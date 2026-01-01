हर महीने की एक तारीख को क्यों बढ़ते हैं गैस सिलेंडर के दाम, क्या है इसकी वजह?

नए साल की शुरुआत होते ही गैस सिलेंडर के दामों में उछाल देखने को मिला है, जिसने सभी की टेंशन बढ़ा दी है. हालांकि ये दाम कमर्शियल LPG सिलेंडर पर बढ़ाए गए हैं और घरेलू गैस सिलेंडर पर कोई दाम न बढ़ाते हुए लोगों को राहत दी गई है.

दामों में ताजा बढ़ोतरी की वजह से कमर्शियल LPG सिलेंडर 111 रुपये महंगा हो गया है और अब 19 किलो वाला LPG सिलेंडर 1,691.50 रुपये के करीब पहुंच गया है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि LPG सिलेंडर के दाम हमेशा किसी भी महीने की पहली तारीख को ही क्यों बढ़ाए जाते हैं. किसी दूसरी तारीख पर LPG सिलेंडर के दाम क्यों नहीं बढ़ते. आखिर इसके पीछे की वजह क्या है.

LPG सिलेंडर की कीमत बढ़ने के सबसे मुख्य और जरूरी कारणों में से एक है LPG यानी तरलीकृत पेट्रोलियम गैस की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में बदलाव, जिसका असर हमें LPG सिलेंडर की कीमतों के बढ़ने और घटने पर देखने को मिलता है, क्योंकि भारत अपनी तेल और गैस की जरूरतों को पूरा करने के लिए दूसरे देशों से आयात पर निर्भर है. जब वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमत बढ़ती या घटती है, तो भारतीय कंपनियां उसी हिसाब से LPG सिलेंडर की कीमतें तय करती हैं. दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण यह भी है कि भारत तेल का आयात डॉलर के जरिए करता है. अगर रुपये की कीमत डॉलर के मुकाबले कम हो जाए, तो कंपनियों को तेल खरीदने के लिए ज्यादा पैसे चुकाने पड़ते हैं. इसके अतिरिक्त और भी कई कारण हैं, जिसमें मांग और उस पर लगने वाले विभिन्न टैक्स भी कीमतों को प्रभावित करते हैं.

पहली तारीख को ही क्यों बढ़ाई जाती है कीमत?

LPG सिलेंडर की कीमत महीने की पहली तारीख को बढ़ने की कई मुख्य वजहें हैं, जिसमें सबसे पहले आता है कि अंतरराष्ट्रीय बाजारों में तेल की कीमतें हर पल और हर दिन बदलती रहती हैं. इससे निपटने के लिए और लोगों की परेशानी को देखते हुए एक व्यवस्था बनाई गई है, जिसमें तेल की कीमतों को लागू करने के लिए महीने की पहली तारीख को ही देश के सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स, डीलर्स और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को एक साथ अपडेट करना आसान होता है.

इससे पूरे देश में नई कीमतें एक ही समय पर लागू हो जाती हैं. कंपनियों को तेल और डॉलर के पिछले सभी रिकॉर्ड को जांचने और नया प्राइस तय करने के लिए समय मिल जाता है. सबसे बड़ी बात यह है कि ग्राहकों को पहले से पता होता है कि LPG सिलेंडर के दाम एक तय तारीख को ही बढ़ेंगे, जिससे वे अपनी आर्थिक रूप से जरूरी खर्चों की तैयारी कर सकते हैं.

