हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजकिस देश के हेड ऑफ स्टेट की उम्र सबसे ज्यादा, जानें दुनिया के ग्लोबल लीडर्स की औसत उम्र कितनी?

किस देश के हेड ऑफ स्टेट की उम्र सबसे ज्यादा, जानें दुनिया के ग्लोबल लीडर्स की औसत उम्र कितनी?

Head of State Highest Age: दुनिया के सबसे बुजुर्ग नेता देशों में निर्णय की बागडोर संभाले हुए हैं. सवाल यह है कि क्या युवा नेतृत्व इसका संतुलन बदल पाएगा या समय की सीमा तय करेगी?

By : निधि पाल | Updated at : 03 Dec 2025 04:37 PM (IST)
जैसे परिवार में सबसे बड़े बुजुर्ग घर के फैसले तय करते हैं, वैसे ही दुनिया के अधिकांश देशों में हेड ऑफ स्टेट यानी राष्ट्राध्यक्ष अपनी उम्र और अनुभव के बल पर नीतियों की दिशा तय करते हैं. अंतरराष्ट्रीय मंच पर सक्रिय नेताओं की उम्र लगातार बढ़ती जा रही है और इसका असर सिर्फ उनकी व्यक्तिगत क्षमता पर नहीं, बल्कि वैश्विक राजनीति, आर्थिक नीतियों और युवा पीढ़ी की भूमिका पर भी पड़ रहा है. आइए जानें कि दुनिया के ग्लोबल लीडर्स की औसत उम्र कितनी है और किस देश का स्टेट हेड सबसे उम्रदराज है.

दुनिया के ग्लोबल लीडर्स की औसत उम्र

रिपोर्ट की मानें तो साल 2025 में दुनिया के ग्लोबल लीडर्स की औसत उम्र 62 साल है. पांच दशक पहले यानी 1970 के दशक में यह औसत उम्र 55 साल थी. यह स्पष्ट संकेत देता है कि सत्ता की शीर्ष पंक्ति में अब अधिकतर नेता बुजुर्ग हैं. वहीं पांच दशक पहले यह 55 साल थी. 

कौन हैं सबसे उम्रदराज नेता

सबसे उम्रदराज नेताओं की बात करें तो इसमें सबसे पहला नाम आता है कैमरून के राष्ट्रपति पॉल बिया का, जिनकी उम्र 92 साल है. इसके बाद फिलीस्तीन के महमूद अब्बास 89 साल के हैं, जबकि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई 86 साल के हैं. बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस 85 साल की उम्र में भी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं. 

ब्राजील के लूला डी सिल्वा और अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप दोनों 79 साल के हैं. अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन 82 साल के हैं और लगातार चर्चा में रहते हैं. भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू दोनों 75 साल के हैं. वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ 74 साल के हैं, जबकि चीन के शी जिंगपिंग और रूस के व्लादिमीर पुतिन 72 साल के हैं. 

क्या है बढ़ती उम्र का फायदा

विशेषज्ञों के अनुसार, उम्र बढ़ने के साथ नेताओं के अनुभव और रणनीतिक सोच में गहराई आती है, लेकिन तेजी से बदलती दुनिया में युवा दृष्टिकोण की कमी भी दिखाई देती है. युवा नेताओं की ऊर्जा और नवीन दृष्टिकोण लंबे समय तक नीति निर्माण में शामिल नहीं होने के कारण कभी-कभी निर्णय प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है. 

कहां है कम उम्र के नेता

वैश्विक राजनीति में उम्र का यह प्रभाव कई तरह से देखा जा सकता है. आर्थिक संकट, पर्यावरणीय नीतियां, डिजिटल तकनीक और वैश्विक सुरक्षा के फैसले अक्सर वरिष्ठ नेताओं की अनुभव आधारित सोच पर आधारित होते हैं. लेकिन युवा वर्ग का कहना है कि बुजुर्ग नेताओं की लंबी अवधि की पकड़ नए विचारों को कम स्थान देती है. इस बीच, दुनिया के कुछ छोटे देशों में युवा नेताओं का उदय हो रहा है. उदाहरण के लिए, पोलैंड और न्यूजीलैंड में नेता अपेक्षाकृत कम उम्र के हैं, जो तेजी से बदलती तकनीकी और सामाजिक चुनौतियों के साथ तालमेल बिठा पा रहे हैं.

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Published at : 03 Dec 2025 04:37 PM (IST)
