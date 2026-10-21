क्या चुनाव लड़ने के लिए दोषसिद्ध पर लगाई जा सकती है रोक, क्या हैं नियम?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नंदलाल राय की दोषसिद्धि पर रोक लगाई।

जनप्रतिनिधित्व अधिनियम दोषी को चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहराता है।

दोषसिद्धि पर रोक ही चुनाव लड़ने की पात्रता देती है।

Convicted Person Election Eligibility: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नंदलाल राय की दोषसिद्धि और आजीवन कारावास की सजा पर रोक लगा दी है. उन्होंने 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में निर्दलीय या फिर किसी प्रमुख पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है. यह फैसला तब आया है जब अदालत हत्या के मामले में उनकी दोषसिद्धि के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी.

अप्रैल 2025 में वाराणसी की एक अदालत ने नंदलाल राय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. यह मामला एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि कोई दोषी व्यक्ति कानूनी रूप से चुनाव कब लड़ सकता है? आइए जानते हैं इस सवाल का जवाब.

जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत अयोग्यता

जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 चुनाव संबंधी अयोग्यता के मुख्य नियम तय करता है. धारा 8 (3) के तहत अगर किसी व्यक्ति को किसी अपराधी के लिए 2 साल या फिर उससे ज्यादा की जेल की सजा सुनाई जाती है तो वह दोषसिद्धि की तारीख से ही अयोग्य हो जाता है. यह अयोग्यता जेल की सजा के दौरान और रिहाई के बाद 6 साल तक बनी रहती है.

धारा 8 (1) में कुछ गंभीर अपराध शामिल हैं. जैसे बलात्कार, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत अपराध, गैर कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत गैर कानूनी गतिविधियां और भ्रष्टाचार. इन अपराधों के मामले में सजा का समय चाहे जो भी हो रिहाई के बाद 6 साल तक अयोग्यता लागू रहती है.

धारा 125A चुनाव हलफनामों में गलत जानकारी देने से जुड़ी है. अपनी संपत्ति या फिर आपराधिक मामलों को जानबूझकर छिपाने पर जेल की सजा हो सकती है और व्यक्ति 6 साल तक के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य हो सकता है. इन प्रावधानों का उद्देश्य उम्मीदवारों की पात्रता और उनके द्वारा दी जाने वाली जानकारी को रैगुलेट करना है.





लिली थॉमस फैसले का प्रभाव

2013 में सुप्रीम कोर्ट ने लिली थॉमस बनाम भारत संघ मामले में फैसला सुनाते हुए जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8(4) को असंवैधानिक घोषित कर दिया. इससे पहले इस प्रावधान के तहत मौजूदा सांसदों और विधायकों को दोषसिद्धि के बाद अपील करने के लिए 3 महीने का समय मिलता था और इस दौरान उनकी सदस्यता भी बनी रहती थी. इस फैसले के बाद अब किसी सांसद या फिर विधायक को दोषी ठहराए जाने पर तुरंत अयोग्य घोषित कर दिया जाता है.

दोषसिद्धि पर रोक क्यों जरूरी है?

अगर कोई हाई कोर्ट किसी व्यक्ति की दोषसिद्धि पर रोक लगाती है तो वह व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है. यहां यह समझना जरूरी है कि सिर्फ जमानत मिलना या दोषसिद्धि पर रोक लगाए बिना सिर्फ सजा को निलंबित करना चुनाव लड़ने के पर्याप्त नहीं है. यह अंतर इस वजह से जरूरी है क्योंकि अपील लंबित होने के बावजूद दोषसिद्धि के कारण व्यक्ति कानूनी रूप से अयोग्य हो सकता है.





चुनाव आयोग का अधिकार

जिन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 11 भारत के चुनाव आयोग को कुछ मामलों में अयोग्यता की अवधि को कम करने या उसे पूरी तरह हटाने का अधिकार देती है. सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग का भी एक बड़ा उदाहरण है. सितंबर 2019 में चुनाव आयोग ने उनकी अयोग्यता की अवधि को 6 साल से घटकर 13 महीने कर दिया था, इससे उन्हें उपचुनाव लड़ने की अनुमति मिल गई.

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उम्मीदवारों के लिए नियमों का मतलब क्या है?

सामान्य नियम यह है कि किसी अपराध में दोषी ठहराए जाने पर व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो सकता है. इसके परिणाम अपराध और सुनाई गई सजा पर निर्भर करते हैं. हालांकि अगर कोई अपीलीय अदालत दोषसिद्धि पर रोक लगा देती है तो स्थिति बदल सकती है.

सिर्फ जमानत मिलने पर सजा पर रोक लगने से ही अयोग्यता खत्म नहीं हो जाती. इस वजह से किसी उम्मीदवार की पात्रता कानूनी प्रावधान, दोषसिद्धि की प्रकृति और अदालत के किसी आदेश या चुनाव आयोग के फैसले पर निर्भर करती है.

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