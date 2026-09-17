PM मोदी के नाम कितनी प्रॉपर्टी, जानें कितने मकान-दुकान और खेत?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन 17 सितंबर को है. इस मौके पर उनके जीवन से जुड़ी कई बातें चर्चा में रहती हैं. उनकी संपत्ति को लेकर भी अक्सर लोगों की दिलचस्पी रहती है. पीएम मोदी की सबसे ताजा आधिकारिक संपत्ति घोषणा के मुताबिक 31 मार्च 2026 तक उनके पास कुल 4,01,60,999 रुपये की संपत्ति थी. खास बात यह है कि इस घोषणा में उनके नाम न तो कोई मकान दर्ज है, न दुकान और न ही कृषि जमीन.

प्रधानमंत्री कार्यालय की वेबसाइट पर जारी संपत्ति और देनदारी के दस्तावेज में पीएम मोदी की चल और अचल संपत्तियों का अलग-अलग ब्योरा दिया गया है. इस दस्तावेज में संपत्ति की स्थिति 31 मार्च 2026 की बताई गई है.

पीएम मोदी के पास कुल कितनी संपत्ति?

दस्तावेज के मुताबिक 31 मार्च 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषित कुल संपत्ति 4,01,60,999 रुपये, यानी करीब 4.02 करोड़ रुपये थी. यह रकम उनकी चल संपत्तियों से बनती है, क्योंकि दस्तावेज में उनके नाम कोई अचल संपत्ति दर्ज नहीं है. उनकी संपत्ति में सबसे बड़ा हिस्सा बैंक में जमा रकम और एफडी का है. दस्तावेज के मुताबिक एसबीआई की गांधीनगर एनएससी शाखा में बैंक बैलेंस 3,562 रुपये और बैंक एफडी/एमओडी में 3,79,76,101 रुपये दर्ज हैं.

कैश कितना और कितना है सोना?

पीएम मोदी के पास 31 मार्च 2026 को हाथ में 34,429 रुपये कैश दर्ज था. इसके अलावा उनके नाम नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट यानी NSC में 10,24,724 रुपये की रकम दर्ज है. प्रधानमंत्री की घोषित संपत्ति में सोना भी शामिल है. दस्तावेज के मुताबिक उनके पास चार सोने की अंगूठियां हैं, जिनका कुल वजन करीब 45 ग्राम है. इनकी अनुमानित कीमत 4,58,864 रुपये बताई गई है.

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कितने मकान, दुकान और खेत हैं?

अब सबसे अहम सवाल. पीएम मोदी के नाम कितने मकान, दुकान या खेत हैं?

31 मार्च 2026 की आधिकारिक घोषणा के मुताबिक:

कृषि भूमि: 0

गैर-कृषि भूमि: 0

कमर्शियल बिल्डिंग/दुकान: 0

रेजिडेंशियल बिल्डिंग/मकान या फ्लैट: 0

अन्य अचल संपत्ति में हिस्सा: 0

दस्तावेज में अचल संपत्तियों की कुल बाजार कीमत भी Nil यानी शून्य दर्ज है. यानी इस ताजा सरकारी संपत्ति घोषणा के अनुसार पीएम मोदी के नाम कोई खेत, प्लॉट, दुकान, मकान या फ्लैट दर्ज नहीं है.

17 सितंबर को 76 साल के होंगे पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर में हुआ था. 17 सितंबर 2026 को वह 76 साल के हो जाएंगे. प्रधानमंत्री की आधिकारिक वेबसाइट भी उनकी जन्मतिथि 17 सितंबर 1950 बताती है. ऐसे में उनके 76वें जन्मदिन के मौके पर सामने आई संपत्ति घोषणा का यह आंकड़ा खासा दिलचस्प है. 31 मार्च 2026 तक घोषित कुल संपत्ति करीब 4.02 करोड़ रुपये है, जबकि उनके नाम कोई अचल संपत्ति दर्ज नहीं है.

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