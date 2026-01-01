हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
1 जनवरी से कौन-कौन सी चीजें हो गईं महंगी? एक नजर में देखें पूरी लिस्ट

1 जनवरी से कौन-कौन सी चीजें हो गईं महंगी? एक नजर में देखें पूरी लिस्ट

India New Rules 2026: 1 जनवरी से महंगाई की नई लहर ने कई चीजों के दाम बढ़ा दिए हैं, जबकि कुछ चीजों में मिली मामूली राहत ने कुछ उम्मीद जगाई है. अब हर परिवार को अपने बजट में बदलाव करना होगा.

01 Jan 2026 04:44 PM (IST)
साल 2026 का पहला दिन खुशियों के साथ-साथ खर्चों में बढ़ोतरी भी लेकर आया है. आम लोगों की जेब पर सीधे असर डालने वाली चीजों के दाम बढ़ गए हैं, खासकर कमर्शियल गैस और प्रीमियम कारों के दाम में बदलाव हुआ है, वहीं, घरेलू PNG गैस के दामों में मामूली कटौती ने कुछ राहत दी है. अब सवाल यह है कि कौन-कौन सी चीजें महंगी हुईं और किनकी कीमतों में राहत मिली? इस रिपोर्ट में हम विस्तार से समझेंगे इस महंगाई और राहत की पूरी तस्वीर.

कमर्शियल गैस सिलेंडर महंगा, PNG में राहत

1 जनवरी 2026 से दिल्ली में 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम में 111 रुपये की बढ़ोतरी हुई है. अब इसका मूल्य 1691.50 रुपये हो गया है. इस बढ़ोतरी का असर होटल, रेस्टोरेंट और छोटे व्यवसायों पर पड़ेगा, जिससे बाहर का खाना महंगा हो सकता है. वहीं, घरेलू PNG की कीमत में 70 पैसे प्रति SCM की कटौती हुई है. इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (IGL) के अनुसार, दिल्ली में PNG की नई कीमत 47.89 रुपये प्रति SCM है.

कारों की कीमतों में बढ़ोतरी

कच्चे माल की बढ़ती कीमतें, रुपए की कमजोरी और लॉजिस्टिक्स खर्चों में इजाफे के कारण जनवरी से कई कार कंपनियों ने अपनी गाड़ियों के दाम बढ़ा दिए हैं. हुंडई की कारें 0.6 फीसदी महंगी हुईं, जबकि रेनॉ इंडिया, मर्सिडीज-बेंज इंडिया और JSW MG Motor India ने 2% तक की बढ़ोतरी की घोषणा की. Nissan इंडिया ने भी अपनी कारों की कीमतें 3% तक बढ़ाने का संकेत दिया है. BMW की प्रीमियम कारें 3 फीसदी तक महंगी हो जाएंगी.

कार खरीदने वालों के लिए सावधानी

अगर आप नए साल में कार खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो आपको बजट में बढ़ोतरी का ध्यान रखना होगा. BYD की Sealion 7, Honda और MG जैसी कारें जनवरी से महंगी होंगी. यह बढ़ोतरी आम लोगों के लिए केवल महंगी गाड़ी नहीं, बल्कि लोन, बीमा और टैक्स में भी असर डाल सकती है.

महंगाई की वजहें

विशेषज्ञों के अनुसार, कीमतों में बढ़ोतरी का मुख्य कारण कच्चे माल की बढ़ती कीमत, वैश्विक मार्केट में इनपुट कॉस्ट का इजाफा, डॉलर के मुकाबले रुपये की कमजोरी और लॉजिस्टिक्स खर्च में वृद्धि है. वहीं PNG गैस में राहत सरकार की सब्सिडी और बेहतर सप्लाई मैनेजमेंट का परिणाम है.

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
01 Jan 2026 04:44 PM (IST)
India New Rules Commercial Gas Price Hike Car Prices Increase
पर्सनल कार्नर

