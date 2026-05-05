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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजकौन है पश्चिम बंगाल का सबसे रईस विधायक, किस पार्टी के टिकट पर मिली जीत?

कौन है पश्चिम बंगाल का सबसे रईस विधायक, किस पार्टी के टिकट पर मिली जीत?

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजों ने न केवल सत्ता बदली, बल्कि रईस उम्मीदवारों का तिलिस्म भी तोड़ दिय. प्रदेश के टॉप 10 सबसे अमीर प्रत्याशियों में से 7 को जनता ने नकार दिया है.

By : निधि पाल | Updated at : 05 May 2026 06:48 PM (IST)
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  • बंगाल चुनाव में धनबल पर जनबल भारी पड़ा, अमीर उम्मीदवार हार गए.
  • 207 सीटों पर बीजेपी की जीत, 80 पर सिमटी तृणमूल कांग्रेस.
  • 133 करोड़ के जाकिर हुसैन सहित कई करोड़पति उम्मीदवार चुनाव हार गए.
  • करोड़ों की संपत्ति वाले शीर्ष 10 में से 7 उम्मीदवार को जनता ने नकारा.

पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस बार धनबल पर जनबल भारी पड़ता दिखाई दिया. बीजेपी की 207 सीटों वाली प्रचंड जीत के बीच सबसे ज्यादा चर्चा उन रईस उम्मीदवारों की हो रही है, जिन्होंने करोड़ों की संपत्ति का ब्योरा दिया था, लेकिन चुनावी मैदान में चित हो गए. 294 सीटों वाली विधानसभा में इस बार मतदाताओं ने अमीरी को नहीं, बल्कि काम को तरजीह दी है. रईस विधायकों की सूची में टीएमसी के नेताओं का नाम सबसे ऊपर है, लेकिन चुनावी नतीजों ने कई करोड़पतियों को सदन से बाहर का रास्ता दिखा दिया है.

बंगाल में अमीरी पर भारी पड़ी जनशक्ति

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजे बेहद चौंकाने वाले रहे हैं. बीजेपी ने 294 सीटों में से 207 पर कब्जा कर पहली बार सरकार बनाने का ऐतिहासिक मार्ग प्रशस्त किया है. वहीं, तीन बार से सत्ता पर काबिज तृणमूल कांग्रेस (TMC) मात्र 80 सीटों पर सिमट गई. इस चुनाव की सबसे बड़ी हकीकत यह रही कि मतदाताओं ने रईस उम्मीदवारों को खास भाव नहीं दिया. आंकड़ों के मुताबिक, राज्य के टॉप 10 सबसे अमीर उम्मीदवारों में से 7 को हार का स्वाद चखना पड़ा है.

सबसे रईस उम्मीदवार को मिली करारी शिकस्त

मुर्शिदाबाद की जंगीपुर सीट से चुनावी मैदान में उतरे टीएमसी के जाकिर हुसैन इस बार के सबसे अमीर उम्मीदवार थे. उन्होंने 133 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति घोषित की थी. वे दो बार के विधायक रहे हैं और पहले कांग्रेस में थे. हालांकि, इस बार उन्हें बीजेपी के चित्ता मुखर्जी ने 10,542 वोटों के अंतर से हरा दिया. पिछली बार जाकिर हुसैन ने बीजेपी को 47 फीसदी से ज्यादा वोटों से मात दी थी, लेकिन इस बार उनकी संपत्ति भी उन्हें जीत नहीं दिला सकी.

यह भी पढ़ें: Mamata Banerjee Resignation: ममता बनर्जी से पहले कौन-कौन से सीएम इस्तीफा देने से कर चुके हैं इनकार? जान लें उनके नाम

करोड़पति उम्मीदवारों के डूबे चुनावी अरमान

अमीरी की फेहरिस्त में दूसरे नंबर पर काबिज टीएमसी के गौतम मिश्रा को भी जनता ने नकार दिया. 105 करोड़ रुपये की संपत्ति घोषित करने वाले बिजनेसमैन मिश्रा को बारजोरा सीट पर बीजेपी के बिलेश्वर सिन्हा ने 41,310 वोटों के भारी अंतर से हराया. इसी तरह, बीजेपी के पलाश राणा, जिन्होंने 104 अरब (संभावित करोड़) रुपये की संपत्ति का ब्योरा दिया था, उन्हें रायदिघी सीट पर टीएमसी के तापस मंडल ने 5,957 वोटों से शिकस्त दी. इन हारों ने साबित किया कि भारी निवेश जीत की गारंटी नहीं है.

और कौन हैं रईस माननीय?

पश्चिम बंगाल के सबसे अमीर विधायकों की इस श्रेणी में एक नाम विवेक गुप्ता का है. वे जोरासांको विधानसभा क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करते हैं. चुनाव आयोग को दिए हलफनामे के अनुसार, विवेक गुप्ता की संपत्ति 31 करोड़ रुपये से ज्यादा है. इन आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि बंगाल की नई विधानसभा में करोड़पति विधायकों की कमी नहीं है, लेकिन वे उम्मीदवार जो 100 करोड़ से ऊपर के क्लब में थे, उनमें से अधिकतर को जनता ने इस बार विधानसभा की चौखट पार नहीं करने दी.

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About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 05 May 2026 06:48 PM (IST)
Tags :
West Bengal Assembly Election West Bengal Richest MLA Ahmed Javed Khan
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