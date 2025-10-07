हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजGen Z Billionaires: ये हैं दुनिया के टॉप 5 Gen Z अरबपति, जानें क्या है इनकी नेटवर्थ

Gen Z Billionaires: ये हैं दुनिया के टॉप 5 Gen Z अरबपति, जानें क्या है इनकी नेटवर्थ

Gen Z Billionaires: दुनिया के कुछ जेन जेड अरबपतियों की लिस्ट में शामिल हो चुके हैं. आइए जानते हैं उनकी कुल संपत्ति के बारे में पूरी जानकारी.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 07 Oct 2025 06:29 PM (IST)
Preferred Sources

Gen Z Billionaires: दुनिया की दौलत पर अब सिर्फ अनुभवी उद्योगपति ही नहीं बल्कि जेनरेशन जेड भी अपना हक जमा रही है. ये जेन जेड जो अभी किशोरावस्था से ही बाहर निकले हैं भारी संपत्ति और बड़ी कंपनियों में हिस्सेदारी हैं. अपनी युवावस्था के बावजूद भी ये पुराने बिजनेस टायकूंस को कड़ी टक्कर देते हैं. आज हम बात करने जा रहे हैं उन जेन जेड के बारे में जो अरबपति हैं. आइए जानते हैं उनकी कुल संपत्ति.

जोहान्स वॉन बाउम्बाच

जोहान्स की उम्र मात्र 19 साल की है और वे दुनिया के सबसे कम उम्र के अरबपति के रूप में इस सूची में सबसे टॉप पर हैं. वे दुनिया की सबसे बड़ी दवा निर्माता में से एक जर्मन दवा कंपनी बोह्निंजर इंगेलहेम के उत्तराधिकारी हैं. आपको बता दें कि उनकी अनुमानित कुल संपत्ति 5.4 बिलियन डॉलर है. यह संपत्ति उन्हें अपनी पीढ़ी के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक के साथ-साथ आधुनिक इतिहास में सबसे कम उम्र के अरबपतियों में से भी एक बनाती है. 

लिविया वोइग्ट डी असिस

लिविया की उम्र मात्र 20 साल है. ये ब्राजील की सबसे युवा अरबपतियों में से एक है और उनके दादा वर्नर रिकॉर्डो वोइग के द्वारा स्थापित इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग और ऑटोमेशन कंपनी डब्लूईजी में 3.1% की हिस्सेदार हैं. आपको बता दें कि उनकी अनुमानित कुल संपत्ति लगभग 1.2 बिलियन डॉलर है.

क्लेमेंटे डेल वेक्चियो

क्लेमेंटे सिर्फ 20 साल की उम्र में डॉल्फिन में 12.5% की हिस्सेदारी रखते हैं. यह कंपनी रे बैन और पर्सोल जैसे बड़े ब्रांडों को बनाने वाली वैश्विक आईवीआर बिजनेस की लीजेंड एस्सिलोरलक्सोटिका के पीछे की होल्डिंग कंपनी है. इनकी संपत्ति 6.6 बिलियन डॉलर है और ये यूरोप के सबसे अमीर युवा अरबपतियों में से एक हैं. 

किम जंग यूं

किम 21 साल की हैं और दक्षिण कोरिया के गेमिंग दिग्गज कंपनी नेक्सों की दिवंगत संस्थापक किम जंग जू की बेटी हैं. उन्हें इस कंपनी में 9% की हिस्सेदारी विरासत में मिली है. इस वजह से उन्हें एशिया की सबसे कम उम्र की तकनीकी अरबपतियों में से एक गिना जाता है. उनकी अनुमानित संपत्ति 1.3 बिलियन डॉलर है.

केविन डेविड लेहमैन

केविन को 22 साल की उम्र में जर्मनी की सबसे बड़ी दवा की स्टोर चेन डीएम ड्रोगेरी मार्केट में 50% की हिस्सेदारी विरासत में मिली है. उनकी अनुमानित कोई संपत्ति 3.6 बिलियन डॉलर है और ये यंग यूरोपीयन वेल्थ को दर्शाते हैं. उनकी कंपनी जर्मनी में रिटेल फार्मेसी को एक नए मुकाम पर लेकर गई है.

ये भी पढ़ें: भारत में कितने अवैध विदेशी रहते हैं, जानें सुप्रीम कोर्ट ने क्यों की यह टिप्पणी?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read
Published at : 07 Oct 2025 06:29 PM (IST)
Tags :
Gen Z Billionaires Johannes Von Baumbach Richest Gen Z
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'कोई हेराफेरी नहीं हो रही', एअर इंडिया प्लेन हादसे की जांच पर बोले नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू
'कोई हेराफेरी नहीं हो रही', एअर इंडिया प्लेन हादसे की जांच पर बोले नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू
दिल्ली NCR
दिल्ली में अचानक बदला मौसम, भारी बारिश से तापमान में गिरावट, अलर्ट जारी
दिल्ली में अचानक बदला मौसम, भारी बारिश से तापमान में गिरावट, अलर्ट जारी
विश्व
समंदर में भारत के खिलाफ कौन सी साजिश रच रही PAK नेवी? पाकिस्तानी एक्सपर्ट बोले- अब पानी में होगी जंग, भारत के अंदर जाकर...
समंदर में भारत के खिलाफ कौन सी साजिश रच रही PAK नेवी? पाकिस्तानी एक्सपर्ट बोले- अब पानी में होगी जंग, भारत के अंदर जाकर...
क्रिकेट
वनडे में सबसे ज्यादा जीत दर्ज करने वाले 7 कप्तान, लिस्ट में 2 भारतीय; रोहित-विराट शामिल नहीं
वनडे में सबसे ज्यादा जीत दर्ज करने वाले 7 कप्तान, लिस्ट में 2 भारतीय; रोहित-विराट शामिल नहीं
Advertisement

वीडियोज

Pakistan Blast: क्या पाकिस्तान के होने वाले हैं टुकड़े... जाफर एक्सप्रेस में फिर हुआ IED ब्लास्ट?
2025 Porsche Macan Turbo EV India Review | Auto Live
Access 125 Review: All details you need to know | Auto Live
Tata Safari Long Term Review | Auto Live
Pawan Singh Vs Jyoti Singh: अब Instagram पर लड़ रहे हैं पवन और ज्योति; POST GOES VIRAL | ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'कोई हेराफेरी नहीं हो रही', एअर इंडिया प्लेन हादसे की जांच पर बोले नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू
'कोई हेराफेरी नहीं हो रही', एअर इंडिया प्लेन हादसे की जांच पर बोले नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू
दिल्ली NCR
दिल्ली में अचानक बदला मौसम, भारी बारिश से तापमान में गिरावट, अलर्ट जारी
दिल्ली में अचानक बदला मौसम, भारी बारिश से तापमान में गिरावट, अलर्ट जारी
विश्व
समंदर में भारत के खिलाफ कौन सी साजिश रच रही PAK नेवी? पाकिस्तानी एक्सपर्ट बोले- अब पानी में होगी जंग, भारत के अंदर जाकर...
समंदर में भारत के खिलाफ कौन सी साजिश रच रही PAK नेवी? पाकिस्तानी एक्सपर्ट बोले- अब पानी में होगी जंग, भारत के अंदर जाकर...
क्रिकेट
वनडे में सबसे ज्यादा जीत दर्ज करने वाले 7 कप्तान, लिस्ट में 2 भारतीय; रोहित-विराट शामिल नहीं
वनडे में सबसे ज्यादा जीत दर्ज करने वाले 7 कप्तान, लिस्ट में 2 भारतीय; रोहित-विराट शामिल नहीं
साउथ सिनेमा
Kantara Chapter 1 Worldwide Collection: 'कांतारा चैप्टर 1' ने तोड़े 5 ब्लॉकबस्टर फिल्मों के रिकॉर्ड, जानें हिट हुई या फ्लॉप
'कांतारा चैप्टर 1' ने तोड़े 5 ब्लॉकबस्टर फिल्मों के रिकॉर्ड, जानें हिट हुई या फ्लॉप
ट्रेंडिंग
इसे देखने के लिए कलेजा चाहिए! ट्रेन से टकराया लड़के का सिर फिर खुल गई खोपड़ी- वीडियो वायरल
इसे देखने के लिए कलेजा चाहिए! ट्रेन से टकराया लड़के का सिर फिर खुल गई खोपड़ी- वीडियो वायरल
यूटिलिटी
महिला रोजगार योजना के 10 हजार नहीं मिले तो क्या करें, क्या आचार संहिता लगने के बाद मिलेंगे पैसे?
महिला रोजगार योजना के 10 हजार नहीं मिले तो क्या करें, क्या आचार संहिता लगने के बाद मिलेंगे पैसे?
जनरल नॉलेज
ADGP YS Puran Commits Suicide: हरियाणा के ADGP वाईएस पूरन की कितनी थी सैलरी, जिन्होंने गोली मारकर दे दी अपनी जान?
हरियाणा के ADGP वाईएस पूरन की कितनी थी सैलरी, जिन्होंने गोली मारकर दे दी अपनी जान?
ENT LIVE
पवन सिंह फिर विवादों में, अहाना कुमरा ने दावा किया कि उनके फैन्स उन्हें धमका रहे हैं
पवन सिंह फिर विवादों में, अहाना कुमरा ने दावा किया कि उनके फैन्स उन्हें धमका रहे हैं
ENT LIVE
Hina Khan's journey:: संघर्ष से ताकत तक
Hina Khan's journey:: संघर्ष से ताकत तक
Paisa LIVE
IPO Alert: LG Electronics India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
IPO Alert: LG Electronics India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
Paisa LIVE
IPO Alert: Tata Capital Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|| Paisa Live
IPO Alert: Tata Capital Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|| Paisa Live
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर कहा, उन्हें परेशान किया जा रहा है, पवन सिंह के घर पर पुलिस का सामना करना पड़ा
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर कहा, उन्हें परेशान किया जा रहा है, पवन सिंह के घर पर पुलिस का सामना करना पड़ा
Embed widget