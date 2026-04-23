हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजAssembly Election 2026: बिना सीएम होते हुए भी इन राज्यों में सत्ता में है कांग्रेस, देख लीजिए लिस्ट

Assembly Election 2026: बिना सीएम होते हुए भी इन राज्यों में सत्ता में है कांग्रेस, देख लीजिए लिस्ट

Assembly Election 2026: पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में विधानसभा चुनावों के लिए वोटिंग हो रही है. इसी बीच आइए जानते हैं उन राज्यों के बारे में जहां पर कांग्रेस सत्ता में है मगर बिना मुख्यमंत्री के.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 23 Apr 2026 02:21 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • कांग्रेस कई राज्यों में मुख्यमंत्री पद के बिना भी सत्ता में है।
  • झारखंड में कांग्रेस गठबंधन में अहम भूमिका निभा रही है।
  • तमिलनाडु में कांग्रेस सरकार को बाहर से समर्थन दे रही।
  • जम्मू-कश्मीर में भी कांग्रेस ने बाहर से समर्थन चुना।

Assembly Election 2026: पश्चिम बंगाल में 2026 के विधानसभा चुनावों के पहले चरण के लिए वोटिंग हो रही है. यहां 152 सीटों पर मतदान हो रहा है. इसी के साथ तमिलनाडु की 234 सीटों पर भी वोटिंग जारी है. लगभग 36 मिलियन वोटर 44000 पोलिंग स्टेशनों पर वोट डाल रहे हैं. इसी बीच एक दिलचस्प बात सामने आती है. कई ऐसे राज्य है जहां पर इंडियन नेशनल कांग्रेस सत्ताधारी गठबंधन का हिस्सा है, मगर उसके पास मुख्यमंत्री का पद नहीं है. 

मुख्यमंत्री की कुर्सी के बिना भी सत्ता में कांग्रेस 

भारतीय राजनीति में सत्ता में होने का मतलब हमेशा सरकार का नेतृत्व करना नहीं होता. गठबंधन की राजनीति के दौर में पार्टियां अक्सर सबसे ऊंचे पद पर बैठे बिना भी सत्ता में हिस्सेदारी करती हैं. कांग्रेस इस समय कई राज्यों में इसी स्थिति में है. वह शासन प्रशासन में बड़ी भूमिका निभा रही है,  लेकिन मुख्यमंत्री का पद उसके गठबंधन सहयोगियों के पास है.

झारखंड 

झारखंड में कांग्रेस सत्ताधारी महागठबंधन का एक बड़ा हिस्सा है. सरकार का नेतृत्व झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेमंत सोरेन कर रहे हैं. हो सकता है कि कांग्रेस के पास मुख्यमंत्री का पद ना हो लेकिन शासन प्रशासन में उसकी भूमिका काफी मजबूत है. 2024 के चुनावों के बाद पार्टी ने अच्छी खासी सीटें जीतीं और उसके कई नेता राज्य मंत्रिमंडल का हिस्सा हैं.

तमिलनाडु 

तमिलनाडु में कांग्रेस द्रविड़ मुनेत्र कड़गम लीडरशिप वाले सत्ताधारी गठबंधन का हिस्सा है. यहां के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन हैं. दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस इस समय सरकार को बाहर से समर्थन दे रही है लेकिन मंत्रिमंडल में उसका कोई भी सीधा प्रतिनिधित्व नहीं है. उसकी भूमिका ज्यादातर रणनीतिक है. वह सरकार को राजनीतिक समर्थन दे रही है और साथ ही सत्ता में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए बातचीत भी कर रही है. 

जम्मू और कश्मीर 

जम्मू और कश्मीर में कांग्रेस जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेतृत्व वाली सरकार को समर्थन दे रही है. यहां के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला हैं. यहां कांग्रेस ने मंत्रिमंडल से बाहर रहकर सरकार को बाहर से समर्थन देने का फैसला किया है. यह फैसला राजनीतिक रूप से काफी जरूरी है क्योंकि पार्टी एक तरफ तो इस क्षेत्र को फिर से पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की मांग पर जोर दे रही है और दूसरी तरफ शासन प्रशासन को भी प्रभावित कर रही है.

यह तरीका कांग्रेस की एक राजनीतिक रणनीति को दर्शाता है. लीडरशिप पर जोर देने के बजाय कांग्रेस अक्सर क्षेत्रीय राजनीति में अपनी अहमियत बनाए रखने के लिए गठबंधन बनाने को प्राथमिकता देती है. गठबंधन सरकार का समर्थन करके वह अपना प्रभाव बनाए रखती है और शासन प्रशासन में हिस्सा लेती है.

यह भी पढ़ें: कैसे काम करते हैं अमेरिका के न्यूक्लियर कोड्स, हमले से पहले इसका क्या होता है प्रोसीजर?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read More
Published at : 23 Apr 2026 02:19 PM (IST)
Tags :
INDIAN POLITICS Assembly Election 2026 Congress States
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
Assembly Election 2026: बिना सीएम होते हुए भी इन राज्यों में सत्ता में है कांग्रेस, देख लीजिए लिस्ट
बिना सीएम होते हुए भी इन राज्यों में सत्ता में है कांग्रेस, देख लीजिए लिस्ट
जनरल नॉलेज
America Iran Ceasefire Extended: दुनिया में पहली बार कब हुआ था सीजफायर, कौन-कौन से देशों ने रोकी थी जंग?
दुनिया में पहली बार कब हुआ था सीजफायर, कौन-कौन से देशों ने रोकी थी जंग?
जनरल नॉलेज
Nuclear Codes: कैसे काम करते हैं अमेरिका के न्यूक्लियर कोड्स, हमले से पहले इसका क्या होता है प्रोसीजर?
कैसे काम करते हैं अमेरिका के न्यूक्लियर कोड्स, हमले से पहले इसका क्या होता है प्रोसीजर?
जनरल नॉलेज
जैसे भारत में बढ़ रही UCC की चर्चा, वैसे पाकिस्तान में क्या है नियम? जानें सबकुछ
जैसे भारत में बढ़ रही UCC की चर्चा, वैसे पाकिस्तान में क्या है नियम? जानें सबकुछ
Advertisement

वीडियोज

Don 3 का सबसे बड़ा सवाल: कौन बनेगा नया डॉन?
Shah Rukh Khan की ‘King’ ने Release से पहले ही मचाया धमाका, ₹250 करोड़ पार कर दिखाई जबरदस्त Fan Following
West Bengal Voting: बंगाल में दो घंटेकी वोटिंग पूरी | Mamata Banerjee | Public Reaction | Voting
Bengal 1st Phase Voting: बंगाल में जमकर हो रही वोटिंग | Mamata Banerjee | Public Reaction | Voting
West Bengal Phase 1 Voting: 'TMC जा रही', Agnimitra Paul का दावा | BJP | Assembly Elections 2026
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
India-Russia Military: अमेरिका-ईरान जंग के बीच भारत-रूस के बीच हो गई मेगा डील! 3000 सैनिकों के समझौते से टेंशन में पाकिस्तान
अमेरिका-ईरान जंग के बीच भारत-रूस के बीच हो गई मेगा डील! 3000 सैनिकों के समझौते से टेंशन में पाकिस्तान
दिल्ली NCR
BJP ने किया MCD मेयर पद के उम्मीदवार का ऐलान, प्रवेश वाही पर जताया भरोसा, जानें कौन हैं
BJP ने किया MCD मेयर पद के उम्मीदवार का ऐलान, प्रवेश वाही पर जताया भरोसा, जानें कौन हैं
चुनाव 2026
Assembly Elections 2026: बंगाल चुनाव में तगड़ी वोटिंग, तमिलनाडु रह गया पीछे, 11 बजे तक 41 फीसदी मतदान क्या दे रहे सिग्नल?
बंगाल चुनाव में तगड़ी वोटिंग, तमिलनाडु रह गया पीछे, 11 बजे तक 41 फीसदी मतदान क्या दे रहे सिग्नल?
आईपीएल 2026
IPL 2026 MI vs CSK: एमआई और सीएसके के बीच रोमांचक मुकाबला आज, क्या खेलेंगे MS धोनी?
IPL 2026 MI vs CSK: एमआई और सीएसके के बीच रोमांचक मुकाबला आज, क्या खेलेंगे MS धोनी?
बॉलीवुड
अमिताभ बच्चन आधी रात को करते हैं फोन, दिव्या दत्ता का खुलासा, बोलीं- 'वे हमेशा ठीक रात 12 बजे...'
अमिताभ बच्चन आधी रात को करते हैं फोन, दिव्या दत्ता का खुलासा, बोलीं- 'वे रात 12 बजे...'
बिजनेस
Explained: गेमिंग लवर्स की दुनिया में हलचल! केंद्र सरकार ने ऑनलाइन गेम के नए नियम जारी किए, जानें क्या बदल जाएगा?
गेमिंग लवर्स की दुनिया में हलचल! केंद्र सरकार ने ऑनलाइन गेम के नए नियम जारी किए, जानें सबकुछ
Results
UP Board Result 2026: यूपी बोर्ड आज जारी करेगा 10वीं-12वीं का रिजल्ट, इस डायरेक्ट लिंक से तुरंत करें चेक 
यूपी बोर्ड आज जारी करेगा 10वीं-12वीं का रिजल्ट, इस डायरेक्ट लिंक से तुरंत करें चेक 
हेल्थ
Diabetes Eye Problems: शुगर के मरीज हो जाएं अलर्ट! जानिए कैसे आपकी आंखों को अंदर से अंधा बना रही है डायबिटीज?
शुगर के मरीज हो जाएं अलर्ट! जानिए कैसे आपकी आंखों को अंदर से अंधा बना रही है डायबिटीज?
ENT LIVE
राजा हरिश्चंद्र’ (1913): क्यों भारत की पहली फिल्म में पुरुष बने महिलाएं?
राजा हरिश्चंद्र’ (1913): क्यों भारत की पहली फिल्म में पुरुष बने महिलाएं?
ENT LIVE
The Kapil Sharma Show के बाद Acting से दूर हुईं Archana Puran Singh, खुद किया खुलासा
The Kapil Sharma Show के बाद Acting से दूर हुईं Archana Puran Singh, खुद किया खुलासा
ENT LIVE
Lee Cronin’s The Mummy Review: डर और खून का भयानक Combination, थियेटर में लगेगा Horror का तड़का
Lee Cronin’s The Mummy Review: डर और खून का भयानक Combination, थियेटर में लगेगा Horror का तड़का
ENT LIVE
Raja Shivaji Trailer Review | Chhatrapati Shivaji Maharaj की कहानी Emotions, Power & Legacy
Raja Shivaji Trailer Review | Chhatrapati Shivaji Maharaj की कहानी Emotions, Power & Legacy
ENT LIVE
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
Embed widget