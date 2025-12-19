ओमान के सुल्तान के महल में कितना लगा है सोना, क्या ईंटें भी हैं गोल्ड की?

जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मरुस्थल की गोद में बसे ओमान की धरती पर कदम रखते हैं, तो दुनिया की निगाहें सिर्फ कूटनीति पर नहीं, बल्कि उस सुल्तानी वैभव पर भी टिक जाती हैं जो सदियों से अल बु सईद राजवंश की पहचान रहा है. सुल्तान हैथम बिन तारिक का नाम इन दिनों हर जुबान पर है, लेकिन उनकी चर्चा सिर्फ उनके पद की वजह से नहीं, बल्कि उस 'गोल्डन लाइफस्टाइल' की वजह से है जिसे देखकर किसी का भी सिर चकरा जाए.

200 साल पुराने महलों की दीवारों से लेकर समुद्र की लहरों पर तैरते लग्जरी जहाजों तक, ओमान के सुल्तान की सल्तनत में शान-ओ-शौकत की ऐसी इबारत लिखी गई है, जहां सोने की चमक और संगमरमर की ठंडक एक साथ सांस लेती है. आइए जानें कि ओमान के सुल्तान के महल में कितना सोना लगा है.

क्या सच में सोने की ईंटों से बना है सुल्तान का आशियाना?

ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक के बारे में अक्सर यह किंवदंती सुनने को मिलती है कि उनके महलों में ईंटें भी सोने की लगी हैं. हकीकत की परतें खोलें तो पता चलता है कि उनके पास छह विशाल महलों का एक ऐसा साम्राज्य है, जो भव्यता के मामले में दुनिया के किसी भी शाही परिवार को मात दे सकता है. इनमें सबसे चर्चित है 'अल आलम पैलेस'.

यह महल 200 साल पुराना है और इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका वो चेहरा है जो सोने (गोल्ड) और गहरे नीले रंगों से नहाया हुआ है. हालांकि ईंटों के ठोस सोने के होने की बात एक रूपक हो सकती है, लेकिन इसके स्तंभों और अंदरूनी नक्काशी में जिस स्तर पर सोने का पानी और शुद्ध सोने की परतें चढ़ाई गई हैं, वो किसी 'सोने के महल' के भ्रम को सच साबित करने के लिए काफी हैं.

कैसे सुरक्षित बना है यह महल?

मस्कट के पुराने हिस्से में स्थित यह महल दो प्राचीन पुर्तगाली किलों, मीरानी और जलाली के बीच इस तरह सुरक्षित है जैसे कोई बेशकीमती हीरा. यहां सिर्फ सुल्तान का निवास ही नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे ताकतवर मेहमानों का स्वागत भी होता है. ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ से लेकर किंग चार्ल्स तक इस शाही आतिथ्य का स्वाद चख चुके हैं. यहां के 'फ्लैग पैलेस' को देखें तो सफेद संगमरमर की ऐसी चमक दिखाई देती है जो सूरज की रोशनी में आंखों को चौंधिया देती है.

इसके भीतर बने विला, स्पा और स्विमिंग पूल किसी आधुनिक जन्नत से कम नहीं हैं. सुल्तान की दौलत सिर्फ ओमान तक सीमित नहीं है; इंग्लैंड के ग्रामीण इलाकों से लेकर लंदन के पॉश इलाकों तक उनकी करीब 100 मिलियन डॉलर की संपत्तियां बिखरी हुई हैं, जिनमें 18वीं सदी की चिमनियां और कोलंबियाई संगमरमर के डाइनिंग रूम आज भी इतिहास की गवाही देते हैं.

सुल्तान के जेट

सुल्तान का शौक सिर्फ जमीन तक नहीं थमता, बल्कि आसमान और समंदर भी उनकी मुट्ठी में हैं. उनके पास 'अल सैद' नाम की एक ऐसी यॉट (शाही जहाज) है, जिसकी लंबाई किसी फुटबॉल मैदान से कहीं ज्यादा यानी 508 फीट है. 600 मिलियन डॉलर की यह यॉट समंदर पर तैरता एक शहर है, जिसमें डेंटिस्ट रूम से लेकर प्राइवेट थिएटर तक सब कुछ मौजूद है. वहीं आसमान में उड़ने के लिए सुल्तान के पास ओमान रॉयल फ्लाइट के 7 सरकारी विमान हैं, जिनमें तीन विशाल बोइंग 747 जंबो जेट शामिल हैं. यह सुल्तानी रसूख ही है जो ओमान की परंपरा को आधुनिक वैभव के साथ इस तरह जोड़ता है कि दुनिया उसे फटी आंखों से देखती रह जाती है.

यह भी पढ़ें: मौत के बाद सबसे अंत में कौन सा अंग काम करना करता है बंद, जानकर नहीं होगा यकीन