Gen Z Billionaires: दुनिया की दौलत पर अब सिर्फ अनुभवी उद्योगपति ही नहीं बल्कि जेनरेशन जेड भी अपना हक जमा रही है. ये जेन जेड जो अभी किशोरावस्था से ही बाहर निकले हैं भारी संपत्ति और बड़ी कंपनियों में हिस्सेदारी हैं. अपनी युवावस्था के बावजूद भी ये पुराने बिजनेस टायकूंस को कड़ी टक्कर देते हैं. आज हम बात करने जा रहे हैं उन जेन जेड के बारे में जो अरबपति हैं. आइए जानते हैं उनकी कुल संपत्ति.

जोहान्स वॉन बाउम्बाच

जोहान्स की उम्र मात्र 19 साल की है और वे दुनिया के सबसे कम उम्र के अरबपति के रूप में इस सूची में सबसे टॉप पर हैं. वे दुनिया की सबसे बड़ी दवा निर्माता में से एक जर्मन दवा कंपनी बोह्निंजर इंगेलहेम के उत्तराधिकारी हैं. आपको बता दें कि उनकी अनुमानित कुल संपत्ति 5.4 बिलियन डॉलर है. यह संपत्ति उन्हें अपनी पीढ़ी के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक के साथ-साथ आधुनिक इतिहास में सबसे कम उम्र के अरबपतियों में से भी एक बनाती है.

लिविया वोइग्ट डी असिस

लिविया की उम्र मात्र 20 साल है. ये ब्राजील की सबसे युवा अरबपतियों में से एक है और उनके दादा वर्नर रिकॉर्डो वोइग के द्वारा स्थापित इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग और ऑटोमेशन कंपनी डब्लूईजी में 3.1% की हिस्सेदार हैं. आपको बता दें कि उनकी अनुमानित कुल संपत्ति लगभग 1.2 बिलियन डॉलर है.

क्लेमेंटे डेल वेक्चियो

क्लेमेंटे सिर्फ 20 साल की उम्र में डॉल्फिन में 12.5% की हिस्सेदारी रखते हैं. यह कंपनी रे बैन और पर्सोल जैसे बड़े ब्रांडों को बनाने वाली वैश्विक आईवीआर बिजनेस की लीजेंड एस्सिलोरलक्सोटिका के पीछे की होल्डिंग कंपनी है. इनकी संपत्ति 6.6 बिलियन डॉलर है और ये यूरोप के सबसे अमीर युवा अरबपतियों में से एक हैं.

किम जंग यूं

किम 21 साल की हैं और दक्षिण कोरिया के गेमिंग दिग्गज कंपनी नेक्सों की दिवंगत संस्थापक किम जंग जू की बेटी हैं. उन्हें इस कंपनी में 9% की हिस्सेदारी विरासत में मिली है. इस वजह से उन्हें एशिया की सबसे कम उम्र की तकनीकी अरबपतियों में से एक गिना जाता है. उनकी अनुमानित संपत्ति 1.3 बिलियन डॉलर है.

केविन डेविड लेहमैन

केविन को 22 साल की उम्र में जर्मनी की सबसे बड़ी दवा की स्टोर चेन डीएम ड्रोगेरी मार्केट में 50% की हिस्सेदारी विरासत में मिली है. उनकी अनुमानित कोई संपत्ति 3.6 बिलियन डॉलर है और ये यंग यूरोपीयन वेल्थ को दर्शाते हैं. उनकी कंपनी जर्मनी में रिटेल फार्मेसी को एक नए मुकाम पर लेकर गई है.