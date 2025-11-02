हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजShah Rukh Khan Birthday: शाहरुख खान इलेक्शन लड़े तो क्या होगा चुनाव चिह्न, खुद दिया था इस सवाल का जवाब

Shah Rukh Khan Birthday: शाहरुख खान इलेक्शन लड़े तो क्या होगा चुनाव चिह्न, खुद दिया था इस सवाल का जवाब

Shah Rukh Khan Birthday: बॉलीवुड के सुपरस्टार और करोड़ों फैंस के दिलों की धड़कन शाहरुख खान आज अपना 60वां जन्मदिन मना रहे हैं. चलिए जानें कि उन्होंने राजनीति में आने के सवाल पर क्या कहा था.

By : निधि पाल | Updated at : 02 Nov 2025 01:36 PM (IST)
Shah Rukh Khan Birthday: आज का दिन बॉलीवुड के बादशाह के नाम है. शाहरुख खान, जिनकी मुस्कान ने करोड़ों दिलों को मोह लिया और जिनकी रोमांटिक अदाओं ने हर उम्र के फैंस को दीवाना बनाया, आज अपना 60वां बर्थडे मना रहे हैं. फिल्मों की दुनिया से लेकर असली जिंदगी तक, शाहरूख की मोहक अंदाज और दिल जीतने वाली बातें हमेशा लोगों के दिलों में बसती रही हैं. आज, उनके जन्मदिन पर प्यार और यादों की खुशबू हर फैन के दिल में महसूस की जा सकती है. 

किंग खान के बर्थडे को लेकर आज हम आपको उनकी जिंदगी से जुड़ा वो किस्सा बता रहे हैं, जब उन्होंने इलेक्शन लड़ने को लेकर अपने चुनाव चिन्ह के बारे में भी बताया था.

राजनीति में आने को लेकर क्या बोले थे शाहरुख?

फिल्मी दुनिया में फैंस के दिलों पर राज करने के बाद अब कई सुपरस्टार्स राजनीति की राह अपनाते दिख रहे हैं. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या किंग खान भी भविष्य में वोटिंग बूथ पर अपनी किस्मत आजमा सकते हैं? कुछ साल पहले एनडीटीवी से बातचीत में शाहरूख ने इस बात का जवाब दिया था. उन्होंने कहा, “मैं एक एक्टर के रूप में ही देश के लिए हर फर्ज निभाने पर विश्वास रखता हूं. राजनीति ऐसा क्षेत्र है जिसमें विशिष्टता और गहरी समझ की जरूरत होती है. मुझे इस क्षेत्र की इतनी जानकारी नहीं है कि मैं इसमें पूरी तरह योगदान कर पाऊँ.”

चुनाव चिन्ह के सवाल पर क्या दिया था जवाब?

किंग खान ने आगे कहा था, राजनीति में सफलता पाने के लिए आपको स्वार्थरहित समर्पण और विशेषज्ञता दोनों चाहिए. मैं नहीं जानता कि मैं कितना निस्वार्थ होकर काम कर सकता हूं. इसलिए मैंने इस बारे में कभी गंभीरता से सोचना भी शुरू नहीं किया.” लेकिन जैसे ही सवाल आया कि अगर वे राजनीति में आते, तो चुनाव चिन्ह क्या होता, शाहरूख ने अपनी दोनों बाहें फैलाते हुए एक रोमांटिक अंदाज में जवाब दिया. उन्होंने कहा, यह वही आइकॉनिक पोज है जो फिल्मों में दर्शकों को बेहद पसंद आता है.”

लोगों के दिलों पर राज करते हैं SRK

शाहरूख की यह प्रतिक्रिया न सिर्फ उनके अंदाज को दर्शाती है, बल्कि यह भी बताती है कि किंग खान हमेशा अपनी पहचान बनाए रखना जानते हैं, फिल्मी, रोमांटिक और मजाकिया अंदाज में. उनका यह जवाब दर्शाता है कि बॉलीवुड के बादशाह का दिल फैंस के लिए हमेशा खुला रहेगा, भले ही राजनीति की राह पर कभी कदम न बढ़ाएं.

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Published at : 02 Nov 2025 01:35 PM (IST)
Shah Rukh Khan Birthday Srk Birthday Shah Rukh Khan SRK In Politics
