हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजदुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कौन सी? टॉप 5 में डॉलर का नामोनिशान भी नहीं

दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कौन सी? टॉप 5 में डॉलर का नामोनिशान भी नहीं

Strongest Currency In World: सबसे ताकतवर लगने वाला डॉलर असल में वैल्यू के खेल में कई देशों से पीछे है. दुनिया की सबसे महंगी करेंसी की लिस्ट यह बताती है कि पैसे की ताकत सिर्फ नाम से नहीं तय होती है.

By : निधि पाल | Updated at : 13 Jan 2026 10:10 AM (IST)
Preferred Sources

जब भी पैसे की ताकत की बात होती है, तो जहन में सबसे पहले अमेरिकी डॉलर की तस्वीर उभरती है. फिल्मों से लेकर इंटरनेशनल ट्रेड तक, डॉलर हर जगह दिखाई देता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस डॉलर को दुनिया का सबसे ताकतवर माना जाता है, वह असल में वैल्यू के मामले में कई करेंसी से पीछे है? कुछ ऐसी करेंसी हैं, जिनकी एक यूनिट की कीमत डॉलर से कहीं ज्यादा है, चलिए जानें.

डॉलर सबसे ताकतवर क्यों नहीं?

अक्सर लोग यह मान लेते हैं कि जिसकी करेंसी की कीमत ज्यादा है, वही देश सबसे ताकतवर होता है, लेकिन हकीकत थोड़ी अलग है. करेंसी की वैल्यू कई चीजों पर निर्भर करती है, जैसे सरकार की मौद्रिक नीति, बाजार में मुद्रा की सप्लाई, विदेशी मुद्रा भंडार, तेल और गैस जैसे संसाधन और अंतरराष्ट्रीय मांग. अमेरिकी डॉलर दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली करेंसी है, लेकिन उसकी एक यूनिट की कीमत कई देशों की मुद्राओं से कम है.

दुनिया की सबसे महंगी करेंसी

दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी की बात करें तो कुवैती दिनार सबसे ऊपर आता है. भारत में एक कुवैती दिनार की कीमत लगभग 290 रुपये से ज्यादा है. कुवैत के पास विशाल तेल भंडार है और सरकार ने करेंसी की सप्लाई सीमित रखी है. यही वजह है कि कुवैती दिनार सालों से दुनिया की सबसे महंगी मुद्रा बना हुआ है.

बहरीन और ओमान की मजबूत मुद्राएं

कुवैत के बाद बहरीन दिनार और ओमानी रियाल का नाम आता है. बहरीन दिनार की कीमत भारतीय रुपये में करीब 230 से ज्यादा है. यह मुद्रा अमेरिकी डॉलर से जुड़ी हुई है, जिससे इसमें ज्यादा उतार-चढ़ाव नहीं होता है. वहीं ओमानी रियाल की कीमत करीब 235 से 240 रुपये के आसपास रहती है. ओमान सरकार ने जानबूझकर अपनी करेंसी की वैल्यू ऊंची रखी है और तेल निर्यात से देश को मजबूत सपोर्ट मिलता है.

जॉर्डनियन दिनार और ब्रिटिश पाउंड

जॉर्डनियन दिनार भी डॉलर से ज्यादा मजबूत माना जाता है. इसकी कीमत करीब 125 रुपये से ज्यादा है. जॉर्डन की अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन करेंसी को स्थिर रखने के लिए इसे डॉलर से जोड़कर रखा गया है. वहीं ब्रिटिश पाउंड दुनिया की सबसे पुरानी और भरोसेमंद मुद्राओं में से एक है. भारत में एक पाउंड की कीमत लगभग 120 रुपये के आसपास रहती है. लंदन का ग्लोबल फाइनेंशियल हब होना पाउंड को मजबूती देता है.

स्विस फ्रैंक, यूरो और केमैन आइलैंड्स डॉलर

स्विस फ्रैंक को दुनिया की सबसे सुरक्षित करेंसी में गिना जाता है. इसकी कीमत करीब 110 रुपये से ज्यादा है. स्विट्जरलैंड की मजबूत बैंकिंग व्यवस्था और राजनीतिक स्थिरता इसकी वजह है. केमैन आइलैंड्स डॉलर टैक्स हेवन के रूप में मशहूर देश की मुद्रा है और यह भी अमेरिकी डॉलर से ज्यादा मजबूत है. यूरो भले ही डॉलर जितना ताकतवर दिखता हो, लेकिन इसकी एक यूनिट की कीमत भी डॉलर से ज्यादा रहती है और यह दुनिया की दूसरी सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली मुद्रा है.

वैल्यू और ताकत में फर्क 

यह समझना जरूरी है कि करेंसी की ज्यादा कीमत का मतलब हमेशा मजबूत अर्थव्यवस्था नहीं होता. अमेरिकी डॉलर आज भी इंटरनेशनल ट्रेड, रिजर्व करेंसी और निवेश के मामले में सबसे आगे है. वहीं ऊंची वैल्यू वाली करेंसी अक्सर सीमित सप्लाई और खास नीतियों की वजह से मजबूत दिखती हैं.

यह भी पढ़ें: Submerged Cities: दुनिया के पांच शहर जहां कभी रहती थी आबादी, लेकिन अब पानी में समा चुके हैं ये इलाके

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read
Published at : 13 Jan 2026 10:10 AM (IST)
Tags :
Kuwaiti Dinar British Pound Strongest Currency Global Currency Ranking
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
US Court On Tariff: 'हम हो जाएंगे बर्बाद', ट्रंप ने आखिर ये क्यों कहा, किस बात का सता रहा है डर
'हम हो जाएंगे बर्बाद', ट्रंप ने आखिर ये क्यों कहा, किस बात का सता रहा है डर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आगरा: शाहजहां उर्स को लेकर ताजमहल में विवाद, हिंदू महासभा का ऐलान- होगा शिव तांडव
आगरा: शाहजहां उर्स को लेकर ताजमहल में विवाद, हिंदू महासभा का ऐलान- होगा शिव तांडव
विश्व
India-Iran Trade: ईरान से ये चीजें खरीदता-बेचता है भारत, ट्रंप का 25 प्रतिशत टैरिफ इंडिया को कितना नुकसान पहुंचाएगा?
ईरान से ये चीजें खरीदता-बेचता है भारत, ट्रंप का 25 प्रतिशत टैरिफ इंडिया को कितना नुकसान पहुंचाएगा?
स्पोर्ट्स
IND vs NZ: डेब्यू अलर्ट! दूसरे वनडे में बदलेगी टीम इंडिया की तस्वीर, अर्शदीप सिंह होंगे बाहर, इस नए चेहरे को मिलेगा मौका
डेब्यू अलर्ट! दूसरे वनडे में बदलेगी टीम इंडिया की तस्वीर, अर्शदीप सिंह होंगे बाहर, इस नए चेहरे को मिलेगा मौका
Advertisement

वीडियोज

दुनियाभर के देशों के लिए ट्रंप का ऐलान कहा कि , Iran से Trade किया तो लगेगा अतिरिक्त 25% टैरिफ
कच्ची उम्र के कातिल का 'परफेक्ट मर्डर प्लान' ! | Sansani | Crime News
MG Windsor Long Term Review | Auto Live #mg #mgwindsor #mgwindsorev
Jaipur News: पिता की छोटी सी भूल...मासूम की जान पर बन आई! देखिए रोंगटे खड़े करने वाला Video | ABP
India की पहली Gearbox वाली Electric Bike | Matter Aera 5000 Plus Explained | Auto Live #matter
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US Court On Tariff: 'हम हो जाएंगे बर्बाद', ट्रंप ने आखिर ये क्यों कहा, किस बात का सता रहा है डर
'हम हो जाएंगे बर्बाद', ट्रंप ने आखिर ये क्यों कहा, किस बात का सता रहा है डर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आगरा: शाहजहां उर्स को लेकर ताजमहल में विवाद, हिंदू महासभा का ऐलान- होगा शिव तांडव
आगरा: शाहजहां उर्स को लेकर ताजमहल में विवाद, हिंदू महासभा का ऐलान- होगा शिव तांडव
विश्व
India-Iran Trade: ईरान से ये चीजें खरीदता-बेचता है भारत, ट्रंप का 25 प्रतिशत टैरिफ इंडिया को कितना नुकसान पहुंचाएगा?
ईरान से ये चीजें खरीदता-बेचता है भारत, ट्रंप का 25 प्रतिशत टैरिफ इंडिया को कितना नुकसान पहुंचाएगा?
स्पोर्ट्स
IND vs NZ: डेब्यू अलर्ट! दूसरे वनडे में बदलेगी टीम इंडिया की तस्वीर, अर्शदीप सिंह होंगे बाहर, इस नए चेहरे को मिलेगा मौका
डेब्यू अलर्ट! दूसरे वनडे में बदलेगी टीम इंडिया की तस्वीर, अर्शदीप सिंह होंगे बाहर, इस नए चेहरे को मिलेगा मौका
बॉलीवुड
Border 2: बेटे अहान शेट्टी के डिजास्टर डेब्यू पर बात करते हुए सुनील शेट्टी की आंखों से छलके आंसू, बोले- 'उसने बहुत कुछ झेला है'
बेटे अहान के डिजास्टर डेब्यू पर बात कर इमोशनल हुए सुनील शेट्टी, बोले- 'उसने बहुत कुछ झेला'
हेल्थ
उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप, AIIMS के डॉक्टरों ने बताया किन बीमारियों पर पड़ रहा सबसे ज्यादा असर?
उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप, AIIMS के डॉक्टरों ने बताया किन बीमारियों पर पड़ रहा सबसे ज्यादा असर?
नौकरी
बिहार में नौकरी पाने का शानदार मौका, सहायक वन संरक्षक के पदों पर निकली भर्ती; ऐसे करें अप्लाई
बिहार में नौकरी पाने का शानदार मौका, सहायक वन संरक्षक के पदों पर निकली भर्ती; ऐसे करें अप्लाई
जनरल नॉलेज
Weird Drinks: बेबी माइस वाइन से लेकर स्नेक वाइन तक, ये हैं दुनिया की सबसे अजीब शराब
बेबी माइस वाइन से लेकर स्नेक वाइन तक, ये हैं दुनिया की सबसे अजीब शराब
ENT LIVE
Mardaani 3 Trailer Review: Shivani Shivaji Roy की कहानी कम और Delhi Crime S3 की Copy ज्यादा
Mardaani 3 Trailer Review: Shivani Shivaji Roy की कहानी कम और Delhi Crime S3 की Copy ज्यादा
ENT LIVE
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Paisa LIVE
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
Embed widget