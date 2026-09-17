हूती और इजरायल में से कौन ज्यादा ताकतवर, दोनों भिड़े तो क्या होगा?

मिडिल ईस्ट में एक बार फिर तनाव बढ़ता दिख रहा है और इस बार चर्चा सिर्फ इजरायल या ईरान तक सीमित नहीं है. हाल ही में यमन के हूती लड़ाकों ने सऊदी अरब के कई शहरों को भी निशाना बनाया है. सबसे चौंकाने वाली बात यह है की हूती लड़ाकों के ड्रोन्स और मिसाइलों ने मक्का शहर तक अपनी पहुंच बना ली थी. इन हमलों से घबराया सऊदी अरब अब अपने एयर डिफेंस और खुफिया तंत्र को मजबूत करने के लिए दूसरे देशों से मदद मांग रहा है.

हालिया रिपोर्टस के मुताबिक, अमेरिका की मध्यस्थता से सऊदी अरब और इजरायल के बीच हूती खतरे को लेकर बातचीत हुई है. ऐसे में सवाल उठता है कि अगर कभी इजरायल और हूती आमने-सामने आ जाएं तो क्या होगा? दोनों के पास कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी है? जंग के मैदान में कौन किस पर भार पड़ेगा? आइए जानते हैं...

इजरायल के पास आधुनिक एयरफोर्स

इजरायल की सबसे बड़ी ताकत उसकी आधुनिक सैन्य तकनीक और एयर डिफेंस नेटवर्क है. इजराइल के पास आयरन डोम, डेविड्स स्लिंग और एरो सिस्टम-2 और एरो सिस्टम-3 जैसे कई स्तरों वाले एयर डिफेंस सिस्टम हैं. इजरायल के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक, एरो सिस्टम ने पिछले वर्षों में ईरान और यमन से दागी गई बैलिस्टिक मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया है. वहीं इजरायल के पास लड़ाकू विमानों, ड्रोन, सैटेलाइट इंटेलिजेंस और लंबी दूरी तक हमला करने की क्षमता भी है. इसलिए अगर सीधी सैन्य ताकत, एयर पावर और आधुनिक हथियारों की बात करें तो इजरायल एक संगठित और तकनीकी रूप से ताकतवर सैन्य शक्ति है.

हूती के पास भी मिसाइल और ड्रोन

हूती भले ही किसी देश की नियमित सेना नहीं हैं, लेकिन उनके पास साधारण हथियारों से लेकर बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, एंटी-शिप हथियार और लंबी दूरी के ड्रोन तक मौजूद हैं. अगस्त 2026 की एक रिपोर्ट के मुताबिक हूती के पास सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइल और बड़ी संख्या में ड्रोन होने का अनुमान है. उनके कुछ हथियार 1,500 से 2,000 किलोमीटर तक की दूरी तय करने में सक्षम बताए गए हैं. यही वजह है कि हूती अपनी ताकत का इस्तेमाल सिर्फ जमीन पर लड़ाई के लिए नहीं, बल्कि मिसाइल और ड्रोन हमलों से दूर बैठे दुश्मन को परेशान करने के लिए भी कर सकते हैं.

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हूती की असली ताकत

हूती के पास इजरायल जैसी एयरफोर्स नहीं है और उनके पास आधुनिक लड़ाकू विमान भी नहीं है. लेकिन वे पहाड़ी और मुश्किल इलाकों में अपने लड़ाकों और हथियारों को फैलाकर रखते हैं, जिससे किसी एक हमले में उनकी पूरी क्षमता को खत्म करना मुश्किल हो जाता है. कई वर्षों के हवाई हमलों के बावजूद हूती अपनी सैन्य क्षमता बनाए रखने में सफल रहे हैं. इसके अलावा लाल सागर और बाब-अल-मंदेब जैसे रणनीतिक समुद्री रास्तों के पास उनकी मौजूदगी उन्हें खास बढ़त देती है. हाल में हूती इस क्षेत्र में आगे बढ़े हैं और सऊदी अरब के तेल व सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश भी की है.

आमने-सामने आने पर क्या होगा?

ऐसे में यह सोचने वाली बात है कि अगर कभी इजरायल और हूती के बीच सीधा सैन्य टकराव होता है तो यह आम आमने-सामने की साधारण लड़ाई जैसा नहीं होगा. इजरायल अपनी एयर पावर, खुफिया जानकारी और मिसाइल डिफेंस के जरिए हूती के लॉन्च साइट, हथियारों के ठिकानों और कमांड नेटवर्क को निशाना बनाने की कोशिश कर सकता है. वहीं हूती लंबी दूरी की मिसाइलों और ड्रोन से जवाब देने की कोशिश कर सकते हैं. इजरायल की ताकत आधुनिक एयर पावर और मल्टी-लेयर डिफेंस में है, जबकि हूती की ताकत मिसाइल-ड्रोन, पहाड़ी इलाकें और लंबे समय तक संघर्ष जारी रखने की क्षमता है.

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