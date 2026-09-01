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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजक्या है अनुच्छेद 142 और इसकी शक्तियां? सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बीच जान लें जवाब

क्या है अनुच्छेद 142 और इसकी शक्तियां? सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बीच जान लें जवाब

CJP Protest: हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जंतर मंतर प्रोटेस्ट के दौरान छात्रों पर हुई एफआईआर को रद्द करने का फैसला किया है. इसी बीच आइए जानते हैं क्या है अनुच्छेद 142.

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 01 Sep 2026 05:37 PM (IST)
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  • नीट प्रदर्शनों में एफआईआर रद्द होने से अनुच्छेद 142 चर्चा में आया।
  • यह सुप्रीम कोर्ट को 'पूर्ण न्याय' के लिए असाधारण शक्ति देता है।
  • अनुच्छेद 142 कानूनी कमियों को दूर कर न्याय सुनिश्चित करता है।
  • हालांकि, इसकी न्यायिक सक्रियता को लेकर आलोचना भी होती है।

CJP Protest: नीट पेपर को लेकर विरोध में देश भर में हुए प्रदर्शन में शामिल छात्रों के खिलाफ एफआईआर को रद्द करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने एक बार फिर से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 को चर्चा में ला दिया है. विरोध प्रदर्शन के दौरान दर्ज एफआईआर को रद्द करने के केंद्र सरकार के अनुरोध के बाद कोर्ट ने इस मामले में राहत देने के लिए अपनी खास संवैधानिक शक्ति का इस्तेमाल किया है. लेकिन असल में अनुच्छेद 142 क्या है और इसे सुप्रीम कोर्ट के सबसे शक्तिशाली संवैधानिक प्रावधानों में से एक क्यों माना जाता है? 

अनुच्छेद 142 क्या है? 

अनुच्छेद 142 भारत के सुप्रीम कोर्ट को अपने सामने आए मामले में पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने की असाधारण शक्ति देता है. अनुच्छेद 142 (1) के तहत कोर्ट किसी मामले में पूर्ण न्याय करने के लिए जरूरी कोई भी आदेश या निर्देश जारी कर सकता है. 

ऐसे आदेश पूरे भारत में लागू होते हैं. यानी ये सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में प्रभावी होते हैं. यह शक्ति इस वजह से खास है क्योंकि यह खास तौर से सुप्रीम कोर्ट को ही दी गई है. 


क्या है अनुच्छेद 142 और इसकी शक्तियां? सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बीच जान लें जवाब

नीट विरोध प्रदर्शन के मामले में अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल क्यों किया गया?

नीट पेपर लेकर विरोध में हुए प्रदर्शन के मामले में देश भर में हुए प्रदर्शन के सिलसिले में छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश के दायरे में आने वाली एफआईआर को रद्द करके एक बड़ा समाधान देने के लिए अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल किया.

यह प्रावधान कोर्ट को मौजूदा कानूनी नियम को लागू करने से आगे बढ़कर काम करने की इजाजत देता है, जब किसी खास मामले में न्याय करने के लिए ऐसा करना जरूरी हो. यह इसे उन मामलों में खास तौर पर जरूरी बनता है जहां सामान्य प्रक्रिया को अपनाने से कोई उचित या फिर व्यावहारिक समाधान नहीं मिल पाता.

अनुच्छेद 142 कानूनी कमियों को पूरा कर सकता है 

अनुच्छेद 142 की एक बड़ी खासियत यह है कि यह उन स्थिति से निपट सकता है जहां मौजूदा कानून कोई साफ समाधान नहीं देता. जटिल या फिर असाधारण मामले में सुप्रीम कोर्ट विवाद को सुलझाने के लिए जरूरी निर्देश या व्यवस्था को बनाने के लिए अपने संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल कर सकता है.

हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि कोर्ट संसद द्वारा बनाए गए कानून की जगह ले सकता है. इसका मकसद इस बात को पक्का करना है कि किसी असामान्य स्थिति के लिए मौजूदा कानूनी प्रावधान अपर्याप्त होने की वजह से न्याय ना रुके.


क्या है अनुच्छेद 142 और इसकी शक्तियां? सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बीच जान लें जवाब

लोगों की मौजूदगी और दस्तावेज पेश करवाने की ताकत 

आर्टिकल 142 (2) सुप्रीम कोर्ट को उसके अधिकार क्षेत्र से जुड़े मामलों में अतिरिक्त ताकत देता है. यह लोगों की मौजूदगी पक्की करने और दस्तावेजों का पता लगाने या फिर उन्हें पेश करवाने के लिए जरूरी आदेश दे सकता है. 

यह ताकत पूरे भारत में लागू होती है और अदालत को अपने सामने आए मामलों पर असरदार ढंग से फैसला लेने के लिए जरूरी लोगों और चीजों को हासिल करने में मदद करती है. 

अदालत की अवमानना के बारे में क्या?

आर्टिकल 142 अदालत की अवमानना से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक अधिकार के साथ भी काम करता है. अदालत के पास संवैधानिक और कानूनी ढांचे के हिसाब से अवमानना की जांच करने और सजा देने की पूरी ताकत है. इसे सुप्रीम कोर्ट यह पक्का कर पाता है कि उसके अधिकार और आदेश को कमजोर ना किया जाए और न्यायिक प्रक्रिया ठीक से काम कर सके.

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आर्टिकल 142 विवादित क्यों है? 

इतना अहम होने के बावजूद आर्टिकल 142 की आलोचना भी हुई है. कुछ लोग इसके बड़े पैमाने पर इस्तेमाल को न्यायिक सक्रियता कहते हैं और कुछ लोगों ने न्यायिक अति हस्तक्षेप की आशंका जताई है. चिंता यह है कि अदालत बिना किसी रोक-टोक के ऐसी असाधारण ताकत का इस्तेमाल करती है तो उसके फैसला उन क्षेत्रों में भी बदल दे सकते हैं जिन्हें आमतौर पर संसद या फिर कार्यपालिका संभालती है.

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About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 01 Sep 2026 05:37 PM (IST)
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Article 142 CJP Protest Article 142 Of Indian Constitution
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