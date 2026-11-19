Cyclone Akvan: अर्नब और मुरासु तूफान के बाद अब एक और तूफान मुंह खोले भारत की ओर बढ़ता चला आ रहा है और उसका नाम है अकवान. भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक, चक्रवात अक्वान के भीषण चक्रवाती तूफान में बदलने के बाद यह पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी से उत्तर दिशा में पांच किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आगे बढ़ रहा है. कल दोपहर तक इसके आंध्र प्रदेश के उत्तरी और ओडिशा के दक्षिणी तटों पर नरसापुर और पुरी के बीच दस्तक देने की आशंका है, जहां हवाएं 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा और झोंकों के साथ 110 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती हैं. ऐसे खतरनाक मौसम के बीच आम लोगों के मन में यह जानना बेहद स्वाभाविक है कि आखिर साइक्लोन के भीतर आई और आईवॉल क्या होते हैं, आइए इसे समझें.

चक्रवात में क्या होती है Eye?

किसी भी शक्तिशाली चक्रवात के ठीक बीचोंबीच स्थित गोलाकार हिस्से को मौसम विज्ञान में आई (Eye) कहा जाता है, जिसका व्यास आमतौर पर 30 से 65 किलोमीटर के आसपास होता है. यह हिस्सा बाहर से दिखने वाले भयंकर तूफान के बिल्कुल उलट बेहद शांत और स्थिर होता है, मानो किसी भयानक शोर के बीच एक सन्नाटा पसरा हो. यहां हवाएं धीरे-धीरे नीचे की ओर बैठती हैं, जिसके चलते आसमान कई बार साफ दिखाई देता है, हवा की गति धीमी पड़ जाती है और बारिश भी न के बराबर होती है. दिलचस्प बात यह है कि पूरे चक्रवात में वायुमंडलीय दबाव यानी बैरोमेट्रिक प्रेशर सबसे कम इसी केंद्र में पाया जाता है, लेकिन यह शांति अक्सर भ्रामक होती है क्योंकि इसके ठीक बाहर तबाही का असली घेरा मौजूद होता है.

क्या होता है Eyewall?

चक्रवात की शांत आंख के ठीक बाहर घने, विशाल और बेहद ऊंचे तूफानी बादलों के एक सघन गोलाकार घेरे को आईवॉल (Eyewall) कहा जाता है. यही वह इलाका है जहां गर्म और नमी से भरी हवाएं तेजी से ऊपर की ओर उठती हैं और प्रचंड वेग के साथ केंद्र के चारों ओर घूमती हैं. आईवॉल के भीतर बादलों की मोटी दीवार मूसलाधार बारिश, गरज-चमक और विनाशकारी हवाओं को जन्म देती है. जब कोई चक्रवात तट से टकराता है, तो बुनियादी ढांचे, पेड़ों, बिजली के खंभों और घरों को सबसे बड़ा नुकसान इसी आईवॉल के गुजरने के दौरान पहुंचता है. इसलिए मौसम वैज्ञानिक किसी तूफान की तीव्रता का आकलन करते समय इस हिस्से की गतिविधि पर सबसे करीबी नजर रखते हैं.

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हवा की स्पीड कहां सबसे ज्यादा होती है?

किसी चक्रवात में हवा की सबसे तेज रफ्तार आईवॉल में ही होती है, जहां वायुमंडलीय दबाव के तीव्र अंतर के कारण हवाएं बेतहाशा गति से चक्कर लगाती हैं. बेहद शक्तिशाली चक्रवातों के आईवॉल में हवा की रफ्तार 200 से 250 किलोमीटर प्रति घंटा या उससे भी अधिक स्तर तक पहुंच सकती है, जबकि चक्रवात अक्वान जैसे सिस्टम में तट के पास हवाओं की गति 90 से 110 किलोमीटर प्रति घंटा के दायरे में आंकी गई है. इसके विपरीत, चक्रवात की आई यानी आंख के अंदर हवा की गति काफी कम और शांत रहती है. कई बार जब किसी तटीय इलाके के ऊपर तूफान की आंख गुजरती है, तो लोगों को लगता है कि तूफान थम गया है, लेकिन कुछ ही देर में आईवॉल का दूसरा हिस्सा उसी प्रचंड रफ्तार से पलटवार करता है.





आईवॉल रिप्लेसमेंट साइकिल क्या है?

प्रचंड चक्रवातों के जीवनचक्र में एक बेहद दिलचस्प प्राकृतिक प्रक्रिया देखने को मिलती है जिसे आईवॉल रिप्लेसमेंट साइकिल कहा जाता है. जब कोई अति-तीव्र चक्रवात अपनी चरम ताकत पर होता है, तो मूल आईवॉल के बाहर बादलों का एक घेरा बनने लगता है जो धीरे-धीरे अंदरूनी आईवॉल की नमी और ऊर्जा को सोख लेती है. इस बदलाव के दौरान तूफान की हवाओं की गति में अस्थायी उतार-चढ़ाव आता है और चक्रवात का आकार कुछ बड़ा हो सकता है, लेकिन जब नई बाहरी दीवार पूरी तरह सक्रिय हो जाती है, तो तूफान फिर से अपनी पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ता है. तटीय इलाकों के लिए यह प्रक्रिया बेहद अहम होती है क्योंकि यह तय करती है कि जमीन से टकराते वक्त तूफान किस तीव्रता और चौड़ाई के साथ असर डालेगा.

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