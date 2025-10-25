सेंट्रल इंडिया की लाइफलाइन कहजाती है नर्मदा नदी, क्यों है बेहद खास

भारत में अनेकों नदियां बहती हैं. इन नदियों का पानी सिंचाई से लेकर रोजमर्रा के कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है. भारत में ज्यादातर ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स मौजूद हैं. जबकि वेस्ट में बहने वाली केवल एक मुख्य नदी नर्मदा है.

नर्मदा की स्पेशल डायरेक्शन इसे बेहद खास और काफी जरूरी बनाती है. सेंट्रल इंडिया से बहने वाली यह नदी कई जगहों की प्यास बुझती है और कई गांवों, खेतों को जिंदगी देती है. ऐसे में आज हम आपको बताने वाले हैं इसी बेहद खास नदी के महत्व के बारे में.

कहां से शुरू होती है नर्मदा नदी ?

नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है. यहां से निकलकर यह नदी वेस्ट की ओर बहती है और काफी लंबा रास्ता तय करने के बाद अरब सागर में गिरती है. आपको बता दें कि अमरकंटक की पहाड़ियों को बेहद पवित्र माना जाता है और धार्मिक तौर पर इसका काफी महत्व है. हर साल यहां हजारों की संख्या में श्रद्धालु नर्मदा को देखने आते हैं. ऐसे में यहां इसकी काफी मान्यता है. अरब सागर में गिरने से पहले ये नदी तकरीबन 1300 किमी का रास्ता तय करती है. इस दौरान ये रॉकी टेरियन, लश ग्रीन फॉरेस्ट और गहरी खाइयों से होकर गुजरती है.

किन राज्यों से होकर गुजरती है नर्मदा ?

नर्मदा नदी भारत के 3 बड़े राज्यों से होकर जाती है, जिसमें महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश शामिल हैं. ये मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा हिस्सा कवर करती है और आखिर में गुजरात के भरूच के पास गल्फ ऑफ खम्बात से होकर अरब सागर में गिर जाती है. ये नर्मदा नदी नॉर्दर्न और साउदर्न प्लेन को डिवाइड करने का काम भी करती है और उनके बीच नैचुरली बाउंड्री बनाती है.

नर्मदा का धार्मिक महत्व

नर्मदा नदी हिंदुओं के लिए सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि उससे कई बढ़कर है. हिंदू धर्म में इसकी काफी मान्यता है. ऐसा माना जाता है कि नर्मदा में डुबकी लगाने से इंसान के सारे पाप धुल जाते हैं और सभी काम बनते चले जाते हैं. इसलिए कई लोग पूरी आस्था और विश्वास के साथ इस नदी की परिक्रमा भी करते हैं, जिसे नर्मदा परिक्रमा कहा जाता है. माना जाता है कि नर्मदा का जिक्र पुराणों और वेदों में भी देखने को मिला है, जहां इसे देवी नर्मदा के नाम से बताया गया है.