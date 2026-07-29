बच्चों की संख्या से क्यों लक्ष्मी योजना का कनेक्शन? जानें वजह

दिल्ली सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने के लिए दिल्ली लक्ष्मी योजना की आधिकारिक शुरुआत कर दी है. इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये की वित्तीय मदद की जाएगी. हालांकि इस महत्वाकांक्षीयोजना में लाभार्थियों की पात्रता को लेकर एक खास शर्त जोड़ी गई है, इसके अनुसार अगर किसी महिला के तीन से ज्यादा बच्चे हैं तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा. इस योजना में बच्चों की संख्या की बात आते ही एक सवाल यह उठने लगा है कि आखिर आर्थिक मदद की योजना का बच्चों की संख्या से सीधा क्या संबंध है और सरकार ने यह अहम नीतिगत सीमा क्यों तय की है? आइए इस खबर में आपको बताते हैं.

लक्ष्मी योजना का स्वरूप

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अगुवाई में आयोजित कैबिनेट की बैठक में इस जनकल्याणकारी योजना को मंजूरी दी गई है. इस योजना के जरिए 21 से 60 वर्ष की आयु वर्ग की लगभग 17 लाख पात्र महिलाओं को प्रति महीने 2500 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी. वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में इसके लिए 5110 करोड़ रुपये की भारी-भरकम राशि आवंटित की गई है. योजना के आवेदन की प्रक्रिया 1 अगस्त से ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से शुरू होगी, जबकि पहली किस्त रक्षाबंधन के अवसर पर जारी करने का लक्ष्य रखा गया है. सरकार का कहना है कि फिलहाल यह व्यवस्था तीन साल के लिए लागू की गई है.

बच्चों की संख्या का योजना से क्या है कनेक्शन?

लक्ष्मी योजना में तीन बच्चों की सीमा तय करने का प्राथमिक उद्देश्य जनसंख्या नियंत्रण को बढ़ावा देना और सीमित सरकारी संसाधनों का संतुलित इस्तेमाल करना है. सरकार इस शर्त के जरिए छोटे परिवार के फायदों के प्रति जागरूकता फैलाना चाहती है. इसके साथ ही, सीमित आय वर्ग वाले छोटे परिवारों को प्राथमिकता देकर वित्तीय सहायता को सीधे और प्रभावी तरीके से पहुंचाना इसका मुख्य लक्ष्य रहा है. देश के कई अन्य राज्यों में भी सरकारी योजनाओं के लिए बच्चों की सीमा का नियम लागू रहता है, उसी नीतिगत समानता को अपनाते हुए दिल्ली सरकार ने यह कदम उठाया है.

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दिल्ली की कितनी महिलाओं के तीन से ज्यादा बच्चे?

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS) के आंकड़ों पर नजर डालें तो दिल्ली में कुल महिलाओं में से लगभग 8.5 प्रतिशत के ही तीन से अधिक जीवित बच्चे हैं, जो कि 10.5 प्रतिशत के राष्ट्रीय औसत से काफी कम है. यह प्रतिशत बड़ी उम्र की महिलाओं और बेहद गरीब तबके में थोड़ा अधिक पाया जाता है. योजना के इस नए मानक के लागू होने से यह अनुमान लगाया गया है कि लगभग 15 प्रतिशत महिलाएं इस पात्रता शर्त के दायरे में आने के कारण योजना के प्रत्यक्ष लाभ से बाहर हो सकती हैं, जबकि बहुसंख्यक पात्र महिलाएं इसका फायदा उठा सकेंगी.

कौन सी महिलाओं को नहीं मिलेगा इसका फायदा?

सरकार ने योजना का लाभ सही और जरूरतमंद महिलाओं तक पहुंचाने के लिए कुछ सख्त नियम भी तय किए हैं. इसके तहत अगर महिला या उसके परिवार का कोई सदस्य इनकम टैक्स देता है, जीएसटी रिटर्न दाखिल करता है या फिर सरकारी सेवा में कार्यरत है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा. इसके अलावा पहले से कोई पेंशन या वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाली, चार पहिया वाहन रखने वाली, 2400 यूनिट से ज्यादा सालाना बिजली की खपत करने वाले परिवार की महिलाएं, आपराधिक रिकॉर्ड वाले परिवार से ताल्लुक रखने वाली और तीन से अधिक बच्चों की माताओं को इस योजना में अपात्र घोषित किया गया है.





कैश निकासी पर रोक

लाभार्थियों की वित्तीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने राशि के सीधे नकद इस्तेमाल पर रोक लगाई है. इसके लिए पहला विकल्प यह है कि 1,500 रुपये की राशि हर महीने आरडी या एफडी खाते में जमा होगी और 1,000 रुपये डिजिटल करेंसी वॉलेट में दिए जाएंगे, जिससे केवल स्वीकृत जरूरी वस्तुएं खरीदी जा सकेंगी. दूसरे विकल्प के तहत पूरी 2,500 रुपये की राशि सीधे आरडी या एफडी खाते में ट्रांसफर की जाएगी. इन दोनों ही तरीकों का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पैसा महिलाओं की दीर्घकालिक बचत में काम आ सके.

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