Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजरोलेक्स ने बनाईं 4 अनोखी डेटोना घड़ियां, 1000 खरीदार लगा रहे बोली

रोलेक्स ने बनाईं 4 अनोखी डेटोना घड़ियां, 1000 खरीदार लगा रहे बोली

रोलेक्स ने चार मौसमों पर आधारित बेहद दुर्लभ फोर सीजन्स डेटोना घड़ियों को सार्वजनिक चैरिटी नीलामी में बेचने का ऐतिहासिक फैसला लिया है. आइए इन चारों घड़ियों की खासियत जान लेते हैं.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 08 Sep 2026 06:21 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • नीलामी 2026 में लंदन में होगी, रिकॉर्ड तोड़ने की उम्मीद है।

घड़ी निर्माण की दुनिया में दिग्गज ब्रांड रोलेक्स ने वॉचेस एंड वंडर्स कार्यक्रम के दौरान चार बेहद खास और दुर्लभ कॉस्मोग्राफ डेटोना घड़ियों का एक अनूठा सेट पेश कर पूरी दुनिया के वॉच कलेक्टर्स को चौंका दिया है. साल की चारों ऋतुओं से प्रेरित यह अनूठा सेट अपनी तरह की इकलौती घड़ियां हैं, क्योंकि रोलेक्स आमतौर पर ऐसे यूनिक पीस सेट तैयार नहीं करता है. लगभग 4 मिलियन स्विस फ्रैंक मूल्य वाले इस मास्टरपीस सेट को खरीदने के लिए दुनिया भर से 1,000 से अधिक दिग्गजों ने दावेदारी ठोकी है. आइए इन घड़ियों की खासियत समझें.

इतिहास में पहली बार सार्वजनिक नीलामी की घोषणा

रोलेक्स ने अपने इतिहास में पहली बार एक अभूतपूर्व निर्णय लेते हुए इन चारों दुर्लभ घड़ियों को किसी एक निजी खरीदार को बेचने के बजाय खुली सार्वजनिक चैरिटी नीलामी में बेचने का एलान किया है. यह ऐतिहासिक नीलामी 28 सितंबर 2026 को लंदन में एक विशेष गाला डिनर के दौरान मशहूर ऑक्शन हाउस फिलिप्स द्वारा आयोजित की जाएगी. इस नीलामी में चारों घड़ियों को एक साथ सेट के रूप में बेचने की जगह चार अलग-अलग लॉट में नीलाम किया जाएगा, जिससे अलग-अलग कलेक्शन करने वाले भी इन्हें हासिल कर सकें.

कोस्मोग्राफ डेटोना- विंटर मॉडल की खूबियां

शीत ऋतु पर आधारित विंटर मॉडल को 950 प्लेटिनम धातु से तराशा गया है. इसके लग्स और क्राउन गार्ड पर 54 ब्रिलियंट-कट हीरे जड़ दिए गए हैं, जिनका वजन लगभग 0.86 कैरेट है. इसके बेजेल पर नीले से गहरे गुलाबी रंग के शेड वाले 36 ट्रेपेज-कट नीलम लगे हैं. इसका डायल नीले ओपल पत्थर से बना है और उस पर लैपिस लाजुली के काउंटर्स हैं, जबकि ऑवर मार्कर्स में 18 कैरेट व्हाइट गोल्ड सेटिंग के साथ कट डायमंड्स जड़े गए हैं.

यह भी पढ़ें: घर पर कितनी मंजिल बना सकते हैं, क्या है बिल्डिंग बायलॉज?


रोलेक्स ने बनाईं 4 अनोखी डेटोना घड़ियां, 1000 खरीदार लगा रहे बोली

कोस्मोग्राफ डेटोना- ऑटम मॉडल की भव्यता

शरद ऋतु की सुंदरता को समेटे ऑटम मॉडल 18 कैरेट येलो गोल्ड से निर्मित है. इसके केस के किनारों और क्राउन गार्ड को 54 ब्रिलियंट-कट हीरों से सजाया गया है. बेजेल पर 36 ट्रेपेज-कट हरे रंग के टूरमैलीन रत्न (लगभग 4.32 कैरेट) चमचमाते हैं. इस घड़ी का मुख्य डायल अनोखे मुकाइट पत्थर से तैयार किया गया है और इसके काउंटर्स क्रिसोप्रेज पत्थर के हैं, जिन्हें 18 कैरेट येलो गोल्ड में फिट किए गए हरे टूरमैलीन के ऑवर मार्कर्स से सजाया गया है.

कोस्मोग्राफ डेटोना- स्प्रिंग मॉडल का आकर्षण

वसंत ऋतु से प्रेरित स्प्रिंग मॉडल को 18 कैरेट व्हाइट गोल्ड में डिजाइन किया गया है. इसमें भी लग्स पर 54 शानदार ब्रिलियंट-कट हीरे जड़े गए हैं. बेजेल पर 36 ट्रेपेज-कट बैंगनी नीलम (लगभग 5.57 कैरेट) बेहद खूबसूरत नजर आते हैं. इसका डायल हरे क्रिसोप्रेज पत्थर से बना है और काउंटर्स में लेपिडोलाइट पत्थर का उपयोग हुआ है. घंटे के निशानों के लिए 18 कैरेट व्हाइट गोल्ड की सेटिंग में बैंगनी नीलम के खूबसूरत कट पीसेस लगाए गए हैं.

कोस्मोग्राफ डेटोना- समर मॉडल का अनोखा रूप

ग्रीष्म ऋतु को दर्शाने वाला समर मॉडल 18 कैरेट एवररोज गोल्ड धातु से तैयार किया गया है. इसके लग्स और क्राउन गार्ड पर 54 जगमगाते हीरे जड़े हैं. इसके बेजेल को सजाने के लिए 36 ट्रेपेज-कट गुलाबी नीलम (लगभग 4.32 कैरेट) का इस्तेमाल हुआ है. इस मॉडल का डायल फिरोजा (टिरक्वॉइज) रंग का है और उस पर बने काउंटर्स हार्ट ऑफ रूबी से तैयार किए गए हैं, जो 18 कैरेट पिंक गोल्ड की सेटिंग में गुलाबी नीलम के ऑवर मार्कर्स के साथ एक अद्भुत तालमेल बनाते हैं.


रोलेक्स ने बनाईं 4 अनोखी डेटोना घड़ियां, 1000 खरीदार लगा रहे बोली

घड़ी बाजार में टूट सकते हैं नीलामी के सारे पुराने रिकॉर्ड

घड़ी के विशेषज्ञों की मानें तो मिस्टर डफूर के नेतृत्व में रोलेक्स का यह नया प्रयोग लक्जरी वॉच मार्केट की दिशा पूरी तरह बदल सकता है. साल 2018 में पॉल न्यूमैन की प्रसिद्ध स्टील कॉस्मोग्राफ डेटोना की रिकॉर्ड बिक्री के बाद यह पहला मौका है जब नीलामी बाजार में इतना बड़ा उछाल देखा जा रहा है.

यह भी पढ़ें: हाईवे पर रील बनाने के लिए डांस किया तो कितनी सजा, क्या हैं नियम?

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read More
Published at : 08 Sep 2026 06:21 PM (IST)
Tags :
Rolex Four Seasons Daytona
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
क्या लूटी हुई शराब पीना भी जुर्म, शराबबंदी वाले इलाकों में क्या हैं नियम?
क्या लूटी हुई शराब पीना भी जुर्म, शराबबंदी वाले इलाकों में क्या हैं नियम?
जनरल नॉलेज
क्या ट्रेन में ले जा सकते हैं शराब की सीलपैक बोतलें, कितनी है इसकी लिमिट?
क्या ट्रेन में ले जा सकते हैं शराब की सीलपैक बोतलें, कितनी है इसकी लिमिट?
जनरल नॉलेज
कितना हिस्सा बिकने पर सरकारी संस्थान हो जाता है प्राइवेट, कब खत्म होता है सरकार का कंट्रोल?
कितना हिस्सा बिकने पर सरकारी संस्थान हो जाता है प्राइवेट, कब खत्म होता है सरकार का कंट्रोल?
जनरल नॉलेज
इंसान कितनी ऊंची इमारत बना सकता है, कहां ठहर जाती है इंजीनियरिंग?
इंसान कितनी ऊंची इमारत बना सकता है, कहां ठहर जाती है इंजीनियरिंग?
Advertisement

वीडियोज

Riteish Deshmukh और Genelia का Exclusive Interview, Raja Shivaji और 25 साल के सफर पर बात
Shah Rukh Khan ने Underworld के आगे झुकने से किया इनकार? Sanjay Gupta ने सुनाया 90s का किस्सा
Aamrapali Dubey का Bigg Boss 20 में Game Plan, Fights, Salman Khan और Competition पर खुलासा
Bigg Boss 20 Grand Premiere: 16 Contestants की Entry, Salman Khan के साथ शुरू हुआ नया Season
Bigg Boss 20: 17 Contestants की पूरी लिस्ट, Mahhi Vij, Isha Rikhi, Gullu समेत ये नाम
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Su 57 फाइटर जेट, परमाणु संयंत्र और...PM मोदी-पुतिन की बैठक का एजेंडा तय
Su 57 फाइटर जेट, परमाणु संयंत्र और...PM मोदी-पुतिन की बैठक का एजेंडा तय
ओटीटी
मोहनलाल की बेटी विस्मया की 'थुडाक्कम' की OTT रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
'थुडाक्कम' की ओटीटी रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
क्रिकेट
मेरी बेइज्जती की, पैसा अब भी बकाया... पाकिस्तान के पूर्व कोच ने खोली PCB की पोल
मेरी बेइज्जती की, पैसा अब भी बकाया... पाकिस्तान के पूर्व कोच ने खोली PCB की पोल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
योगी सरकार का बड़ा तोहफा, चुनाव से पहले बढ़ा दिया 50 प्रतिशत मानदेय
योगी सरकार का बड़ा तोहफा, चुनाव से पहले बढ़ा दिया 50 प्रतिशत मानदेय
इंडिया
म्यूजिशियन हत्या केस: राहुल पर भड़के रिजिजू, '...हैं तो हिंदुस्तानी ही'
म्यूजिशियन हत्या केस: राहुल पर भड़के रिजिजू, '...हैं तो हिंदुस्तानी ही'
बिहार
बिहार में भीषण बाढ़ पर लालू यादव, 'नीतीश ने रगड़-रगड़ कर…'
बिहार में भीषण बाढ़ पर लालू यादव, 'नीतीश ने रगड़-रगड़ कर…'
जनरल नॉलेज
क्या ट्रेन में ले जा सकते हैं शराब की सीलपैक बोतलें, कितनी है इसकी लिमिट?
क्या ट्रेन में ले जा सकते हैं शराब की सीलपैक बोतलें, कितनी है इसकी लिमिट?
Home Tips
How To Sharpen Knife: किचन के चाकू की धार कम हो गई? घर पर ऐसे करें तेज
किचन के चाकू की धार कम हो गई? घर पर ऐसे करें तेज
ABP NEWS
Viral Video: मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों को मिला तेंदुए वाला 'सरप्राइज'!
Viral Video: मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों को मिला तेंदुए वाला 'सरप्राइज'!
ABP NEWS
Viral Video: रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान तेंदुए ने अधिकारी पर कर दिया हमला!
Viral Video: रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान तेंदुए ने अधिकारी पर कर दिया हमला!
ABP NEWS
Truck Accident: घंटों की मशक्कत के बाद 2 क्रेनों की मदद से निकाला गया ट्रक!
Truck Accident: घंटों की मशक्कत के बाद 2 क्रेनों की मदद से निकाला गया ट्रक!
ABP NEWS
Navneet Rana Crying Video: बाघिन मां से मिलकर खूब रोईं नवनीत राणा, हो गईं वायरल!
Navneet Rana Crying Video: बाघिन मां से मिलकर खूब रोईं नवनीत राणा, हो गईं वायरल!
ABP NEWS
Viral Video: पढ़ाई करने स्कूल में पहुंचा सांप, देखकर छात्रों ने मचाया शोर!
Viral Video: पढ़ाई करने स्कूल में पहुंचा सांप, देखकर छात्रों ने मचाया शोर!
Embed widget