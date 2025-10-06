हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजFake Army ID: सेना का फर्जी पहचान पत्र बनाने पर कितनी मिलती है सजा, ऐसे मामलों में आर्मी देती है सजा या पुलिस?

Fake Army ID: सेना का फर्जी पहचान पत्र बनाने पर कितनी मिलती है सजा, ऐसे मामलों में आर्मी देती है सजा या पुलिस?

Fake Army ID: अगर कोई आदमी भारतीय सेना का नकली पहचान पत्र बनाकर घूम रहा है और पकड़ा जाता है तो ऐसे मामले में उसे कितनी सजा होगी? आइए जानते हैं.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 06 Oct 2025 08:40 AM (IST)
Fake Army ID: भारतीय कानून के तहत सेना का नकली पहचान पत्र बनाना या फिर उसका इस्तेमाल करना एक बड़ा अपराध है. यह एक आपराधिक गतिविधि के रूप में माना जाता है जिसमें जल साजिद और धोखाधड़ी दोनों शामिल होती हैं. आइए जानते हैं अगर ऐसा करते समय कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है तो उसे कितनी सजा होगी और कौन उसे सजा देगा.

नकली पहचान पत्र के लिए सजा 

भारतीय न्याय संहिता के तहत सेवा के पहचान पत्र की जालसाजी धारा 336 (3) के अंदर आती है. यह कानून उन लोगों पर लागू किया जाता है जो दूसरों को धोखा देने के इरादे से नकली दस्तावेज बनाते हैं. इस तरह की जालसाजी में पकड़े जाने पर 7 साल तक की कैद और जुर्माना लगाया जा सकता है.

जालसाजी के अलावा धोखा देने के लिए नकली सेना पहचान पत्र का इस्तेमाल करना धोखाधड़ी माना जाता है. इस धारा 319 (2) में डिफाइन किया गया है. ऐसा तो बहुत है जब कोई व्यक्ति अपने निजी लाभ या फिर लोगों को गुमराह करने के लिए सेना या फिर अधिकारी होने का दिखावा करता है. इसके तहत 5 साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है. 

जांच और न्यायिक प्रक्रिया 

इस मामले में सेना सीधे तौर पर अपराधी को दंड नहीं दे सकती लेकिन अपराध की पहचान करने और सही अधिकारियों के पास शिकायत को दर्ज करने में उनकी बड़ी भूमिका हो सकती है. इसके बाद पुलिस या फिर नागरिक जांच एजेंसियां आगे की जांच करती हैं और सबूत इकट्ठा करती हैं. अंत में न्यायपालिका सजा तय करती है इस बात को सुनिश्चित करते हुए की कानूनी प्रक्रिया पूरी तरह से निष्पक्ष और पारदर्शी हुई हो.

ऐसे मामलों में नकली पहचान पत्र का इस्तेमाल राष्ट्रीय सुरक्षा या फिर भारत की संप्रभुता के लिए खतरा पैदा कर सकता है. वहीं भारतीय न्याय संहिता इसके खिलाफ कड़े प्रावधान लागू करती है. कानून इस बात को सुरक्षित करता है कि ऐसे करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और उन्हें कठोर दंड मिले. इन सभी धाराओं में काफी कठोर दंड का प्रावधान है ताकि अपराधों की गंभीरता को समझा जा सके और उन सभी के खिलाफ बड़ा कदम उठाए जा सके जो देश की रक्षा या फिर सैन्य अभियानों के लिए खतरा बन सकते हैं.

ये भी पढ़ें: क्या होता है RAT, जो प्लेन में खराबी के बाद होता है एक्टिव? जानें यह कितना खास

Published at : 06 Oct 2025 08:39 AM (IST)
Fake Army ID Army Impersonation Army ID Legal Punishment
