यह था भारत का पहला साम्राज्य, जानें किसने की थी इसकी शुरुआत?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से साम्राज्य की नींव रखी।

मौर्यों ने नंद वंश को हराकर एकीकृत भारत की शुरुआत की।

चाणक्य की 'अर्थशास्त्र' से शासन, कूटनीति और राजकाज सुधरा।

अशोक के शासनकाल में साम्राज्य ने अपनी सबसे बड़ी ऊंचाई पाई।

Mauryan Empire: जब हम भारतीय इतिहास में शक्तिशाली साम्राज्यों के उदय की बात करते हैं तो एक नाम सबसे ऊपर आता है. यह नाम है मौर्य साम्राज्य का. 321 ईसा पूर्व में स्थापित इसे भारत का पहला प्रमुख और एकीकृत साम्राज्य माना जाता है. इस बड़ी शक्ति की नींव चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य के रणनीतिक मार्गदर्शन में रखी थी. उन्होंने इसके उदय को आकार देने में बड़ी भूमिका निभाई थी.

नंद वंश का पतन

मौर्य साम्राज्य की शुरुआत शक्तिशाली नंद वंश को उखाड़ फेंकने के साथ हुई थी. चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध के अंतिम शासक धनानंद को हराया. इसने एक युग के अंत और दूसरे की शुरुआत को दर्शाया. इस एक जीत ने ना सिर्फ एक नए शासक को स्थापित किया बल्कि भारत के पहले बड़े पैमाने पर राजनीतिक एकीकरण के लिए मंच भी तैयार किया.

एकीकृत भारत की तरफ पहला कदम

जिस बात ने मौर्य साम्राज्य को सबसे अलग बनाया वह था इसका पैमाना. यह पहला अखिल भारतीय साम्राज्य बन गया. इसने विशाल क्षेत्र को एक केंद्रीकृत प्रशासन के तहत एक साथ लाया. उत्तर पश्चिम में आज के अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में बंगाल तक और दक्षिण में दक्कन के कुछ हिस्सों तक फैले इस साम्राज्य ने एक संयुक्त भारत के विचार की नींव रखी.

चाणक्य की रणनीति

चंद्रगुप्त की इस सफलता के पीछे चाणक्य का शानदार दिमाग था. उनकी राजनीतिक और आर्थिक कृति, अर्थशास्त्र,‌ शासन, कूटनीति और राज काज में गहरी समझ प्रदान करती है. उन्होंने एक काफी ज्यादा केंद्रीकृत प्रशासन तैयार किया. इसे मंत्री, अधिकारी और एक बड़े जासूसी नेटवर्क का समर्थन प्राप्त था. मौर्य काल में कला और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भी काफी ज्यादा प्रगति देखने को मिली. सांची स्तूप और बराबर गुफाओं जैसे स्मारक मौर्यकालीन शिल्प कौशल की मेहनत और कला को दर्शाते हैं. उत्तरापथ जैसे प्रमुख रास्तों के जरिये से व्यापार फला-फूला, जबकि पंच-चिह्नित चांदी के सिक्कों के इस्तेमाल ने अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाया.

शक्तिशाली शासकों के अधीन विस्तार

चंद्रगुप्त के बाद उनके उत्तराधिकारियों के अधीन साम्राज्य का विस्तार जारी रहा. बिंदुसार ने साम्राज्य का और दक्षिण की तरफ विस्तार किया और उन्हें अमित्रघात या फिर शत्रुओं का नाश करने वाला कहा जाता था. हालांकि अशोक के शासनकाल में साम्राज्य अपनी सबसे बड़ी ऊंचाई पर पहुंचा.

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