US Seized Russian Tanker: उत्तरी अटलांटिक महासागर में अमेरिकी सेना ने एक रूसी तेल टैंकर को जब्त कर लिया है. इसके बाद अमेरिका और रूस के बीच तनाव बढ़ चुका है. रूसी अधिकारियों के मुताबिक टैंकर पर चालक दल में तीन भारतीय नागरिक भी शामिल हैं और उन्हें अमेरिकी अधिकारियों ने हिरासत में ले लिया है.

टैंकर पर कौन-कौन सवार थे

रूसी मीडिया रिपोर्ट्स और आधिकारिक बयानों के मुताबिक जब्त किए गए टैंकर में कई देशों के चालक दल थे. ऐसा बताया जा रहा है कि जहाज पर तीन भारतीय नागरिक, 17 यूक्रेनी नागरिक, छह जॉर्जियाई और दो रूसी नागरिक सवार थे. जब्ती के बाद रूस के विदेश मंत्रालय ने एक कड़ा बयान जारी करते हुए सभी चालक दल के सदस्यों के साथ मानवीय व्यवहार और उन्हें तुरंत उनके संबंधित देशों में वापस भेजने की मांग की है. इसी के साथ मास्को ने अमेरिकी धरती पर चालक दल पर मुकदमा चलाने की अमेरिकी योजना पर कड़ा विरोध जताया है. रूस का कहना है कि अमेरिकी अधिकारियों को जहाज के रूसी पंजीकरण और कानूनी स्थिति के बारे में पहले ही सूचित कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद भी टैंकर को रोक लिया गया.

अमेरिका ने टैंकर क्यों जब्त किया

अमेरिका ने एक संघीय अदालत के वारंट के आधार पर जब्ती को सही ठहराया है. अमेरिका का कहना है कि टैंकर कथित तौर पर एक तथाकथित शैडो फ्लीट का हिस्सा है जो अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन करते हुए तेल परिवहन में शामिल है. अपनी घरेलू प्रतिबंध व्यवस्था के अंदर अमेरिका उन जहाज और संस्थाओं को निशाना बनाता है जो अमेरिकी आर्थिक प्रतिबंधों वाले देशों के साथ व्यापार करते हैं.

क्या अमेरिका खुले समुद्र में कानूनी रूप से ऐसा कर सकता है

इस जब्ती ने एक गरमागरम अंतरराष्ट्रीय कानूनी बहस को छेड़ दिया है. 1982 के यूनाइटेड नेशंस थे कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी के तहत खुले समुद्र में चलने वाले जहाज पूरी तरह से अपने फ्लैग स्टेट के अधिकार क्षेत्र में आते हैं. इसमें किसी दूसरे देश का दखल आमतौर पर माना है. अंतरराष्ट्रीय कानून जहाजों को फ्लैग स्टेट कि सहमति के बिना रोकने की इजाजत सिर्फ कुछ मामलों में देता है. यह इजाजत समुद्री डकैती, गुलामों का व्यापार, गैर कानूनी ब्रॉडकास्टिंग या अगर जहाज स्टेटस लैस हो तब दी जाती है. रूस के मुताबिक उनका तेल टैंकर इनमें से किसी भी शर्त को पूरा नहीं करता है. इस पूरे मामले में चीन ने भी दखल दिया है. चीन ने इसे अंतरराष्ट्रीय कानून का गंभीर उल्लंघन बताया है और कहा है कि यह कार्रवाई यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल द्वारा ऑथराइज्ड नहीं थी.

भारतीय क्रू मेंबर्स का क्या स्टेटस है

अमेरिका ने टैंकर को सभी क्रू मेंबर्स के साथ हिरासत में ले लिया है. इनमें तीन भारतीय नागरिक भी शामिल हैं. अमेरिकी अधिकारियों ने इस बात के संकेत दिए हैं कि क्रू पर कथित तौर पर अमेरिकी प्रतिबंध कानून का उल्लंघन करने के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है.

