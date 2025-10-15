हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजIndonesia Culture: इंडोनेशिया की यह जनजाति शवों को रखती है घर में, जानें इस अनोखी परंपरा का रहस्य

Indonesia Culture: इंडोनेशिया की यह जनजाति शवों को रखती है घर में, जानें इस अनोखी परंपरा का रहस्य

Indonesia Culture:इंडोनेशिया में एक ऐसी जनजाति है जो किसी के मर जाने के बाद उनके शवों को अपने घर में रखती है. आइए जानते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 15 Oct 2025 06:26 PM (IST)
Preferred Sources

Indonesia Culture: दुनिया भर की ज्यादातर संस्कृतियों में मृत्यु जीवन और मृत्यु के बीच एक बड़ा अंतर दर्शाया जाता है.  अंतिम संस्कार अलविदा कहने के लिए होते हैं लेकिन इंडोनेशिया की तोराजा जनजाति के लिए ऐसा बिल्कुल नहीं है. इनके लिए यह कोई अंत नहीं है बल्कि जीवन की इस लंबी यात्रा का एक और पड़ाव है. दक्षिण सुलावेसी की यह अनोखी जनजाति अपने मृतक परिजनों के शवों को घर पर ही रखती है और उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है कि जैसे वह अभी भी जीवित हों. उन्हें खाना खिलाया जाता है, कपड़ा पहनाया जाता है और यहां तक की उनसे रोजाना बातें भी की जाती हैं. आइए जानते हैं इस अनोखी जनजाति के बारे में और जानकारी.

इंडोनेशिया की अनोखी परंपरा 

तोराजा लोगों में मृत्यु के बाद तुरंत दफनाया या फिर दाह संस्कार नहीं किया जाता. यहां पर मृतक को मृत नहीं बल्कि बीमार या फिर आराम कर रहा है कहा जाता है. परिवार शव को अपने घर में एक ताबूत में रखते हैं और उसकी देखभाल करते हैं. उसे रोज खाना, सिगरेट और पानी सब दिया जाता है. वें कमरे की सफाई भी करते हैं, मृतक के कपड़े भी बदलते हैं और यहां तक की उनसे बातचीत भी करते हैं जैसे वे जीवित ही हों. यह तब तक किया जाता है जब तक परिवार एक भव्य अंतिम संस्कार का खर्च उठाने में सक्षम नहीं हो जाता. यह एक ऐसी रसम होती है जिसकी तैयारी में महीना या फिर साल भी लग जाते हैं.

शव घर पर ही क्यों रहते हैं 

तोराजा संस्कृत में अंतिम संस्कार सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है बल्कि एक सामुदायिक आयोजन के रूप में मनाया जाता है जो सम्मान और सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक होता है. यह अनुष्ठान कई दिनों तक चल सकता है और इसमें पशुओं खासकर भैंसों की बली दी जाती है. शव को सड़ने से रोकने के लिए उसे पर फॉर्मेलीन से लेप किया जाता है.

मृतकों की शुद्धि 

दफनाने के बाद भी इस समुदाय के लोग शवों को नहीं छोड़ते. हर हर साल एक बार वे अपने प्रिय जनों के शवों को मानेने नमक समझ में बाहर निकलते हैं जिसका मतलब होता है मृतकों की शुद्धि का समारोह. इस समारोह के दौरान शवों को उनके विश्राम स्थल से बाहर निकाल कर साफ किया जाता है, कंघी की जाति और नए कपड़े पहने जाते हैं. इसके बाद परिवार मृतक को नई पीढ़ी से मिलवाते हैं और उन्हें गांव में एक प्रतीकात्मक सैर पर ले जाते हैं. इस जुलूस के दौरान मुड़ना या फिर परिक्रमा करना सख्त मना है और सब को एक सीधी रेखा में ही लेकर चला जाता है.

शिशु को वृक्ष में दफनाना

यहां पर शिशुओं और छोटे बच्चों के लिए एक अलग परंपरा है. उन्हें दफनाने या फिर जलाने के बजाय जीवित पेड़ों के खोखले तनों के अंदर रखा जाता है. ऐसी मान्यता है कि बच्चों की आत्मा पेड़ के साथ बढ़ती रहेगी और प्रकृति में विलीन हो जाएगी. हालांकि सरकारी नियमों की वजह से यह प्रथा काफी हद तक बंद हो गई है.

ये भी पढ़ें: अफगानिस्तान को कौन देता है हथियार, किसके दम पर पाकिस्तान को पटखनी दे रहा तालिबान?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read
Published at : 15 Oct 2025 06:26 PM (IST)
Tags :
Toraja Tribe Indonesia Culture Baby Tree Burial
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'शहबाज से अपने जूते चमकवाते हैं ट्रंप...', US राष्ट्रपति की चापलूसी पर पाकिस्तान में ही घिरे PM शरीफ; हो रही थू-थू
'शहबाज से अपने जूते चमकवाते हैं ट्रंप...', US राष्ट्रपति की चापलूसी पर पाकिस्तान में ही घिरे PM शरीफ; हो रही थू-थू
बिहार
Alinagar Vidhan Sabha: संगीत के बाद अब सियासत की अग्नि परीक्षा से गुजरेंगी Maithili Thakur, जानें- अलीनगर सीट के सियासी समीकरण
संगीत के बाद अब सियासत की अग्नि परीक्षा से गुजरेंगी Maithili Thakur, जानें- अलीनगर सीट के सियासी समीकरण
विश्व
80 हजार सैनिक लेकर पाकिस्तान से भिड़ा अफगानिस्तान, फिर कैसे कराया सरेंडर, पढ़ें दोनों सेनाओं का मिलिट्री कंपैरिजन
80 हजार सैनिक लेकर पाकिस्तान से भिड़ा अफगानिस्तान, फिर कैसे कराया सरेंडर, पढ़ें दोनों सेनाओं का मिलिट्री कंपैरिजन
क्रिकेट
Ranji Trophy Winners List: रणजी ट्रॉफी को सबसे ज्यादा बार किसने जीता? एक टीम 40 से ज्यादा बार बनी चैंपियन
रणजी ट्रॉफी को सबसे ज्यादा बार किसने जीता? एक टीम 40 से ज्यादा बार बनी चैंपियन
Advertisement

वीडियोज

PPF vs Inflation vs Sensex: क्या आज भी PPF है सबसे सुरक्षित और फायदेमंद Investment Option?|
इस दिवाली Bumper छूट चाहिए? ये 5 Best Credit Cards करेंगे आपकी Online Shopping में धमाल!| Paisa Live
चांदी ₹2 Lakh पार! RecordBreak तेजी | Silver Shortage की सच्चाई | क्या अभी खरीदना चाहिए?|
Bollywood News: DE-DE प्यार 2 का ट्रेलर हुआ रिलीज | ABP NWS
Mohit और Sharon की कम्पैटिबिलिटी टेस्ट में हंसी और मस्ती | ABP NEWS
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'शहबाज से अपने जूते चमकवाते हैं ट्रंप...', US राष्ट्रपति की चापलूसी पर पाकिस्तान में ही घिरे PM शरीफ; हो रही थू-थू
'शहबाज से अपने जूते चमकवाते हैं ट्रंप...', US राष्ट्रपति की चापलूसी पर पाकिस्तान में ही घिरे PM शरीफ; हो रही थू-थू
बिहार
Alinagar Vidhan Sabha: संगीत के बाद अब सियासत की अग्नि परीक्षा से गुजरेंगी Maithili Thakur, जानें- अलीनगर सीट के सियासी समीकरण
संगीत के बाद अब सियासत की अग्नि परीक्षा से गुजरेंगी Maithili Thakur, जानें- अलीनगर सीट के सियासी समीकरण
विश्व
80 हजार सैनिक लेकर पाकिस्तान से भिड़ा अफगानिस्तान, फिर कैसे कराया सरेंडर, पढ़ें दोनों सेनाओं का मिलिट्री कंपैरिजन
80 हजार सैनिक लेकर पाकिस्तान से भिड़ा अफगानिस्तान, फिर कैसे कराया सरेंडर, पढ़ें दोनों सेनाओं का मिलिट्री कंपैरिजन
क्रिकेट
Ranji Trophy Winners List: रणजी ट्रॉफी को सबसे ज्यादा बार किसने जीता? एक टीम 40 से ज्यादा बार बनी चैंपियन
रणजी ट्रॉफी को सबसे ज्यादा बार किसने जीता? एक टीम 40 से ज्यादा बार बनी चैंपियन
बॉलीवुड
'मॉम, आप ऐसे डांस नहीं कर सकती हो', मलाइका अरोड़ा के डांस का मजाक उड़ाते हैं बेटे अरहान
'मॉम, आप ऐसे डांस नहीं कर सकती हो', मलाइका अरोड़ा के डांस का मजाक उड़ाते हैं बेटे अरहान
हेल्थ
Side effects of hair color: हर महीने कराते हैं बालों में कलर तो तुरंत कर दें बंद, वरना इतनी तरह के कैंसर बॉडी में बना लेंगे घर
हर महीने कराते हैं बालों में कलर तो तुरंत कर दें बंद, वरना इतनी तरह के कैंसर बॉडी में बना लेंगे घर
इंडिया
दीवाली पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा तोहफा, दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखों की इजाजत पर लगा दी ये शर्तें
दीवाली पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा तोहफा, दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखों की इजाजत पर लगा दी ये शर्तें
शिक्षा
NEET PG Counselling Schedule: जल्द शुरू होगी NEET PG काउंसलिंग प्रक्रिया, जानें कैसे कर सकते हैं अप्लाई
जल्द शुरू होगी NEET PG काउंसलिंग प्रक्रिया, जानें कैसे कर सकते हैं अप्लाई
ENT LIVE
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Embed widget