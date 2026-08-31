भारत का ऐसा गांव जहां हर घर में बोली जाती है संस्कृत, जानें इसके बारे में

भारत में भाषाओं और बोलियों की कोई कमी नहीं है. हर राज्य, हर क्षेत्र की अपनी अलग भाषा और बोली है, लेकिन कर्नाटक में एक ऐसा गांव भी है, जहां आज भी लोगों की रोजमर्रा की बातचीत की भाषा संस्कृत है. इस गांव का नाम है मत्तूर, जो अपनी इसी खासियत की वजह से पूरे देश-दुनिया में मशहूर है.

कहां है मत्तूर गांव

मत्तूर गांव कर्नाटक के शिमोगा जिले में स्थित है, जो बेंगलुरु से करीब 320 किलोमीटर की दूरी पर है. यह गांव तुंगा नदी के किनारे बसा हुआ है. इस गांव में करीब 300 परिवार रहते हैं, और खास बात यह है कि इनमें से ज्यादातर परिवारों के घर-घर में बातचीत की भाषा संस्कृत ही है.

बच्चे से बुजुर्ग तक बोलते हैं संस्कृत

मत्तूर गांव में जाने पर सबसे पहले जो चीज हैरान करती है, वह है यहां के लोगों का संस्कृत में सहज बातचीत करना. गांव के बच्चे, बुजुर्ग और जवान सभी धाराप्रवाह संस्कृत में बात करते हैं. बाजार में सामान खरीदना हो, खेत में काम करना हो या फिर घर की आम बातचीत, यहां सब कुछ संस्कृत में ही होता है. गांव में घुसते ही माहौल भी अलग महसूस होता है, यहां के लोगों की वेशभूषा और रहन-सहन भी परंपरागत भारतीय संस्कृति की झलक देते हैं.

कैसे शुरू हुई यह परंपरा

मत्तूर की संस्कृत परंपरा का इतिहास काफी पुराना बताया जाता है. कहा जाता है कि 16वीं शताब्दी में राजा कृष्ण देव राय ने संस्कृत के प्रचार-प्रसार के लिए मत्तूर गांव को केंद्र बनाया था. हालांकि आधुनिक दौर में यह भाषा धीरे-धीरे कमजोर पड़ने लगी थी, लेकिन गांव के बुजुर्गों के मुताबिक साल 1980 से गांव ने संस्कृत को फिर से अपनाना शुरू किया और तभी से यह भाषा यहां की पहचान बन गई.

गांव के बुजुर्गों का मानना है कि एक समय संस्कृत पूरे देश में आम बोलचाल की भाषा हुआ करती थी. वे बताते हैं कि यह भाषा कभी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और द्वारका से नेपाल तक बोली जाती थी. इसी विरासत को जिंदा रखने के लिए मत्तूर के लोगों ने संस्कृत को अपनी रोजमर्रा की भाषा बना लिया.

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पर्यटकों के लिए बना आकर्षण का केंद्र

आज मत्तूर गांव सिर्फ भाषा की वजह से ही नहीं, बल्कि एक अनोखे पर्यटन स्थल के तौर पर भी जाना जाता है. देश-विदेश से लोग यहां आकर गांव के इस अनोखे माहौल को करीब से देखना और समझना चाहते हैं. जो लोग भारतीय संस्कृति और प्राचीन भाषा में दिलचस्पी रखते हैं, उनके लिए मत्तूर घूमने लायक जगहों में से एक माना जाता है.

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