बड़े आंदोलनों से उभरे नए चेहरे... अब कहां हैं उनका ठिकाना?

देश के इतिहास में समय-समय पर बड़े जन आंदोलनों ने जन्म लिया है, जिन्होंने न सिर्फ उस वक्त की सरकार को हिलाया, बल्कि देश की राजनीति को नए चेहरे भी दिए. हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग और नीट पेपर लीक विवाद को लेकर दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए CJP प्रदर्शनों के बाद JNU की शोध छात्रा और AISA की राष्ट्रिय अध्यक्ष नेहा बोरा एक नया और चर्चित चेहरा बनकर उभरी हैं. ग्लोबल मीडिया उन्हें भारत के Gen-Z आंदोलनों का प्रमुख चेहरा बता रहा है. लेकिन इतिहास गवाह है कि आंदोलन से निकले ये युवा चेहरे हमेशा एक जैसी राह पर नहीं चलते. आइए जानते हैं जेपी आंदोलन से लेकर आज तक के आंदोलनों से निकले बड़े चेहरे आज कहां हैं और क्या कर रहे हैं.

जेपी आंदोलन से निकले दिग्गज

साल 1974 में भ्रष्टाचार और कुशासन के खिलाफ जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में शुरू हुआ बिहार छात्र आंदोलन देश की राजनीति का टर्निंग पॉइंट था. इस आंदोलन ने देश को लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, शरद पंवार और सुशील कुमार मोदी जैसे कद्दावर राजनेता दिए.

29 साल की उम्र में सांसद बनने वाले लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार बाद में कई बार बिहार के मुख्यमंत्री बने और देश की राजनीति में छा गए. सुशील कुमार मोदी लंबे समय तक बिहार के उपमुख्यमंत्री रहे. जेपी आंदोलन के ये चेहरे सड़क से उठकर सीधे सत्ता के शीर्ष तक पहुंचे और दशकों तक देश की राजनीतिक दशा और दिशा तय करते रहे.

अन्ना आंदोलन और सत्ता का सफर

साल 2011 में दिल्ली के रामलीला मैदान और जंतर-मंतर पर भ्रष्टाचार के खिलाफ शुरू हुआ अन्ना हजारे आंदोलन आधुनिक भारत का सबसे बड़ा नागरिक आंदोलन था. इस आंदोलन के सबसे मुख्य चेहरे अरविंद केजरीवाल थे, जिन्होंने बाद में आम आदमी पार्टी बनाई और दिल्ली के मुख्यमंत्री पद तक पहुंचे.

वहीं, इस आंदोलन के जनक रहे अन्ना हजारे राजनीति से दूर अपने गांव रालेगण सिद्धि लौट गए और अब वे सामाजिक कार्यों तक सीमित हैं. इस आंदोलन से निकलीं किरण बेदी बाद में पुडुचेरी की उपराज्यपाल बनीं, जबकि कुमार विश्वास जैसे कवि और कवि-राजनेता अपनी स्वतंत्र राह पर निकल गए.

JNU आंदोलन के चेहरों का बिखराव

साल 2016 के JNU छात्र आंदोलन और राष्ट्रदोह के आरोपों के बाद कन्हैया कुमार, उमर खालिद, अनिर्बान और शेहला राशिद जैसे नाम देश के हर घर में पहचाने जाने लगे. एक दशक बीतने के बाद आज इन सभी की राहें पूरी तरह अलग हो चुकी है. JNU छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार वामपंथ छोड़ कांग्रेस में शामिल हो गए और चुनावी राजनीति में सक्रिय हो गए.

वहीं, उमर खालिद पिछले कई साल से जेल में बंद हैं और कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं. दसरी तरफ, शेहला राशिद ने अपनी पुरानी आक्रामक राजनीति से पूरी तरह दूरी बना ली है और कश्मीर के विकास को लेकर सरकार की नीतियों का समर्थन करती नजर आती हैं. अनिर्बान जैसे नेता अब परदे के पीछे रहकर स्वतंत्र रिसर्च और डिजिटल मीडिया शो के लिए काम कर रहे हैं.

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नेहा बोरा और भविष्य का सवाल

पुराने आंदोलनों के इन उदाहरणों के बीच अब सबकी नजरें नेहा बोरा जैसे नए युवा चेहरों पर टिकी हैं, जो इस समय दिल्ली की सड़कों पर विपक्षी नेताओं के साथ और पुलिस के कड़े पहरे के बीच छात्र अधिकारों के लिए संघर्ष कर रही हैं. JNU से PH.d कर रही सैन्य पृष्ठभूमि की नेहा बोरा ने हाल ही में चुनाव आयोग के खिलाफ और नीट परीक्षा विवाद पर भूख हड़ताल कर सुर्खियां बटोरी हैं.

इतिहास दिखाता है कि आंदोलनों से निकले कुछ चेहरे सत्ता के शीर्ष पर पहुंचते हैं, कुछ व्यवस्था के खिलाफ लड़ते हुए जेलों में वक्त काटते हैं, तो कुछ पूरी तरह गायब हो जाते हैं. ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि देश के इस नए Gen-Z आंदोलन का यह नया चेहरा भविष्य में देश की राजनीति में क्या मुकाम हासिल करता है.

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