने वाले क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान में थे और मिलें भारत में.

सरकारी दफ्तर और रिकॉर्ड

बंटवारे के दौरान कई मंत्रालयों से जुड़ी फाइलें, नक्शे और प्रशासनिक ढांचा पाकिस्तान को सौंपा गया. इससे भारत को शासन व्यवस्था दोबारा खड़ी करनी पड़ी. नए अफसर, नए सिस्टम और नए नियम बनाना एक बड़ी चुनौती थी.

