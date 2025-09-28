हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजदुनिया की सबसे ताकतवर मिसाइल किस देश के पास, जानें कितनी खतरनाक है इसकी तकनीक?

दुनिया की सबसे ताकतवर मिसाइल किस देश के पास, जानें कितनी खतरनाक है इसकी तकनीक?

आज जब हर तरफ युद्ध की स्थिति बनी हुई है तो हर देश के पास बेहतर हथियार होना बेहद जरूरी है. ऐसे में आइए आज आपको बताते हैं कि दुनिया की सबसे ताकतवर मिसाइल किस देश के पास है और कितनी खतरनाक है इसकी तकनीक?

By : दीपाली बिष्ट | Edited By: Deepali Bisht | Updated at : 28 Sep 2025 10:12 AM (IST)
Preferred Sources

इस समय दुनिया में अधिकतर जगह युद्ध और तबाही मची हुई है फिर चाहे बात यूक्रेन-रूस युद्ध की करे या फिर इजरायल-पलेस्टाइन की. ऐसे में युद्ध के दौरान ये बात बेहद मायने रखती हैं कि किस देश के पास ज्यादा, बेहतरीन, और आधुनिक हथियार मौजूद हैं. इन्हीं हथियारों में से एक बेहद जरूरी हथियार है मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बनी मिसाइलें. ये मिसाइलें कई मील दूर बने टारगेट को कुछ ही पलों में पूरी तरह बर्बाद करने की क्षमता रखती हैं. आज दुनिया में अधिकतर देशों के पास इस तरह की मिसाइलें मौजूद हैं जो बेहद खतरनाक और तबाही मचाने वाली हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे ताकतवर मिसाइल किस देश के पास है और कितनी खतरनाक है इसकी तकनीक? तो आइए आज आपको बताते है इस बारे में.

किस देश में है सबसे खतरनाक मिसाइल?

दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल का नाम RS-28 Sarmat है और ये रूस के पास है. ये मिसाइल दुनिया की सबसे घातक इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल है.  इसे NATO ने SATAN II (ICBM) नाम दिया है. ये मिसाइल 1945 हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए न्यूक्लियर बॉम्ब की तुलना में 2000 गुना ज्यादा ताकतवर है. उतना ही नहीं ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल है. 

ये मिसाइल क्यों है खास?

RS-28 मिसाइल अपने आप में एक अजूबा है. दुनिया में सबसे खतरनाक माने जाने वाली इस मिसाइल की कुल लंबाई 35.5 और चौड़ाई 3 मीटर है. इस बेहद ताकतवर एंटी बैलिस्टिक मिसाइल का कुल वजन 200 टन से भी ज्यादा है, जो इसे अब तक बनाई गई सबसे भरी ICBM में से एक बनाता है. रिपोर्ट्स की माने तो ये मिसाइल एक बार में 10 टन से अधिक वारहेड्स कैरी कर सकती है. अपने टारगेट को झट से तबाह कर देने वाली इस मिसाइल की रेंज 18000 किमी है और ये 1000 किमी की ऊंचाई तक जा सकती है. ये मिसाइल 25,500 kph की रफ्तार से टारगेट तक पहुंचती है और उसे खत्म कर देती है. 

RS-28 की स्पेशल तकनीक

मिसाइल फ्रेक्शनल ऑर्बिटल बॉम्बार्डमेंट करने में सक्षम है. इसमें मिसाइल को लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च किया जाता है. इससे मिसाइल आसानी से अपने टारगेट तक पहुंच पाती है और इसके रास्ते में कम बाधाएं आती हैं. साथ ही, हर वारहेड का अपना गाइडेंस सिस्टम होता है जो इनर्शियल नेविगेशन पर आधारित होता है, जैसे ग्लोनास और एस्ट्रो इनर्शियल टेक्नोलॉजी.

इसे भी पढ़े : Mig 21 Retire Indian Air Force: दुनिया में कितने देशों के पास हैं मिग-21, क्या वहां भी रिटायर हो गए हैं ये फाइटर जेट्स?

About the author दीपाली बिष्ट

आंखों में सपने लिए, घर से हम चल तो दिए, जानें ये राहें अब ले जाएंगी कहां... कहने को तो ये सिंगर शान के गाने तन्हा दिल की शुरुआती लाइनें हैं, लेकिन दीपाली की जिंदगी पर बखूबी लागू होती हैं. पूरा नाम दीपाली बिष्ट, जो पहाड़ की खूबसूरत दुनिया से ताल्लुक रखती हैं. किसी जमाने में दीपाली के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ कंधे पर झोला टांगकर और हाथों में अखबार लेकर घूमने वाले लोग होते थे, लेकिन धीरे-धीरे उनकी आंखों में इसी दुनिया का सितारा बनने के सपने पनपने लगे और वह भी पत्रकारिता की दुनिया में आ गईं. उन्होंने अपने इस सफर का पहला पड़ाव एबीपी न्यूज में डाला है, जहां वह ब्रेकिंग, जीके और यूटिलिटी के अलावा लाइफस्टाइल की खबरों से रोजाना रूबरू होती हैं. 

दिल्ली में स्कूलिंग करने वाली दीपाली ने 12वीं खत्म करने के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया और सत्यवती कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में ग्रैजुएशन किया. ग्रैजुएशन के दौरान वह विश्वविद्यालय की डिबेटिंग सोसायटी का हिस्सा बनीं और अपनी काबिलियत दिखाते हुए कई डिबेट कॉम्पिटिशन में जीत हासिल की. 

साल 2024 में दीपाली की जिंदगी में नया मोड़ तब आया, जब उन्होंने गुलशन कुमार फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया (नोएडा) से टीवी जर्नलिज्म में पोस्टग्रेजुएट डिप्लोमा की डिग्री हासिल की. उस दौरान उन्होंने रिपोर्टिंग, एडिटिंग, कंटेंट राइटिंग, रिसर्च और एंकरिंग की बारीकियां सीखीं. कॉलेज खत्म करने के बाद वह एबीपी नेटवर्क में बतौर कॉपीराइटर इंटर्न पत्रकारिता की दुनिया को करीब से समझ रही हैं. 

घर-परिवार और जॉब की तेज रफ्तार जिंदगी में अपने लिए सुकून के पल ढूंढना दीपाली को बेहद पसंद है. इन पलों में वह पोएट्री लिखकर, उपन्यास पढ़कर और पुराने गाने सुनकर जिंदगी की रूमानियत को महसूस करती हैं. इसके अलावा अपनी मां के साथ मिलकर कोरियन सीरीज देखना उनका शगल है. मस्ती करने में माहिर दीपाली को घुमक्कड़ी का भी शौक है और वह आपको दिल्ली के रंग-बिरंगे बाजारों में शॉपिंग करती नजर आ सकती हैं.
Read
Published at : 28 Sep 2025 10:12 AM (IST)
Tags :
Strongest Missile Country With The Strongest Missile Strongest Missile In The World
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'किस देश से क्या खरीदे, ये भारत खुद तय करता है', ट्रंप के टैरिफ पर बोले रूसी विदेश मंत्री, UN में की जमकर तारीफ
'किस देश से क्या खरीदे, ये भारत खुद तय करता है', ट्रंप के टैरिफ पर बोले रूसी विदेश मंत्री, UN में की जमकर तारीफ
दिल्ली NCR
आश्रम यौन शोषण मामले में दिल्ली पुलिस का एक्शन, आरोपी चैतन्यानंद को आगरा से किया गिरफ्तार
आश्रम यौन शोषण मामले में दिल्ली पुलिस का एक्शन, आरोपी चैतन्यानंद को आगरा से किया गिरफ्तार
क्रिकेट
Ind Vs Pak: अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी को लेकर ये क्या बोल गए अफरीदी और यूसुफ, जान लीजिए
अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी को लेकर ये क्या बोल गए अफरीदी और यूसुफ, जान लीजिए
बॉलीवुड
Durga Puja Ceremony: व्हाइट साड़ी में खूब जचीं रानी मुखर्जी, तो गोल्डन गर्ल बनीं काजोल, देखें बाकी स्टार्स का लुक
व्हाइट साड़ी में खूब जचीं रानी, तो गोल्डन गर्ल बनीं काजोल, देखें दुर्गा पूजा की तस्वीरें
Advertisement

वीडियोज

बॉलीवुड के बुरे हालात के बाद अब महेश भट्ट की इस फिल्म से छाएंगे डेब्यूटेंट्स?
बॉलीवुड की बुराइयों, आर्यन खान, शाहरुख खान, कोई मिल गया और अन्य पर Rajat Bedi interview
रजत बेदी ने बॉलीवुड के बुरे किरदारों पर वर्षों की नेगलेक्ट के बाद अपनी बात रखी करियर  फेम और अधिक
TV Serial Update: Reet बनी Raghav की कंपनी की मालकिन, बुआ जी का हिसाब बंद!
Tesla cars in India, prices, performance and rivals | Auto Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'किस देश से क्या खरीदे, ये भारत खुद तय करता है', ट्रंप के टैरिफ पर बोले रूसी विदेश मंत्री, UN में की जमकर तारीफ
'किस देश से क्या खरीदे, ये भारत खुद तय करता है', ट्रंप के टैरिफ पर बोले रूसी विदेश मंत्री, UN में की जमकर तारीफ
दिल्ली NCR
आश्रम यौन शोषण मामले में दिल्ली पुलिस का एक्शन, आरोपी चैतन्यानंद को आगरा से किया गिरफ्तार
आश्रम यौन शोषण मामले में दिल्ली पुलिस का एक्शन, आरोपी चैतन्यानंद को आगरा से किया गिरफ्तार
क्रिकेट
Ind Vs Pak: अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी को लेकर ये क्या बोल गए अफरीदी और यूसुफ, जान लीजिए
अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी को लेकर ये क्या बोल गए अफरीदी और यूसुफ, जान लीजिए
बॉलीवुड
Durga Puja Ceremony: व्हाइट साड़ी में खूब जचीं रानी मुखर्जी, तो गोल्डन गर्ल बनीं काजोल, देखें बाकी स्टार्स का लुक
व्हाइट साड़ी में खूब जचीं रानी, तो गोल्डन गर्ल बनीं काजोल, देखें दुर्गा पूजा की तस्वीरें
ऑटो
BMW ने लॉन्च किया अपनी सबसे सस्ती बाइक का लिमिटेड एडिशन, जानिए क्या है खास?
BMW ने लॉन्च किया अपनी सबसे सस्ती बाइक का लिमिटेड एडिशन, जानिए क्या है खास?
इंडिया
'हमारा एक पड़ोसी आतंकवाद का केंद्र है...', UN में एस जयशंकर ने पाकिस्तान को जमकर लगाई लताड़
'हमारा एक पड़ोसी आतंकवाद का केंद्र है...', UN में एस जयशंकर ने पाकिस्तान को जमकर लगाई लताड़
बिहार
Bihar Election: मुख्य चुनाव आयुक्त का बिहार दौरा, 4-5 अक्टूबर को चुनावी तैयारियों की होगी समीक्षा
मुख्य चुनाव आयुक्त का बिहार दौरा, 4-5 अक्टूबर को चुनावी तैयारियों की होगी समीक्षा
जनरल नॉलेज
Electricity Production: भारत के इन राज्यों में बनती है सबसे ज्यादा बिजली, क्या आपका राज्य भी है इसमें शामिल?
भारत के इन राज्यों में बनती है सबसे ज्यादा बिजली, क्या आपका राज्य भी है इसमें शामिल?
ENT LIVE
दिलजीत दोसांझ ने 'अमर सिंह चमकीला' के लिए 2025 अंतर्राष्ट्रीय एमी नामांकन अर्जित किया
दिलजीत दोसांझ ने 'अमर सिंह चमकीला' के लिए 2025 अंतर्राष्ट्रीय एमी नामांकन अर्जित किया
ENT LIVE
आर्यन खान की 'द बैड्स आफ बालीवुड' के खिलाफ समीर वानखेड़े का ₹2 करोड़ का मानहानि का मुकदमा अदालत ने खारिज कर दिया
आर्यन खान की 'द बैड्स आफ बालीवुड' के खिलाफ समीर वानखेड़े का ₹2 करोड़ का मानहानि का मुकदमा अदालत ने खारिज कर दिया
ENT LIVE
रजत बेदी बालीवुड के बुरे लोगों पर उनका बचपन करियर का सफर और बहुत कुछ
रजत बेदी बालीवुड के बुरे लोगों पर उनका बचपन करियर का सफर और बहुत कुछ
ENT LIVE
पहलगाम हमले पर दिलजीत ने तोड़ी चुप्पी, कहा- पंजाबी और सरदार कभी भारत विरोधी नहीं हो सकते
पहलगाम हमले पर दिलजीत ने तोड़ी चुप्पी, कहा- पंजाबी और सरदार कभी भारत विरोधी नहीं हो सकते
ENT LIVE
मनीषा रानी के राइज एंड फाल में पहले वाइल्डकार्ड के रूप में शामिल होने की अफवाह
मनीषा रानी के राइज एंड फाल में पहले वाइल्डकार्ड के रूप में शामिल होने की अफवाह
Embed widget