Shah Rukh Khan Birthday: आज का दिन बॉलीवुड के बादशाह के नाम है. शाहरुख खान, जिनकी मुस्कान ने करोड़ों दिलों को मोह लिया और जिनकी रोमांटिक अदाओं ने हर उम्र के फैंस को दीवाना बनाया, आज अपना 60वां बर्थडे मना रहे हैं. फिल्मों की दुनिया से लेकर असली जिंदगी तक, शाहरूख की मोहक अंदाज और दिल जीतने वाली बातें हमेशा लोगों के दिलों में बसती रही हैं. आज, उनके जन्मदिन पर प्यार और यादों की खुशबू हर फैन के दिल में महसूस की जा सकती है.

किंग खान के बर्थडे को लेकर आज हम आपको उनकी जिंदगी से जुड़ा वो किस्सा बता रहे हैं, जब उन्होंने इलेक्शन लड़ने को लेकर अपने चुनाव चिन्ह के बारे में भी बताया था.

राजनीति में आने को लेकर क्या बोले थे शाहरुख?

फिल्मी दुनिया में फैंस के दिलों पर राज करने के बाद अब कई सुपरस्टार्स राजनीति की राह अपनाते दिख रहे हैं. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या किंग खान भी भविष्य में वोटिंग बूथ पर अपनी किस्मत आजमा सकते हैं? कुछ साल पहले एनडीटीवी से बातचीत में शाहरूख ने इस बात का जवाब दिया था. उन्होंने कहा, “मैं एक एक्टर के रूप में ही देश के लिए हर फर्ज निभाने पर विश्वास रखता हूं. राजनीति ऐसा क्षेत्र है जिसमें विशिष्टता और गहरी समझ की जरूरत होती है. मुझे इस क्षेत्र की इतनी जानकारी नहीं है कि मैं इसमें पूरी तरह योगदान कर पाऊँ.”

चुनाव चिन्ह के सवाल पर क्या दिया था जवाब?

किंग खान ने आगे कहा था, राजनीति में सफलता पाने के लिए आपको स्वार्थरहित समर्पण और विशेषज्ञता दोनों चाहिए. मैं नहीं जानता कि मैं कितना निस्वार्थ होकर काम कर सकता हूं. इसलिए मैंने इस बारे में कभी गंभीरता से सोचना भी शुरू नहीं किया.” लेकिन जैसे ही सवाल आया कि अगर वे राजनीति में आते, तो चुनाव चिन्ह क्या होता, शाहरूख ने अपनी दोनों बाहें फैलाते हुए एक रोमांटिक अंदाज में जवाब दिया. उन्होंने कहा, यह वही आइकॉनिक पोज है जो फिल्मों में दर्शकों को बेहद पसंद आता है.”

लोगों के दिलों पर राज करते हैं SRK

शाहरूख की यह प्रतिक्रिया न सिर्फ उनके अंदाज को दर्शाती है, बल्कि यह भी बताती है कि किंग खान हमेशा अपनी पहचान बनाए रखना जानते हैं, फिल्मी, रोमांटिक और मजाकिया अंदाज में. उनका यह जवाब दर्शाता है कि बॉलीवुड के बादशाह का दिल फैंस के लिए हमेशा खुला रहेगा, भले ही राजनीति की राह पर कभी कदम न बढ़ाएं.

