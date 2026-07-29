#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजक्या POK के लोगों की मदद कर सकता है भारत, क्या हैं नियम?

क्या POK के लोगों की मदद कर सकता है भारत, क्या हैं नियम?

पीओके में पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों के खिलाफ भड़के भीषण आंदोलन के बीच स्थानीय लोगों ने भारत से मदद की गुहार लगाई है. चलिए जानें कि भारत वहां के लोगों की कैसे मदद कर सकता है.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 29 Jul 2026 03:33 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • भारत POK को अपना अभिन्न अंग मानता, सीधी सहायता जटिल।

पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर POK में इस वक्त हालात बेहद गंभीर बने हुए हैं. स्थानीय नागरिक पाकिस्तानी हुकूमत और सेना की दमनकारी नीतियों के खिलाफ सड़कों पर उतर चुके हैं, जहां सुरक्षाबलों द्वारा किए जा रहे अत्याचारों और गोलीबारी में कई निर्दोष प्रदर्शनकारियों की जान चली गई है. जब संकट गहराया, तो वहां की जनता ने सीधे भारत से मदद की अपील की है. इस परिस्थिति ने लोगों को हैरान कर दिया है और हर किसी के मन में यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या भारत पीओके के लोगों की मदद कर सकता है, इसके लिए क्या नियम हैं.

POK में बगावत का माहौल

पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में इस वक्त इतिहास का सबसे बड़ा जनाक्रोश देखने को मिल रहा है. वहां के स्थानीय लोग पाकिस्तान सरकार की नीतियों, बढ़ती महंगाई और बुनियादी सुविधाओं की कमी से तंग आकर सड़कों पर उतर आए हैं. इस आंदोलन की अगुाई कर रही जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के अनुसार, पाकिस्तनी सुरक्षा बलों और रेंजर्स ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को दबाने के लिए बल का प्रयोग किया, जिसमें कई लोग मारे गए हैं. वहां पर हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि स्थानीय लोग अब भारत की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं और भारतीय सेना से हस्तक्षेप और मदद की गुहार लगा रहे हैं.

पीओके पर क्या है भारत का कानूनी और राजनीतिक रुख?

भाारत सरकार का रुख पीओके को लेकर हमेशा से पूरी तरह से स्पष्ट और अटूट रहा है. भारतीय संसद ने साल 1994 में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर यह स्पष्ट कर दिया था कि पीओके भारत का एक अभिन्न हिस्सा है और पाकिस्तान का वहां पर कोई कानूनी अधिकार नहीं है. वहां पर रहने वाले लोगों को भारत अपना नागरिक मानता है. हालांकि एलओसी और उस पार मौजूद पाकिस्तानी सेना के नियंत्रण की वजह से वहां पर सीधी प्रशासनिक कार्रवाई करना व्यावहारिक रूप से चुनौतीपूर्ण होता है. भारत किसी भी कूटनीतिक बातचीत में सिर्फ पाकिस्तान के द्वारा कब्जा खाली करने के मुद्दे पर ही जोर देता है.

यह भी पढ़ें: टैंक के‌‌ मामले में इस देश का नहीं है तोड़, जानें भारत की स्थिति


क्या POK के लोगों की मदद कर सकता है भारत, क्या हैं नियम?

क्या POK की मदद कर सकता है भारत?

अब पीओके के लोग तो वहां की दमनकारी कार्रवाई की वजह से भारत से मदद की गुहार लगा रहे हैं. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या भारत पीओके के लोगों की मदद कर सकता है? इसका जवाब है हां, लेकिन अंतरराष्ट्रीय नियमों और नियंत्रण रेखा की संवेदनशीलता की वजह से भारत के लिए पीओके के लोगों तक सीधी भौतिक सहायता या राहत सामग्री पहुंचाना कानूनी और रणनीतिक रूप से जटिल है. अंतरराष्ट्रीय कानून के मुताबिक किसी भी क्षेत्र में सीधी मानवीय सहायता भेजने के लिए वहां काबिज प्रशासन की अनुमति या फिर अंतरराष्ट्रीय संगठनों का हस्तक्षेप जरूरी होता है. बिना किसी सहमति के बॉर्डर पाक कदम बढ़ाने से दोनों देशों के बीच में सशस्त्र संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो सकती है. इसलिए भारत सीधे सैन्य या भौतिक कदम उठाने की बजाय अंतरराष्ट्रीय मंचों पर मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों को प्रमुखता से उठाता है.

क्या है पीओके का एतिहासिक बैकग्राउंड?

पीओके का विवाद साल 1947 में भारत विभाजन और स्वतंत्रता अधिनियम के समय शुरू हुआ था. जम्मू कश्मीर के तत्कालीन महाराजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को भारत के साथ कानूनी विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे. इसके बाद भी पाकिस्तान ने धोखे से कबाइलियों और अपनी सेना के जरिए कश्मीर पर हमला कर दिया. इस दौरान भारतीय सेना ने उनको खदेड़ा, लेकिन मामला संयुक्त राष्ट्र में जाने और 1949 में युद्धविराम लागू होने के कारण जम्मू-कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में रह गया. इसी अवैध कब्जे वाले भारतीय भूभाग को आज हम पीओके के नाम से जानते हैं. 

पीओके की प्रशासनिक स्थिति और नियंत्रण 

प्रशासनिक दृष्टि से पाकिस्तान पीओके को एक सेमी-ऑटोनोमस क्षेत्र के रूप में संचालित करता है. इस पूरे इलाके को दो हिस्सों- आजाद जम्मू-कश्मीर और गिलगिट-बाल्टिस्तान में विभाजित किया गया है. मुजफ्फराबाद इसकी प्रशासनिक राजधानी है और यह क्षेत्र विभिन्न डिजीजनों और जिलों में बंटा हुआ है. कहने को वहां एक स्थानीय विधानसभा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और एक सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था की गई है, लेकिन शासन चलाने का वास्तविक अधिकार और नीतियां तय करने की असली ताकत हमेशा इस्लामाबाद में बैठी पाकिस्तान सरकार के हाथ में ही रहती है.


क्या POK के लोगों की मदद कर सकता है भारत, क्या हैं नियम?

आजाद कश्मीर की हकीकत

पाकिस्तान भले ही इसको आज आजाद कश्मीर का नाम देता है, लेकिन हकीकत में इसे कोई वास्तविक आजादी या राजनीतिक अधिकार नहीं मिले हैं. पाकिस्तान के अपने संविधान में भी इस क्षेत्र को चार आधिकारिक प्रांतों में शामिल नहीं किया गया है और न ही इसे पाकिस्तान की संसद में सीधा प्रतिनिधित्व हासिल है. इसका कामकाज 1947 के अंतरिम संविधान अधिनियम से चलता है, लेकिन 14 सदस्यीय कश्मीर काउंसिल के जरिए पाकिस्तान का प्रधानमंत्री ही यहां सारे बड़े फैसले लेता है. साफ तौर पर, स्वायत्तता का दावा सिर्फ दिखावा है और असली नियंत्रण पाकिस्तानी हुकूमत का ही है.

यह भी पढ़ें: संसद में बोलने के लिए कितना मिलता है वक्त, यह कैसे होता है तय?

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read More
Published at : 29 Jul 2026 03:33 PM (IST)
Tags :
Azad Kashmir PoK Protest History Of PoK
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
क्या POK के लोगों की मदद कर सकता है भारत, क्या हैं नियम?
क्या POK के लोगों की मदद कर सकता है भारत, क्या हैं नियम?
जनरल नॉलेज
World Tiger Day: किस राज्य में सबसे ज्यादा टाइगर, लोगों के लिए क्यों बन रहे खतरा?
किस राज्य में सबसे ज्यादा टाइगर, लोगों के लिए क्यों बन रहे खतरा?
जनरल नॉलेज
Police Behaviour Report: किस देश की पुलिस है सबसे ज्यादा फ्रेंडली, कहां की सबसे क्रूर?
किस देश की पुलिस है सबसे ज्यादा फ्रेंडली, कहां की सबसे क्रूर?
जनरल नॉलेज
संसद में बोलने के लिए कितना मिलता है वक्त, यह कैसे होता है तय?
संसद में बोलने के लिए कितना मिलता है वक्त, यह कैसे होता है तय?
Advertisement

वीडियोज

Toyota Hilux 2026 launched at Rs 31.99 lakh| Auto Live #hilux #toyota
Bentley Continental GT S hybrid India first look and details | #bentley #autolive
Badshah और Isha Rikhi के रिश्ते में आई दरार? Cryptic Post के बाद बढ़ीं Separation की चर्चाएं
सड़क पर गर्लफ्रेंड के साथ दरिंदगी!
Ram Kapoor का दर्दनाक खुलासा: Father ने पूछा
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
गोली चलाने का आदेश कौन देता है- लोकसभा में जितेंद्र सिंह ने बताया कानून
गोली चलाने का आदेश कौन देता है- लोकसभा में जितेंद्र सिंह ने बताया कानून
बिहार
बिहार: TRE-4 शिक्षक भर्ती का ऐलान, इतने पदों पर होगी बहाली
बिहार: TRE-4 शिक्षक भर्ती का ऐलान, इतने पदों पर होगी बहाली
इंडिया
निधन के बाद मिला पूर्व PM मनमोहन सिंह को न्याय, कोयला घोटाला में समन निरस्त
निधन के बाद मिला पूर्व PM मनमोहन सिंह को न्याय, कोयला घोटाला में समन निरस्त
क्रिकेट
उम्र से बड़े वैभव सूर्यवंशी के संस्कार, एयरपोर्ट पर किसके छुए पैर? देखें वीडियो 
उम्र से बड़े वैभव सूर्यवंशी के संस्कार, एयरपोर्ट पर किसके छुए पैर?
बॉलीवुड
न आलिया न राहा, फिर रणबीर के फोन के वॉलपेपर पर है किसकी तस्वीर? जानकर नम हो जाएंगी आखें
न आलिया न राहा, फिर रणबीर के फोन के वॉलपेपर पर है किसकी तस्वीर?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
क्या फिर मारेंगे पलटी? ओम प्रकाश राजभर ने कर दी राहुल गांधी की तारीफ
क्या फिर मारेंगे पलटी? ओम प्रकाश राजभर ने कर दी राहुल गांधी की तारीफ
इंडिया
CJP प्रोटेस्ट को पाकिस्तान के Gen-Z ने किया सपोर्ट, भारत सरकार ने दिया जवाब
CJP प्रोटेस्ट को पाकिस्तान के Gen-Z ने किया सपोर्ट, भारत सरकार ने दिया जवाब
एग्रीकल्चर
क्या एसटी-एससी की जमीन जनरल में करा सकते हैं शिफ्ट, कितना आता है खर्च?
क्या एसटी-एससी की जमीन जनरल में करा सकते हैं शिफ्ट, कितना आता है खर्च?
ENT LIVE
Batwara 1947 Trailer Review: Sunny Deol का दमदार अंदाज, लेकिन ट्रेलर छोड़ गया अधूरी उम्मीद
Batwara 1947 Trailer Review: Sunny Deol का दमदार अंदाज, लेकिन ट्रेलर छोड़ गया अधूरी उम्मीद
ABP NEWS
Viral Video: प्रह्लाद जोशी के बारे में ये क्या बोल गईं प्रियंका गांधी, बयान हुआ वायरल!
Viral Video: प्रह्लाद जोशी के बारे में ये क्या बोल गईं प्रियंका गांधी, बयान हुआ वायरल!
ABP NEWS
Viral Video: पार्टी के वीडियो पर जवाब नहीं दे पाईं CJP की रत्ना, मुंह बनाते हुए वीडियो वायरल!
Viral Video: पार्टी के वीडियो पर जवाब नहीं दे पाईं CJP की रत्ना, मुंह बनाते हुए वीडियो वायरल!
ABP NEWS
Viral Video: गांव घूमने पहुंचे... सेल्फी के चक्कर में गई जान!
Viral Video: गांव घूमने पहुंचे... सेल्फी के चक्कर में गई जान!
ABP NEWS
Viral Video: घूमने पहुंचे थे वॉटरफॉल... फिर जो हुआ, देखकर रह जाएंगे हैरान!
Viral Video: घूमने पहुंचे थे वॉटरफॉल... फिर जो हुआ, देखकर रह जाएंगे हैरान!
Embed widget