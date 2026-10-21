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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजहवाई किराए पर किसका है पूरा कंट्रोल, सरकार नहीं तो कौन है इसका बॉस?

हवाई किराए पर किसका है पूरा कंट्रोल, सरकार नहीं तो कौन है इसका बॉस?

भारत में हवाई किराए सरकार नहीं बल्कि मांग और आपूर्ति के आधार पर एयरलाइंस तय करती हैं, जबकि सरकार केवल आपातकाल में प्राइस कैप लगाती है. आइए जानें कि इसका फुल प्राइज कंट्रोल किसके पास है.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 21 Oct 2026 11:48 AM (IST)
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भारत में हवाई सफर करने वाले यात्रियों के मन में अक्सर यह सवाल उठता है कि फ्लाइट टिकटों के दाम त्योहार पर अचानक इतने महंगे क्यों हो जाते हैं और क्या सरकार इस पर कोई नियंत्रण रखती है? केंद्र सरकार ने हाल ही में साफ कर दिया है कि वह आम दिनों में हवाई किराए को सीधे तौर पर नियंत्रित नहीं करती है. देश में टिकटिंग का पूरा ढांचा मुक्त बाजार व्यवस्था यानी डिमांड और सप्लाई के नियमों पर काम करता है. आइए समझते हैं कि हवाई सफर का वास्तविक किराया कैसे तय होता है और रेगुलेटर की इसमें क्या भूमिका है.

कौन तय करता है टिकट के दाम?

भारतीय नागरिक उड्डयन बाजार में हवाई जहाजों के किराए तय करने की कमान पूरी तरह से विमानन कंपनियों के हाथों में सौंपी गई है. कंपनियां डायनामिक प्राइसिंग मॉडल का इस्तेमाल करती हैं, जिसका सीधा मतलब है कि जैसे-जैसे जहाजों में सीटों की मांग बढ़ती है और उपलब्ध सीटें कम होती जाती हैं, वैसे-वैसे टिकट की दरें महंगी होती जाती हैं. त्योंहारों, छुट्टियों और किसी खास सीजन के दौरान जब यात्रियों की आवाजाही अचानक बढ़ जाती है, तब एयरलाइंस इस मांग का लाभ उठाते हुए किराए में बढ़ोतरी कर देती हैं.

कैसे बनती है हवाई टिकट की कीमत?

हवाई टिकट की अंतिम कीमत केवल एयरलाइन के किराए तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह मुख्य रूप से चार अलग-अलग घटकों से मिलकर बनती है. इसमें पहला हिस्सा बेस फेयर का होता है, जो एयरलाइन कंपनी अपनी सेवा देने के बदले तय करती है. दूसरा अहम घटक फ्यूल सरचार्ज है, जो कच्चे तेल और हवाई ईंधन की वैश्विक कीमतों के आधार पर कम या ज्यादा होता रहता है. तीसरा घटक एयरपोर्ट टैक्स होता है, जो विमान द्वारा रनवे और टर्मिनल जैसी सुविधाओं के उपयोग के लिए चुकाया जाता है. अंत में चौथा घटक यूजर डेवलपमेंट फीस है, जिसे एयरपोर्ट अथॉरिटी हवाई अड्डे पर यात्रियों को मिलने वाली आधुनिक विश्वस्तरीय आधुनिक सुविधाओं और बुनियादी ढांचे के रखरखाव के लिए वसूलती है.

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हवाई किराए पर किसका है पूरा कंट्रोल, सरकार नहीं तो कौन है इसका बॉस?

इमरजेंसी में सरकार का रुख और अधिकार

सामान्य परिस्थितियों में सरकार भले ही बाजार में दखल न दे, लेकिन आपातकालीन स्थितियों में सरकार के पास विशेष शक्तियां सुरक्षित रहती हैं. प्राकृतिक आपदा, किसी बड़े संकट, युद्ध या अत्यधिक आपात स्थिति के दौरान जब यात्री असहाय होते हैं, तब केंद्र सरकार या उड्डयन मंत्रालय किराए की ऊपरी सीमा (प्राइस कैप) तय कर देता है. इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि संकट के समय में निजी एयरलाइंस यात्रियों की मजबूरी का फायदा उठाकर उनसे मनमाना और अत्यधिक किराया न वसूल सकें.

नए नियम और सुप्रीम कोर्ट में सरकार का रुख

उड्डयन व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए भारतीय वायुयान अधिनियम, 2024 के तहत कुछ नए दिशा-निर्देश लागू किए गए हैं. इन नियमों के अनुसार एयरलाइंस को अपने अलग-अलग रूटों के किराए की रेंज और प्राइस स्ट्रक्चर की जानकारी पहले से नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) के पास जमा करनी होती है और उसे अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर भी प्रदर्शित करना अनिवार्य है. हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के सामने भी सरकार ने अपना रुख स्पष्ट करते हुए दोहराया है कि उसका रोजमर्रा के हवाई किराए तय करने या उन्हें सीधे कंट्रोल करने का कोई इरादा नहीं है.


हवाई किराए पर किसका है पूरा कंट्रोल, सरकार नहीं तो कौन है इसका बॉस?

DGCA की भूमिका

हालांकि डीजीसीए रोज के किराए खुद तय नहीं करता, लेकिन वह बाजार पर एक सतर्क निगरानीकर्ता के रूप में कार्य करता है. नियामक संस्था यह सुनिश्चित करती है कि कोई भी एयरलाइन कंपनी अपने द्वारा पहले से घोषित किए गए अधिकतम फेयर स्लैब या रेंज से ज्यादा किराया यात्रियों से न वसूले. यदि कोई कंपनी नियमों का उल्लंघन करती है या घोषित ब्रैकेट से बाहर जाकर टिकट बेचती है, तो उस पर नियामक संस्था द्वारा उचित प्रशासनिक और कानूनी कार्रवाई की जा सकती है.

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About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 21 Oct 2026 11:48 AM (IST)
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