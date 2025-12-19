Trump Travel Ban: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से अमेरिका के इमिग्रेशन रुख को सख्त कर दिया है. हाल ही में ट्रंप प्रशासन ने 7 और देशों और फिलिस्तीनियों पर पूरी तरह से यात्रा प्रतिबंध लगा दिया है. इसी के साथ 15 और देशों पर आंशिक प्रवेश प्रतिबंधों को और ज्यादा सख्त कर दिया है. ट्रंप के इस कदम के बाद अमेरिकी यात्रा प्रतिबंधों या फिर पाबंदियों का सामना करने वाले देशों की कुल संख्या बढ़कर 39 हो चुकी है. इसी बीच आइए जानते हैं बैन के बावजूद भी वहां पर घूमने जाने पर क्या होगा.

पूरी तरह से अमेरिकी यात्रा प्रतिबंध का सामना करने वाले देश

नए आदेश के मुताबिक 20 संस्थाओं ( 19 देश और फिलीस्तीन अथॉरिटी के दस्तावेज धारक) कि नागरिकों को संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवेश करने से लगभग पूरी तरह से रोक का सामना करना पड़ता है. इन नागरिकों के लिए नया अमेरिका वीजा प्राप्त करना लगभग असंभव है. फिर चाहे वह पर्यटक, काम, छात्र या फिर आप्रवासी हो. इस पूर्ण बैन के तहत धूप आने वाले देशों में अफगानिस्तान, ईरान, सीरिया, यमन, सोमालिया, सूडान, लीबिया, हैती, इरिट्रिया, म्यांमार, चाड, कांगो गणराज्य, इक्वेटोरियल गिनी, बुर्किना फासो, लाओस, माली, नाइजर, सिएरा लियोन, दक्षिण सूडान और फिलिस्तीनी क्षेत्र शामिल हैं. 1 जनवरी 2026 से यहां तक की पुख्ता दस्तावेज वाले आवेदकों को भी जिनके पास होटल बुकिंग या स्पॉन्सरशिप के सभी दस्तावेज हो, उन्हें सीधे प्रवेश से मना कर दिया जाएगा. जब तक कि उनके पास पहले से ही वैध अमेरिकी वीजा या फिर ग्रीन कार्ड ना हो.

इन देशों पर आंशिक प्रतिबंध

पूर्ण प्रतिबंध के अलावा अमेरिका ने लगभग 19 देशों पर आंशिक प्रतिबंध लगाए हैं. यह प्रतिबंध ने आप्रवासी वीजा को रोकते हैं. हालांकि पर्यटक, व्यवसाय और छात्र वीजा पर अभी भी विचार किया जा सकता है, लेकिन काफी सख्त जांच के तहत. नए जोड़े गए देशों में नाइजीरिया, घाना, तंजानिया, सेनेगल, अंगोला, जाम्बिया, जिंबाब्वे और मलावी शामिल है. वहीं क्यूबा, वेनेजुएला बुरुंडी और टोगो पहले से ही सूची में थे.

अगर कोई अमेरिका जाना चाहे तो क्या होगा

भारत प्रतिबंधित देशों की लिस्ट में शामिल नहीं है. इस वजह से भारतीय पासपोर्ट धारकों के लिए अमेरिका जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है. हालांकि अगर अपने हाल ही में इन प्रतिबंधित देश की यात्रा की है तो अमेरिकी वीजा आवेदन के दौरान सुरक्षा जांच और पूछताछ थोड़ी ज्यादा की जाएगी. इसी के साथ अगर प्रतिबंधित देश में से कोई नागरिक पर्यटन के लिए अमेरिका जाना चाहे तो सबसे पहले तो 1 जनवरी 2026 से उन देशों के नागरिकों को नया टूरिस्ट वीजा ही नहीं मिलेगा. इसी के साथ भले ही उनके पास पैसा या फिर होटल बुकिंग हो उन्हें प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी.

ये भी पढ़ें: पाकिस्तान के कितने भिखारी विदेश में मांगते हैं भीख, आंकड़े देख चौंक जाएंगे आप