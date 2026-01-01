1 जनवरी से कौन-कौन सी चीजें हो गईं महंगी? एक नजर में देखें पूरी लिस्ट
India New Rules 2026: 1 जनवरी से महंगाई की नई लहर ने कई चीजों के दाम बढ़ा दिए हैं, जबकि कुछ चीजों में मिली मामूली राहत ने कुछ उम्मीद जगाई है. अब हर परिवार को अपने बजट में बदलाव करना होगा.
साल 2026 का पहला दिन खुशियों के साथ-साथ खर्चों में बढ़ोतरी भी लेकर आया है. आम लोगों की जेब पर सीधे असर डालने वाली चीजों के दाम बढ़ गए हैं, खासकर कमर्शियल गैस और प्रीमियम कारों के दाम में बदलाव हुआ है, वहीं, घरेलू PNG गैस के दामों में मामूली कटौती ने कुछ राहत दी है. अब सवाल यह है कि कौन-कौन सी चीजें महंगी हुईं और किनकी कीमतों में राहत मिली? इस रिपोर्ट में हम विस्तार से समझेंगे इस महंगाई और राहत की पूरी तस्वीर.
कमर्शियल गैस सिलेंडर महंगा, PNG में राहत
1 जनवरी 2026 से दिल्ली में 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम में 111 रुपये की बढ़ोतरी हुई है. अब इसका मूल्य 1691.50 रुपये हो गया है. इस बढ़ोतरी का असर होटल, रेस्टोरेंट और छोटे व्यवसायों पर पड़ेगा, जिससे बाहर का खाना महंगा हो सकता है. वहीं, घरेलू PNG की कीमत में 70 पैसे प्रति SCM की कटौती हुई है. इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (IGL) के अनुसार, दिल्ली में PNG की नई कीमत 47.89 रुपये प्रति SCM है.
कारों की कीमतों में बढ़ोतरी
कच्चे माल की बढ़ती कीमतें, रुपए की कमजोरी और लॉजिस्टिक्स खर्चों में इजाफे के कारण जनवरी से कई कार कंपनियों ने अपनी गाड़ियों के दाम बढ़ा दिए हैं. हुंडई की कारें 0.6 फीसदी महंगी हुईं, जबकि रेनॉ इंडिया, मर्सिडीज-बेंज इंडिया और JSW MG Motor India ने 2% तक की बढ़ोतरी की घोषणा की. Nissan इंडिया ने भी अपनी कारों की कीमतें 3% तक बढ़ाने का संकेत दिया है. BMW की प्रीमियम कारें 3 फीसदी तक महंगी हो जाएंगी.
कार खरीदने वालों के लिए सावधानी
अगर आप नए साल में कार खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो आपको बजट में बढ़ोतरी का ध्यान रखना होगा. BYD की Sealion 7, Honda और MG जैसी कारें जनवरी से महंगी होंगी. यह बढ़ोतरी आम लोगों के लिए केवल महंगी गाड़ी नहीं, बल्कि लोन, बीमा और टैक्स में भी असर डाल सकती है.
महंगाई की वजहें
विशेषज्ञों के अनुसार, कीमतों में बढ़ोतरी का मुख्य कारण कच्चे माल की बढ़ती कीमत, वैश्विक मार्केट में इनपुट कॉस्ट का इजाफा, डॉलर के मुकाबले रुपये की कमजोरी और लॉजिस्टिक्स खर्च में वृद्धि है. वहीं PNG गैस में राहत सरकार की सब्सिडी और बेहतर सप्लाई मैनेजमेंट का परिणाम है.
