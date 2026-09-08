रोलेक्स ने बनाईं 4 अनोखी डेटोना घड़ियां, 1000 खरीदार लगा रहे बोली

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom नीलामी 2026 में लंदन में होगी, रिकॉर्ड तोड़ने की उम्मीद है।

घड़ी निर्माण की दुनिया में दिग्गज ब्रांड रोलेक्स ने वॉचेस एंड वंडर्स कार्यक्रम के दौरान चार बेहद खास और दुर्लभ कॉस्मोग्राफ डेटोना घड़ियों का एक अनूठा सेट पेश कर पूरी दुनिया के वॉच कलेक्टर्स को चौंका दिया है. साल की चारों ऋतुओं से प्रेरित यह अनूठा सेट अपनी तरह की इकलौती घड़ियां हैं, क्योंकि रोलेक्स आमतौर पर ऐसे यूनिक पीस सेट तैयार नहीं करता है. लगभग 4 मिलियन स्विस फ्रैंक मूल्य वाले इस मास्टरपीस सेट को खरीदने के लिए दुनिया भर से 1,000 से अधिक दिग्गजों ने दावेदारी ठोकी है. आइए इन घड़ियों की खासियत समझें.

इतिहास में पहली बार सार्वजनिक नीलामी की घोषणा

रोलेक्स ने अपने इतिहास में पहली बार एक अभूतपूर्व निर्णय लेते हुए इन चारों दुर्लभ घड़ियों को किसी एक निजी खरीदार को बेचने के बजाय खुली सार्वजनिक चैरिटी नीलामी में बेचने का एलान किया है. यह ऐतिहासिक नीलामी 28 सितंबर 2026 को लंदन में एक विशेष गाला डिनर के दौरान मशहूर ऑक्शन हाउस फिलिप्स द्वारा आयोजित की जाएगी. इस नीलामी में चारों घड़ियों को एक साथ सेट के रूप में बेचने की जगह चार अलग-अलग लॉट में नीलाम किया जाएगा, जिससे अलग-अलग कलेक्शन करने वाले भी इन्हें हासिल कर सकें.

कोस्मोग्राफ डेटोना- विंटर मॉडल की खूबियां

शीत ऋतु पर आधारित विंटर मॉडल को 950 प्लेटिनम धातु से तराशा गया है. इसके लग्स और क्राउन गार्ड पर 54 ब्रिलियंट-कट हीरे जड़ दिए गए हैं, जिनका वजन लगभग 0.86 कैरेट है. इसके बेजेल पर नीले से गहरे गुलाबी रंग के शेड वाले 36 ट्रेपेज-कट नीलम लगे हैं. इसका डायल नीले ओपल पत्थर से बना है और उस पर लैपिस लाजुली के काउंटर्स हैं, जबकि ऑवर मार्कर्स में 18 कैरेट व्हाइट गोल्ड सेटिंग के साथ कट डायमंड्स जड़े गए हैं.

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कोस्मोग्राफ डेटोना- ऑटम मॉडल की भव्यता

शरद ऋतु की सुंदरता को समेटे ऑटम मॉडल 18 कैरेट येलो गोल्ड से निर्मित है. इसके केस के किनारों और क्राउन गार्ड को 54 ब्रिलियंट-कट हीरों से सजाया गया है. बेजेल पर 36 ट्रेपेज-कट हरे रंग के टूरमैलीन रत्न (लगभग 4.32 कैरेट) चमचमाते हैं. इस घड़ी का मुख्य डायल अनोखे मुकाइट पत्थर से तैयार किया गया है और इसके काउंटर्स क्रिसोप्रेज पत्थर के हैं, जिन्हें 18 कैरेट येलो गोल्ड में फिट किए गए हरे टूरमैलीन के ऑवर मार्कर्स से सजाया गया है.

कोस्मोग्राफ डेटोना- स्प्रिंग मॉडल का आकर्षण

वसंत ऋतु से प्रेरित स्प्रिंग मॉडल को 18 कैरेट व्हाइट गोल्ड में डिजाइन किया गया है. इसमें भी लग्स पर 54 शानदार ब्रिलियंट-कट हीरे जड़े गए हैं. बेजेल पर 36 ट्रेपेज-कट बैंगनी नीलम (लगभग 5.57 कैरेट) बेहद खूबसूरत नजर आते हैं. इसका डायल हरे क्रिसोप्रेज पत्थर से बना है और काउंटर्स में लेपिडोलाइट पत्थर का उपयोग हुआ है. घंटे के निशानों के लिए 18 कैरेट व्हाइट गोल्ड की सेटिंग में बैंगनी नीलम के खूबसूरत कट पीसेस लगाए गए हैं.

कोस्मोग्राफ डेटोना- समर मॉडल का अनोखा रूप

ग्रीष्म ऋतु को दर्शाने वाला समर मॉडल 18 कैरेट एवररोज गोल्ड धातु से तैयार किया गया है. इसके लग्स और क्राउन गार्ड पर 54 जगमगाते हीरे जड़े हैं. इसके बेजेल को सजाने के लिए 36 ट्रेपेज-कट गुलाबी नीलम (लगभग 4.32 कैरेट) का इस्तेमाल हुआ है. इस मॉडल का डायल फिरोजा (टिरक्वॉइज) रंग का है और उस पर बने काउंटर्स हार्ट ऑफ रूबी से तैयार किए गए हैं, जो 18 कैरेट पिंक गोल्ड की सेटिंग में गुलाबी नीलम के ऑवर मार्कर्स के साथ एक अद्भुत तालमेल बनाते हैं.





घड़ी बाजार में टूट सकते हैं नीलामी के सारे पुराने रिकॉर्ड

घड़ी के विशेषज्ञों की मानें तो मिस्टर डफूर के नेतृत्व में रोलेक्स का यह नया प्रयोग लक्जरी वॉच मार्केट की दिशा पूरी तरह बदल सकता है. साल 2018 में पॉल न्यूमैन की प्रसिद्ध स्टील कॉस्मोग्राफ डेटोना की रिकॉर्ड बिक्री के बाद यह पहला मौका है जब नीलामी बाजार में इतना बड़ा उछाल देखा जा रहा है.

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