क्या POK के लोगों की मदद कर सकता है भारत, क्या हैं नियम?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom भारत POK को अपना अभिन्न अंग मानता, सीधी सहायता जटिल।

पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर POK में इस वक्त हालात बेहद गंभीर बने हुए हैं. स्थानीय नागरिक पाकिस्तानी हुकूमत और सेना की दमनकारी नीतियों के खिलाफ सड़कों पर उतर चुके हैं, जहां सुरक्षाबलों द्वारा किए जा रहे अत्याचारों और गोलीबारी में कई निर्दोष प्रदर्शनकारियों की जान चली गई है. जब संकट गहराया, तो वहां की जनता ने सीधे भारत से मदद की अपील की है. इस परिस्थिति ने लोगों को हैरान कर दिया है और हर किसी के मन में यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या भारत पीओके के लोगों की मदद कर सकता है, इसके लिए क्या नियम हैं.

POK में बगावत का माहौल

पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में इस वक्त इतिहास का सबसे बड़ा जनाक्रोश देखने को मिल रहा है. वहां के स्थानीय लोग पाकिस्तान सरकार की नीतियों, बढ़ती महंगाई और बुनियादी सुविधाओं की कमी से तंग आकर सड़कों पर उतर आए हैं. इस आंदोलन की अगुाई कर रही जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के अनुसार, पाकिस्तनी सुरक्षा बलों और रेंजर्स ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को दबाने के लिए बल का प्रयोग किया, जिसमें कई लोग मारे गए हैं. वहां पर हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि स्थानीय लोग अब भारत की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं और भारतीय सेना से हस्तक्षेप और मदद की गुहार लगा रहे हैं.

पीओके पर क्या है भारत का कानूनी और राजनीतिक रुख?

भाारत सरकार का रुख पीओके को लेकर हमेशा से पूरी तरह से स्पष्ट और अटूट रहा है. भारतीय संसद ने साल 1994 में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर यह स्पष्ट कर दिया था कि पीओके भारत का एक अभिन्न हिस्सा है और पाकिस्तान का वहां पर कोई कानूनी अधिकार नहीं है. वहां पर रहने वाले लोगों को भारत अपना नागरिक मानता है. हालांकि एलओसी और उस पार मौजूद पाकिस्तानी सेना के नियंत्रण की वजह से वहां पर सीधी प्रशासनिक कार्रवाई करना व्यावहारिक रूप से चुनौतीपूर्ण होता है. भारत किसी भी कूटनीतिक बातचीत में सिर्फ पाकिस्तान के द्वारा कब्जा खाली करने के मुद्दे पर ही जोर देता है.

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क्या POK की मदद कर सकता है भारत?

अब पीओके के लोग तो वहां की दमनकारी कार्रवाई की वजह से भारत से मदद की गुहार लगा रहे हैं. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या भारत पीओके के लोगों की मदद कर सकता है? इसका जवाब है हां, लेकिन अंतरराष्ट्रीय नियमों और नियंत्रण रेखा की संवेदनशीलता की वजह से भारत के लिए पीओके के लोगों तक सीधी भौतिक सहायता या राहत सामग्री पहुंचाना कानूनी और रणनीतिक रूप से जटिल है. अंतरराष्ट्रीय कानून के मुताबिक किसी भी क्षेत्र में सीधी मानवीय सहायता भेजने के लिए वहां काबिज प्रशासन की अनुमति या फिर अंतरराष्ट्रीय संगठनों का हस्तक्षेप जरूरी होता है. बिना किसी सहमति के बॉर्डर पाक कदम बढ़ाने से दोनों देशों के बीच में सशस्त्र संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो सकती है. इसलिए भारत सीधे सैन्य या भौतिक कदम उठाने की बजाय अंतरराष्ट्रीय मंचों पर मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों को प्रमुखता से उठाता है.

क्या है पीओके का एतिहासिक बैकग्राउंड?

पीओके का विवाद साल 1947 में भारत विभाजन और स्वतंत्रता अधिनियम के समय शुरू हुआ था. जम्मू कश्मीर के तत्कालीन महाराजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को भारत के साथ कानूनी विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे. इसके बाद भी पाकिस्तान ने धोखे से कबाइलियों और अपनी सेना के जरिए कश्मीर पर हमला कर दिया. इस दौरान भारतीय सेना ने उनको खदेड़ा, लेकिन मामला संयुक्त राष्ट्र में जाने और 1949 में युद्धविराम लागू होने के कारण जम्मू-कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में रह गया. इसी अवैध कब्जे वाले भारतीय भूभाग को आज हम पीओके के नाम से जानते हैं.

पीओके की प्रशासनिक स्थिति और नियंत्रण

प्रशासनिक दृष्टि से पाकिस्तान पीओके को एक सेमी-ऑटोनोमस क्षेत्र के रूप में संचालित करता है. इस पूरे इलाके को दो हिस्सों- आजाद जम्मू-कश्मीर और गिलगिट-बाल्टिस्तान में विभाजित किया गया है. मुजफ्फराबाद इसकी प्रशासनिक राजधानी है और यह क्षेत्र विभिन्न डिजीजनों और जिलों में बंटा हुआ है. कहने को वहां एक स्थानीय विधानसभा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और एक सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था की गई है, लेकिन शासन चलाने का वास्तविक अधिकार और नीतियां तय करने की असली ताकत हमेशा इस्लामाबाद में बैठी पाकिस्तान सरकार के हाथ में ही रहती है.





आजाद कश्मीर की हकीकत

पाकिस्तान भले ही इसको आज आजाद कश्मीर का नाम देता है, लेकिन हकीकत में इसे कोई वास्तविक आजादी या राजनीतिक अधिकार नहीं मिले हैं. पाकिस्तान के अपने संविधान में भी इस क्षेत्र को चार आधिकारिक प्रांतों में शामिल नहीं किया गया है और न ही इसे पाकिस्तान की संसद में सीधा प्रतिनिधित्व हासिल है. इसका कामकाज 1947 के अंतरिम संविधान अधिनियम से चलता है, लेकिन 14 सदस्यीय कश्मीर काउंसिल के जरिए पाकिस्तान का प्रधानमंत्री ही यहां सारे बड़े फैसले लेता है. साफ तौर पर, स्वायत्तता का दावा सिर्फ दिखावा है और असली नियंत्रण पाकिस्तानी हुकूमत का ही है.

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