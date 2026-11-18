Highest Paid Katha Vachak: देश में आध्यात्मिक और धार्मिक आयोजनों का दौर लगातार बढ़ रहा है. इन दिनों उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के कुंडा स्थित बेंती राजभवन में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की चार दिवसीय श्रीराम कथा चल रही है. 17 से 20 नवंबर 2026 तक चलने वाले इस भव्य आयोजन में भारी भीड़ उमड़ रही है और 20 नवंबर को दिव्य दरबार भी लगने वाला है. ऐसे बड़े आयोजनों के बीच आम लोगों के मन में अक्सर यह सवाल उठता है कि आखिर भारत का सबसे महंगा कथावाचक कौन है और इन कथावाचकों की एक कथा का खर्च कितना आता है.

मोरारी बापू का नाम आता है सबसे ऊपर

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, देश के सबसे वरिष्ठ और लोकप्रिय रामकथा वाचकों में शामिल मोरारी बापू को सबसे महंगा कथावाचक माना जाता है. देश के साथ-साथ विदेशों में भी उनकी कथा सुनने के लिए हजारों भक्त पहुंचते हैं. रिपोर्ट्स में बताया जाता है कि मोरारी बापू कथा के लिए खुद कोई तय फीस नहीं लेते हैं, लेकिन उनके एक आयोजन के लिए आयोजकों या ट्रस्ट के माध्यम से करीब 1 करोड़ से 7 करोड़ रुपये तक की राशि दी जाती है. लेकिन यह राशि बापू की जेब में जाने वाली फीस नहीं, बल्कि पूरे आयोजन (Turnkey Event) का बजट या उनके ट्रस्ट/सामाजिक कार्यों को मिलने वाला दान होता है.

अनिरुद्धाचार्य और देवकीनंदन ठाकुर की अनुमानित फीस

मोरारी बापू के अलावा देश में कई अन्य चर्चित कथावाचक भी हैं, जिनकी एक कथा की फीस लाखों रुपये में बताई जाती है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, वृंदावन के प्रसिद्ध कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी महाराज एक कथा के लिए करीब 15 से 20 लाख रुपये खर्च करने पड़ सकते हैं. वहीं दूसरे प्रसिद्ध कथावाचक वाचकों की कथा कराने का अनुमानित खर्च लगभग 10 से 12 लाख रुपये के आसपास बताया जाता है.

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संपत्ति और दान को लेकर क्या है तस्वीर?

जहां तक इन कथावाचकों की कुल संपत्ति का सवाल है, तो किसी भी कथावाचक की निजी संपत्ति का कोई आधिकारिक या सार्वजनिक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है. अधिकतर आध्यात्मिक गुरु और कथावाचक अपनी आय और श्रद्धालुओं से मिलने वाली दक्षिणा को धार्मिक ट्रस्ट, गौशाला, अस्पताल, गरीब कन्याओं के विवाह और सामाजिक कार्यों में खर्च करने की बात कहते हैं.

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