Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजFIR रद्द करने का अधिकार किसके पास होता है, इसमें क्या आती हैं कानूनी अड़चनें?

FIR रद्द करने का अधिकार किसके पास होता है, इसमें क्या आती हैं कानूनी अड़चनें?

1 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट के दिए गए आदेश में प्रदर्शनकारियों पर दर्ज FIR रद्द करने का फैसला सुनाया गया. ऐसे में जानिए किसी भी मामले में FIR रद्द करने के पीछे क्या प्रक्रियां होती है.

Written By : मनस्वी चौहान |  Updated at : 03 Sep 2026 10:12 AM (IST)
Preferred Sources

Cockroach Janta Party यानी CJP से जुड़े NEET-UG पेपर लीक विरोध प्रदर्शन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रदर्शन में शामिल छात्रों के खिलाफ दर्ज FIR को रद्द करने का आदेश दिया है. 1 सितंबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने विशेष संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल करते हुए छात्रों यह राहत दी. हालांकि गंभीर आपराधिक मामलों में आरोपी लोगों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखी जाएगी. ऐसे में आइए जानते हैं कि FIR रद्द करने की क्या प्रक्रिया होती है और कौनसे कानून का उपयोग इसमें किया जाता है.

क्या होती है FIR?

FIR पुलिस को किसी कथित अपराध की जानकारी देने वाली पहली रिपोर्ट होती है. इसके बाद पुलिस जांच करती है और सबूत जुटाती है. जिसका मतलब FIR से कोई दोषी साबित नहीं होता. अगर जांच में आरोप सही नहीं पाए जाते या पर्याप्त सबूत नहीं मिलते, तो पुलिस अदालत के सामने फाइनल रिपोर्ट या क्लोजर रिपोर्ट पेश करती है. यानी पुलिस के पास जांच रोकने या अंतिम रिपोर्ट देने की भूमिका जरूर है, लेकिन FIR को न्यायिक रूप से खत्म करने की शक्ति अदालत के पास होती है.

Article 142 का किया गया उपयोग

CJP के नेतृत्व में हुए NEET-UG पेपर लीक विरोध प्रदर्शनों के दौरान कई छात्रों के खिलाफ FIR दर्ज हुई थीं. सुप्रीम कोर्ट ने 1 सितंबर को इन प्रदर्शनकारियों को बड़ी राहत देते हुए FIR रद्द करने का आदेश दिया. कोर्ट ने यह भी सुनिश्चित करने की बात कही कि इन मामलों का छात्रों के भविष्य पर असर न पड़े. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने Article 142 के तहत अपनी विशेष शक्ति का इस्तेमाल किया है. इस मामले की वजह से Article 142 चर्चा का विषय बन गया है.

यह भी पढ़ेंः क्या है अनुच्छेद 142 और इसकी शक्तियां? सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बीच जान लें जवाब

क्या है Article 142?

आर्टिकल 142 भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण प्रावधान है. इसके तहत सुप्रिम कोर्ट को विशेष शक्ती प्राप्त है. संविधान का Article 142 सुप्रीम कोर्ट को “पूरा न्याय” करने की खास ताकत देता है. अगर किसी मामले में सामान्य कानून के तहत समाधान पूरा नहीं हो पा रहा हो, तो सुप्रीम कोर्ट न्याय के हित में जरूरी आदेश दे सकता है. इस शक्ति का इस्तेमाल अदालत किसी मामले की खास परिस्थितियों को देखते हुए करती है. कोर्ट अपने आदेश संविधान और कानून के दायरे में देता है. FIR के मामलों में भी सुप्रीम कोर्ट इसका इस्तेमाल तब कर सकता है, जब किसी मामले को खत्म करना न्याय के हित में जरूरी लगे.

यह भी पढ़ेंः भारत से कौन-से अनाज खरीदता है रूस, इससे कितनी होती है कमाई?

About the author मनस्वी चौहान

मनस्वी चौहान ने मंदसौर यूनिवर्सिटी से अपनी शैक्षणिक यात्रा शुरू की और वर्तमान में बीए इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रही हैं. पत्रकारिता और मीडिया के क्षेत्र में रुचि रखते हुए मनस्वी चौहान वर्तमान में ABP Network में इंटर्नशिप के माध्यम से व्यावहारिक अनुभव प्राप्त कर रही हैं.
Read More
Published at : 03 Sep 2026 10:12 AM (IST)
Tags :
Article 142
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
FIR रद्द करने का अधिकार किसके पास होता है, इसमें क्या आती हैं कानूनी अड़चनें?
FIR रद्द करने का अधिकार किसके पास होता है, इसमें क्या आती हैं कानूनी अड़चनें?
जनरल नॉलेज
ब्रिक्स में कैसे शामिल होता है नया देश, क्या हैं इसके नियम?
ब्रिक्स में कैसे शामिल होता है नया देश, क्या हैं इसके नियम?
जनरल नॉलेज
रूफटॉप सोलर से 25 साल में कितनी होगी बचत, क्या जीरो होगा बिजली का बिल?
रूफटॉप सोलर से 25 साल में कितनी होगी बचत, क्या जीरो होगा बिजली का बिल?
जनरल नॉलेज
क्या सच में मनहूस है 26 तारीख, इस तारीख पर कब-कब आई है तबाही?
क्या सच में मनहूस है 26 तारीख, इस तारीख पर कब-कब आई है तबाही?
Advertisement

वीडियोज

Ragini एक पैर खराब, फिर भी पढ़ाई का जुनून, रागिनी ने DM से मांगी साइकिल
श्मशान की नरभक्षी अघोरी 'साक्षात'!
यूपी की सियासत में 'AI वॉर'...मर्यादा तार-तार
ईरानी बच्चों के जान के दुश्मन ट्रंप?
सड़कों के गड्ढों में फंसा 'विकास'! पहली बारिश में गंगा एक्सप्रेसवे बेहाल
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
बांग्लादेश ड्रोन से करेगा भारत की जासूसी? बॉर्डर के नजदीक शुरू किया ट्रेनिंग स्कूल
बांग्लादेश ड्रोन से करेगा भारत की जासूसी? बॉर्डर के नजदीक शुरू किया ट्रेनिंग स्कूल
पंजाब
Punjab SIR में राघव चड्ढा के दावे पर AAP की पहली प्रतिक्रिया, पूछा- कहना क्या चाहते हो?
Punjab SIR में राघव चड्ढा के दावे पर AAP की पहली प्रतिक्रिया, पूछा- कहना क्या चाहते हो?
इंडिया
कांग्रेस की 'टुकड़े-टुकड़े' वाली सोच, राम मंदिर CEO पर मचे बवाल के बीच BJP का पलटवार
कांग्रेस की 'टुकड़े-टुकड़े' वाली सोच, राम मंदिर CEO पर मचे बवाल के बीच BJP का पलटवार
क्रिकेट
PCB चीफ मोहसिन नकवी ने 7 खिलाड़ी और 2 कोच बदलने पर तोड़ी चुप्पी
PCB चीफ मोहसिन नकवी ने 7 खिलाड़ी और 2 कोच बदलने पर तोड़ी चुप्पी
बॉलीवुड
अजय देवगन की 'दृश्यम द कन्क्लूजन' के ट्रेलर को CBFC से मिली मंजूरी, जानें- कब और कहां होगा रिलीज?
'दृश्यम द कन्क्लूजन' के ट्रेलर को CBFC से मंजूरी, जानें- कब होगी रिलीज?
राजस्थान
जोधपुर निकाय चुनाव: टिकट नहीं मिला तो गजेंद्र शेखावत से लिपटकर कार्यकरता
जोधपुर निकाय चुनाव: टिकट नहीं मिला तो गजेंद्र शेखावत से लिपटकर कार्यकरता
विश्व
PM मोदी-पेजेशकियन की मीटिंग से भड़का US, बोला- 'ईरान की मदद की तो...'
PM मोदी-पेजेशकियन की मीटिंग से भड़का US, बोला- 'ईरान की मदद की तो...'
ट्रेंडिंग
पाकिस्तान में ‘कब्र बेच रहे लोग की दुकान’! फैंसी डिजाइन और कीमत 4 लाख
पाकिस्तान में ‘कब्र बेच रहे लोग की दुकान’! फैंसी डिजाइन और कीमत 4 लाख
ABP NEWS
कॉलेज प्रिंसिपल के ऑफ़िस से ज़बरदस्ती हटाई गई PM मोदी की तस्वीर, वीडियो वायरल हुआ।
कॉलेज प्रिंसिपल के ऑफ़िस से ज़बरदस्ती हटाई गई PM मोदी की तस्वीर, वीडियो वायरल हुआ।
ABP NEWS
SDM ऑफिस के बाहर समर्थकों के बीच लाठी-डंडों से हुई झड़प का लाइव फुटेज।
SDM ऑफिस के बाहर समर्थकों के बीच लाठी-डंडों से हुई झड़प का लाइव फुटेज।
ABP NEWS
चोरी करने से पहले सांप ने शिवलिंग के सामने सिर झुकाया; वीडियो वायरल हुआ।
चोरी करने से पहले सांप ने शिवलिंग के सामने सिर झुकाया; वीडियो वायरल हुआ।
ABP NEWS
प्रसाद बेचने की होड़ में दुकानदार आपस में ही भिड़ गए।
प्रसाद बेचने की होड़ में दुकानदार आपस में ही भिड़ गए।
ABP NEWS
नीतीश कुमार को शॉल ओढ़ाने आए डॉक्टर के साथ उन्होंने क्या किया? वीडियो वायरल हो गया।
नीतीश कुमार को शॉल ओढ़ाने आए डॉक्टर के साथ उन्होंने क्या किया? वीडियो वायरल हो गया।
Embed widget