हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजSwaraj Kaushal Death: मिजोरम के पूर्व राज्यपाल थे सुषमा स्वराज के पति स्वराज कौशल, क्या उन्हें मिलती थी पेंशन?

Swaraj Kaushal Death: मिजोरम के पूर्व राज्यपाल थे सुषमा स्वराज के पति स्वराज कौशल, क्या उन्हें मिलती थी पेंशन?

स्वराज कौशल का जन्म 12 जुलाई 1952 को हिमाचल प्रदेश के सोलन में हुआ था. साधारण परिवार से ताल्लुक रखने वाले स्वराज को बचपन से ही पढ़ाई-लिखाई का शौक था. उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री ली थी.

By : कुमार सम्भव जैन | Edited By: उदय कुमार शर्मा | Updated at : 04 Dec 2025 04:18 PM (IST)
भारतीय राजनीति और कानूनी दुनिया के महारथी स्वराज कौशल का निधन हो गया. पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के पति स्वराज कौशल 73 साल के थे. उन्होंने गुरुवार (4 दिसंबर) को इस दुनिया को अलविदा कह दिया. स्वराज कौशल सिर्फ सुषमा स्वराज के पति नहीं थे, बल्कि खुद बड़े वकील और राजनेता थे. वह मिजोरम के राज्यपाल भी रह चुके थे, जिसके चलते उन्हें पेंशन समेत अन्य सुविधाएं मिलती थीं. ऐसे में सवाल उठ रहा है कि यह पेंशन अब किसे मिलेगी? 

कैसा था स्वराज कौशल की जीवन?

स्वराज कौशल का जन्म 12 जुलाई 1952 को हिमाचल प्रदेश के सोलन में हुआ था. साधारण परिवार से ताल्लुक रखने वाले स्वराज को बचपन से ही पढ़ाई-लिखाई का शौक था. उन्होंने चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री ली. वहां उनकी मुलाकात सुषमा शर्मा से हुई, जो बाद में सुषमा स्वराज बनीं. 13 जुलाई 1975 को दोनों की शादी हुई थी. शादी के बाद स्वराज कौशल ने सुप्रीम कोर्ट में वकालत शुरू की. वे क्रिमिनल लॉ के बड़े एक्सपर्ट बने. उनकी वकालत इतनी तेज थी कि कोर्ट में जज भी उनकी तारीफ करते थे. महज 34 साल की उम्र में वह देश के सबसे युवा एडवोकेट जनरल बने थे, जो रिकॉर्ड आज भी कायम है.

ऐसा रहा राजनीतिक सफर

1980 के दशक में स्वराज कौशल हरियाणा से राज्यसभा सांसद बने और छह साल तक संसद में रहे. इसके बाद उन्हें मिजोरम का राज्यपाल बना दिया गया. उस वक्त मिजोरम उग्रवाद की आग में जल रहा था. विद्रोही ग्रुप मिजो नेशनल फ्रंट के नेताओं से बातचीत करके  उन्होंने 1986 का शांति समझौता किया, जिससे मिजोरम में अमन लौटा. 

क्या स्वराज कौशल को मिलती थी पेंशन?

अब सवाल उठता है कि क्या स्वराज कौशल को पूर्व राज्यपाल होने के नाते पेंशन मिलती थी और अब इसका हकदार कौन होगा? स्वराज कौशल राज्यपाल के पद से 1993 में रिटायर हुए थे. उसके बाद वह सुप्रीम कोर्ट में वकील रहे, लेकिन राज्यपाल का पद मानद होता है. भारतीय संविधान में अनुच्छेद 155-157 राज्यपाल की नियुक्ति और पदावधि बताते हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं. यह पांच साल का टर्म होता है, लेकिन उन्हें कभी भी हटाया जा सकता है. 1982 के गवर्नर्स (एमोल्यूमेंट्स, अलाउंस एंड प्रिविलेज्स) एक्ट के तहत टर्म के दौरान उन्हें सैलरी और सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने राज्यपालों को पेंशन देने का कोई कानून नहीं बनाया है. 

क्या मिलती थीं सुविधाएं?

गौरतलब है कि राज्यपालों को पेंशन दिलाने के लिए 2010 के दौरान संसद में चर्चा हुई थी, लेकिन बिल पास नहीं हुआ. भले ही पूर्व राज्यपाल को पेंशन नहीं मिलती है, लेकिन कुछ सुविधाएं जरूर दी जाती हैं. इनमें फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट शामिल है. 

About the author कुमार सम्भव जैन

खबर कोई भी हो... कैसी भी हो... उसकी नब्ज पकड़ना और पाठकों को उनके मन की बात समझाना कुमार सम्भव जैन की काबिलियत है. मुहब्बत की नगरी आगरा से मैंने पत्रकारिता की दुनिया में पहला कदम रखा, जो अदब के शहर लखनऊ में परवान चढ़ा. आगरा में अकिंचन भारत नाम के छोटे से अखबार में पत्रकारिता का पाठ पढ़ा तो लखनऊ में अमर उजाला ने खबरों से खेलना सिखाया. 

2010 में कारवां देश के आखिरी छोर यानी राजस्थान के श्रीगंगानगर पहुंचा तो दैनिक भास्कर ने मेरी मेहनत में जुनून का तड़का लगा दिया. यहां करीब डेढ़ साल बिताने के बाद दिल्ली ने अपने दिल में जगह दी और नवभारत टाइम्स में नौकरी दिला दी. एनबीटी में गुजरे सात साल ने हर उस क्षेत्र में महारत दिलाई, जिसका सपना छोटे-से शहर से निकला हर लड़का देखता है. साल 2018 था और डिजिटल ने अपना रंग जमाना शुरू कर दिया था तो मैंने भी हवा के रुख पकड़ लिया और भोपाल में दैनिक भास्कर पहुंच गया. 

झीलों के शहर की खूबसूरती ने दिल और दिमाग पर काबू तो किया, लेकिन जरूरतों ने वापस दिल्ली ला पटका और जनसत्ता में काफी कुछ सीखा. यह पहला ऐसा पड़ाव था, जिसकी आदत धारा के विपरीत चलना थी. इसके बाद अमर उजाला नोएडा में करीब तीन साल गुजारे और अब एबीपी न्यूज में बतौर फीचर एडिटर लोगों के दुख-दर्द और तकलीफ का इलाज ढूंढता हूं. करीब 18 साल के इस सफर में पत्रकारिता की दुनिया के हर कोने को खंगाला, चाहे वह रिपोर्टिंग हो या डेस्क... प्रिंटिंग हो या मैनेजमेंट... 

काम की बात तो बहुत हो चुकी अब अपने बारे में भी चंद बातें बयां कर देता हूं. मिजाज से मस्तमौला तो काम में दबंग दिखना मेरी पहचान है. घूमने-फिरने का शौकीन हूं तो कभी भी आवारा हवा के झोंके की तरह कहीं न कहीं निकल जाता हूं. पढ़ना-लिखना भी बेहद पसंद है और यारों के साथ वक्त बिताना ही मेरा पैशन है. 
Published at : 04 Dec 2025 04:18 PM (IST)
