हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजअपने घर की पार्टी में शाहरुख खान से कैसे डांस करा सकते हैं आप, कितना लगता है पैसा?

अपने घर की पार्टी में शाहरुख खान से कैसे डांस करा सकते हैं आप, कितना लगता है पैसा?

टीवी पर दिखने वाले किंग खान अब आपकी पार्टी की जान भी बन सकते हैं. आइए जानते हैं कि प्राइवेट इवेंट में परफॉर्म करने का शाहरुख कितना करते हैं चार्ज?

By : दीपाली बिष्ट | Edited By: Deepali Bisht | Updated at : 08 Oct 2025 03:47 PM (IST)
बॉलीवुड में किंग खान के नाम से मशहूर एक्टर शाहरुख खान अपनी बेहतरीन एक्टिंग के लिए काफी फेमस हैं. लोगों के दिलों पर राज करने वाले शाहरुख ने अपने करियर में एक से एक हिट फिल्में की हैं. शाहरुख अपनी एक फिल्म की शूटिंग के लिए करोड़ों रुपये चार्ज करते हैं. ऐसे में फिल्मों के अलावा किंग खान को आपने कुछ पार्टीज में भी स्पेशल परफॉर्मेंस देते हुए देखा होगा. ऐसे में आइए जानते हैं कि एक परफॉर्मेंस के लिए कितना चार्ज करते हैं शाहरुख और आप उन्हें अपने पर्सनल इवेंट में कैसे बुला सकते हैं?

शाहरुख के एक इवेंट का चार्ज

शाहरुख खान फिल्मों के अलावा हर साल कई शादियों में भी परफॉर्म करते हैं. सोशल मीडिया पर उनकी परफॉर्मेंस की रील्स अक्सर वायरल होती हैं, जिसमें वह धमाकेदार डांस करते हुए नजर आते हैं. मीडिया रिपोर्टस के मुताबिक, शाहरुख खान एक प्राइवेट इवेंट में परफॉर्म करने के लिए 5-10 करोड़ रुपये चार्ज करते हैं. हालांकि, यह इस बात पर डिपेंड करता है कि वह इवेंट किसका है. ऐसा इसलिए, क्योंकि दिसंबर 2024 के दौरान शाहरुख ने अपने करीबी लोगों की शादी में बिना कोई चार्ज लिए परफॉर्म किया था.  

इवेंट में शाहरुख तो आ जाएगी रौनक

अगर आप भी स्पेशल परफॉर्मेंस के लिए शाहरुख को बुलाकर अपने इवेंट में चार चांद लगवाना चाहते हैं तो आपको अच्छा-खासा पैसा खर्च करना होगा. इसके अलावा कुछ मुश्किलें भी आती हैं. दरअसल, इतने बड़े फिल्मी सितारे को अपने इवेंट में बुलाने के लिए आपको इसकी अच्छी-खासी तैयारी करनी होगी. 

कैसे कर सकते हैं कॉन्टैक्ट?

शाहरुख खान से अपने घर के इवेंट में परफॉर्म करवाने के लिए सबसे पहले आपको उनकी ऑफिशियल टीम से कॉन्टैक्ट करना होगा. इसके बाद आपको उन्हें अपने इवेंट का ब्रीफ देना होगा कि क्या होगा, कब होगा, परफॉर्मेंस की टाइमिंग से लेकर सभी जरूरी जानकारी तक. साथ ही, आपको उनकी सिक्योरिटी का भी पूरा बंदोबस्त करना होगा. इसके अलावा आपको शाहरुख के इवेंट चार्ज से लेकर होटल स्टे तक का खर्चे करना होगा. सबसे जरूरी बात इस तरह की बुकिंग के लिए ऑफिशियल और ट्रस्टेड चैनल इस्तेमाल करें और फ्रॉड वेबसाइट्स से दूर रहें.

इसे भी पढ़ें: एक कफ सिरप पर कितना कमाती है दवा कंपनी, मेडिकल वाले को कितना होता है फायदा?

Published at : 08 Oct 2025 03:47 PM (IST)
Shahrukh Khan King Khan Shahrukh Performance On Private Events Shahrukh Performance Charge Actor Shahrukh Khan
