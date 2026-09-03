राम मंदिर में कितने ताकतवर होंगे जितेंद्र मिश्रा, क्या होगी चंपत राय जैसी पावर?

श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के गठन के करीब छह साल बाद राम मंदिर की प्रशासनिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव हुआ है. सीईओ के पद पर रिटायर एयर मार्शल जीतेंद्र मिश्र की नियुक्ति का सफर सामान्य प्रशासनिक जरूरत से शुरू होकर चढ़ावे की चोरी के विवाद, एसआईटी जांच और व्यवस्था में खामियों की पड़ताल से गुजरते हुए यहां तक पहुंचा है. इस नियुक्ति से राम मंदिर के संचालन का पूरा मॉडल बदल जाएगा. आइए जानें कि जीतेंद्र मिश्र कितने ताकतवर होंगे और उनकी क्या-क्या जिम्मेदारियां होंगी.

प्रशासनिक सिस्टम और आर्थिक नियंत्रण

सीईओ का सबसे बड़ा काम राम मंदिर ट्रस्ट का पूरा प्रशासनिक और वित्तीय सिस्टम दुरुस्त करना है. ट्रस्ट द्वारा जारी कार्यक्षेत्र के अनुसार वे संस्थान के प्रबंधन और मंदिर में आने वाली एक-एक पाई की सख्त निगरानी करेंगे. मंदिर का पैसा कहां और किस अधिकारी द्वारा खर्च किया जा रहा है, इसका पूरा हिसाब-किताब उनकी देखरेख में रहेगा. वे सीधे ट्रस्ट के महासचिव को रिपोर्ट करेंगे. ट्रस्ट नीतिगत फैसले लेगा और सीईओ उन्हें धरातल पर लागू कराएंगे. यानी किस विभाग का क्या ढांचा होगा, किसकी क्या जिम्मेदारी होगी और कौन किस अधिकारी को रिपोर्ट करेगा, यह सब अब सीईओ ही तय करेंगे.

नया ढांचा और मानक संचालन प्रक्रिया

जीतेंद्र मिश्र के पास सबसे महत्वपूर्ण काम पूरे परिसर के संचालन के लिए एक पारदर्शी और सख्त नियमावली तैयार करना है. वे कामकाज के तरीकों को आधुनिक और नए सिरे से व्यवस्थित करेंगे. अगर मंदिर में कोई बड़ा धार्मिक आयोजन होता है, तो वहां कितने कर्मचारियों की ड्यूटी लगेगी, श्रद्धालुओं की आवाजाही कैसे होगी और वीआईपी मूवमेंट के नियम क्या होंगे, यह सब तय किया जाएगा. किसी भी आपातकालीन स्थिति में सूचना किस अधिकारी तक सबसे पहले पहुंचेगी और दान की जांच कितने स्तरों पर होगी, इन सभी प्रक्रियाओं की लिखित एसओपी तैयार करना उनकी मुख्य प्राथमिकता होगी.

कर्मचारियों के मुख्य कमान अधिकारी

सीईओ ही अब मंदिर परिसर में तैनात अधिकारियों, कर्मचारियों और अन्य सहयोगी टीमों के एकमात्र प्रशासनिक प्रमुख होंगे. मंदिर में काम करने वाली अलग-अलग इकाइयों के बीच समन्वय बनाना और उनके प्रदर्शन पर नजर रखना उनकी जिम्मेदारी होगी. इनमें प्रबंधन, वित्त, सुरक्षा और जनसुविधाओं से जुड़े कर्मचारी शामिल हैं. जरूरत के हिसाब से नई टीमों का गठन करना, कार्यों का आवंटन करना और व्यवस्था में दिखने वाली कमियों को तुरंत ठीक कराना उनके प्रशासनिक दायरे में आएगा.

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दान और चढ़ावे की सख्त निगरानी

चढ़ावे को लेकर सामने आए विवादों के बाद वित्तीय प्रणाली को पारदर्शी बनाना सीईओ की सबसे पहली प्राथमिकता होगी. वे यह तय करेंगे कि दान प्राप्त करने की क्या प्रक्रिया हो, इसमें कौन से कर्मचारी शामिल होंगे, नकदी की गिनती कैसे होगी और उसे बैंक में कैसे जमा कराया जाएगा. हर एक दान का सटीक रिकॉर्ड रखा जाएगा, ताकि भविष्य में किसी भी तरह की अनिमितता या संदेह की गुंजाइश न रहे.

ट्रस्ट की परिसंपत्तियों का प्रबंधन करना

राम मंदिर ट्रस्ट के अधिकार क्षेत्र में केवल मुख्य परिसर ही नहीं, बल्कि उससे जुड़ी अन्य जमीनें, इमारतें और विविध संसाधन भी आते हैं. सीईओ ही ट्रस्ट की इन सभी संपत्तियों की सुरक्षा, रख-रखाव और कानूनी नियमों के तहत सही इस्तेमाल की निगरानी करेंगे. संपत्ति का उपयोग तय उद्देश्यों के लिए हो रहा है या नहीं और उनका रिकॉर्ड अपडेट है या नहीं, इस पर वे कड़ी नजर रखेंगे.

श्रद्धालुओं की सुविधाएं और दर्शन व्यवस्था करना

सीईओ की भूमिका का सबसे प्रत्यक्ष असर आम भक्तों के अनुभवों पर दिखेगा. मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सहूलियत और संतोषजनक दर्शन व्यवस्था सुनिश्चित करने का जिम्मा उन्हीं का होगा. भक्त परिसर में कैसे प्रवेश करते हैं, कतारें कितनी व्यवस्थित हैं, वृद्धों व दिव्यांगों के लिए क्या विशेष इंतजाम हैं और भारी भीड़ के समय स्थिति को कैसे संभाला जाता है, इन सभी व्यवस्थाओं को सुगम बनाना सीईओ के कार्यक्षेत्र का हिस्सा है.

सुरक्षा व्यवस्था और पुलिस से समन्वय बनाना

राम मंदिर जैसे संवेदनशील और हाई-प्रोफाइल स्थान पर सुरक्षा एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है. सीईओ को राज्य पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के साथ लगातार तालमेल बिठाकर काम करना होगा. एयर मार्शल के रूप में उनका लंबा सैन्य अनुभव यहां बहुत उपयोगी साबित होगा. यद्यपि बाहरी सुरक्षा पुलिस और सुरक्षा बलों के पास रहेगी, लेकिन परिसर के भीतर आवश्यक संसाधन, सूचनाओं का आदान-प्रदान और आपातकालीन योजनाओं का समन्वय सीईओ के स्तर पर ही होगा.

विशिष्ट अतिथियों और संतों का सत्कार

राम मंदिर में लगातार देश-विदेश से महत्वपूर्ण हस्तियां, जनप्रतिनिधि और पूज्य संत पहुंचते हैं. सीईओ के आधिकारिक जॉब प्रोफाइल में इन विशिष्ट अतिथियों और संतों के आगमन पर आवश्यक व्यवस्थाएं करने की जिम्मेदारी भी शामिल है. किसी भी बड़े संत या वीआईपी के आने पर उनके स्वागत, सुरक्षा, प्रवेश, दर्शन और प्रस्थान की पूरी योजना को विभिन्न विभागों के साथ मिलकर सीईओ ही अंतिम रूप देंगे.

बड़े धार्मिक पर्वों की पूर्व तैयारी देखना

राम नवमी, दीपावली और अन्य विशेष पर्वों पर श्रद्धालुओं की संख्या कई गुना बढ़ जाती है. सीईओ को ऐसे अवसरों के लिए महीनों पहले से ब्लूप्रिंट तैयार करना होगा. संभावित भीड़ का आकलन, अतिरिक्त प्रवेश द्वार, पार्किंग स्थल, आपातकालीन चिकित्सा केंद्र, पुलिस बल की मांग और भीड़ नियंत्रण की रणनीति बनाना उनकी मुख्य जिम्मेदारियों में शामिल रहेगा.

धार्मिक अनुष्ठानों और प्रशासन का संतुलन

यह समझना जरूरी है कि सीईओ मंदिर के धार्मिक मामलों या पूजा पद्धति में हस्तक्षेप नहीं करेंगे. पूजा-अर्चना और आध्यात्मिक निर्णय पारंपरिक आचार्यों और पुजारियों के अनुसार ही चलेंगे. सीईओ का काम केवल यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी प्रशासनिक या लॉजिस्टिक कमी के कारण धार्मिक अनुष्ठानों में कोई बाधा न आए. वे पूजा के लिए सामग्री, समय पर कर्मचारियों की उपलब्धता और व्यवस्थागत सहयोग प्रदान करेंगे.





भविष्य की दीर्घकालिक योजनाएं तैयार करना

सीईओ केवल वर्तमान समस्याओं को सुलझाने तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि वे भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप नीतियां भी बनाएंगे. आने वाले वर्षों में श्रद्धालुओं की संख्या में होने वाली भारी वृद्धि को ध्यान में रखते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी को समय से पहले अपग्रेड करने का खाका तैयार करना उनकी दूरदर्शी सोच का हिस्सा होगा.

जवाबदेही और नए प्रशासनिक नियम तय कर करना

जीतेंद्र मिश्र की नियुक्ति के साथ ही ट्रस्ट के संचालन को अधिक पेशेवर और जवाबदेह बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. सीईओ के अधिकारों को कानूनी रूप देने के लिए ट्रस्ट ने अपनी डीड में पहला संशोधन भी स्वीकार किया है. इस ऐतिहासिक बदलाव से यह साफ हो जाएगा कि किन मामलों में सीईओ सीधे फैसला ले सकते हैं और किन मुद्दों पर महासचिव या बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की सहमति अनिवार्य होगी.

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