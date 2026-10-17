इन देशों में भी सजता है राम दरबार, जानें कहां-कहां होती है रामलीला?

देश में इन दिनों नवरात्रि का पर्व चल रहा है और तमाम जगहों पर रामलीला का भी मंचन हो रहा है. लेकिन भगवान श्री राम की पावन जीवनगाथा और रामायण का प्रभाव केवल भारत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि दुनिया के कई अन्य मुल्कों में भी इसकी गहरी छाप देखने को मिलती है. आमतौर पर शारदीय नवरात्र के समय भारत के हर कोने में रामलीला के मंचन के बाद विजयादशमी के दिन रावण के पुतले के दहन के साथ इसका समापन किया जाता है.



लेकिन बेहद दिलचस्प बात यह है कि दुनिया भर के कई देशों में, जिनमें बहुसंख्यक मुस्लिम आबादी वाले राष्ट्र भी शामिल हैं, रामकथा को वहां की संस्कृति और परंपरा में बेहद आदरणीय स्थान प्राप्त है.

इंडोनेशिया

विश्व में सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाले देश इंडोनेशिया की बात करें तो वहां रामायण किसी विशेष धर्म तक सीमित न होकर संपूर्ण राष्ट्र के इतिहास और सांस्कृतिक धरोहर का अभिन्न हिस्सा बनी हुई है. इस देश में भगवान राम को महान मानवीय आदर्शों और नैतिक मूल्यों के प्रतीक के रूप में देखा जाता है. इंडोनेशिया के जावा और बाली जैसे प्रसिद्ध द्वीपों पर पारंपरिक लोकनृत्य, छाया नाटक और सुंदर संगीत के माध्यम से रामलीला का बेहद आकर्षक और भव्य मंचन किया जाता है.

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थाईलैंड

थाईलैंड के समाज और वहां की प्राचीन कलाओं पर भी रामकथा का काफी गहरा प्रभाव दिखाई देता है. इस देश में रामायण को स्थानीय भाषा में रामकियन के नाम से जाना जाता है और इसे वहां का राष्ट्रीय काव्य होने का गौरव भी हासिल है. यहां रामलीला के मंचन के दौरान कलाकार चेहरे पर एक विशेष तरह का पारंपरिक मुखौटा पहनते हैं, जिसे स्थानीय कला संस्कृति में खोन कहा जाता है. सुंदर संगीत और शास्त्रीय नृत्य के तालमेल से यह नाटक दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देता है.





त्रिनिदाद-टोबैगो और गयाना

कैरेबियाई और दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के देशों जैसे त्रिनिदाद और टोबैगो तथा गयाना में रामलीला के पहुंचने का इतिहास अत्यंत भावुक और प्रेरणादायक है. उन्नीसवीं सदी के दौरान ब्रिटिश शासनकाल में हजारों भारतीय गिरमिटिया मजदूरों को गन्ने के खेतों में मजदूरी करने के लिए इन दूरदराज के देशों में ले जाया गया था. ये मजदूर अपने साथ अपनी धार्मिक मान्यताएं, ग्रंथ और सांस्कृतिक धरोहर भी ले गए थे, जो समय के साथ वहीं बस गए. आज भी इन देशों में दीपावली के त्योहार से पहले भारतीय मूल के लोग पूरी श्रद्धा से पारंपरिक रामलीला का भव्य आयोजन करते हैं.

कंबोडिया

कंबोडिया का ऐतिहासिक और धार्मिक इतिहास प्राचीन भारतीय संस्कृति से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ रहा है. कंबोडिया में रामायण के इस पवित्र स्वरूप को 'रीमकेर' के नाम से पहचाना जाता है. वहां के प्रसिद्ध ऐतिहासिक मंदिरों, प्राचीन दीवारों और सांस्कृतिक परिसरों में रामायण की अलग-अलग गाथाओं का सजीव प्रदर्शन देखने को मिलता है. इस देश के कलाकार बहुत ही खास पारंपरिक पोशाकें, मुखौटे और चमकदार आभूषण पहनकर रामकथा के अलग-अलग दृश्यों को बेहद खूबसूरती से अभिनय के जरिए पेश करते हैं.

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