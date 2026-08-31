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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजचीन का सबसे अमीर आदमी कौन, मुकेश अंबानी से ज्यादा पैसा या कम?

चीन का सबसे अमीर आदमी कौन, मुकेश अंबानी से ज्यादा पैसा या कम?

बाइटडांस के संस्थापक झांग यिमिंग मुकेश अंबानी को पीछे छोड़कर एशिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं. आइए झांग यिमिंग की असफलता से सफलता की दास्तां को विस्तार से समझ लेते हैं.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 31 Aug 2026 11:51 AM (IST)
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चीन के कॉरपोरेट जगत और दुनिया भर के अरबपतियों की सूची में कुछ महीने पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है. आमतौर पर दुनिया भर के सबसे अमीर लोगों में टेक जगत और पारंपरिक उद्योगों से जुड़े दिग्गजों का दबदबा रहता है, लेकिन हालिया वित्तीय आंकड़ों ने एशिया के सबसे धनी व्यक्तियों का पूरा समीकरण ही बदल दिया है. टेक कंपनी बाइटडांस के वैल्यूएशन में आई भारी उछाल ने इसके सह-संस्थापक झांग यिमिंग (Zhang Yiming) को चीन का सबसे अमीर इंसान बना दिया है. इतना ही नहीं, अपनी संपत्ति में हुई इस जबरदस्त बढ़ोतरी के दम पर उन्होंने भारत के सबसे अमीर बिजनेसमैन मुकेश अंबानी को भी पछाड़ दिया है और एशिया में दूसरे सबसे धनी व्यक्ति का स्थान हासिल कर लिया है.

सात गुना ज्यादा बढ़ी नेटवर्थ

ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स की रिपोर्ट के अनुसार, झांग यिमिंग की कुल संपत्ति बढ़कर 92.8 अरब डॉलर (भारतीय मुद्रा में लगभग 88.86 लाख करोड़ रुपये) के विशाल स्तर तक पहुंच गई. मार्च 2019 में जब ब्लूमबर्ग ने उनकी संपत्ति का आकलन करना शुरू किया था, तब उनकी कुल नेटवर्थ महज 13 अरब डॉलर के आसपास थी. पिछले कुछ साल के भीतर उनकी व्यक्तिगत संपत्ति में 7 गुना से अधिक का असाधारण इजाफा हुआ है. यह बढ़ोतरी न केवल चीन के बाजार में उनके एकाधिकार को साबित करती है, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी उनके कारोबार के तेजी से फैलाव का प्रमाण प्रस्तुत करती है.

एक छोटे से अपार्टमेंट से टेक साम्राज्य तक का सफर

झांग यिमिंग की यह सफलता किसी रातों-रात हुए चमत्कार की देन नहीं है. साल 2012 में उन्होंने बीजिंग स्थित एक साधारण से अपार्टमेंट से अपने स्टार्टअप बाइटडांस की नींव रखी थी. शुरुआती दौर में उन्होंने Toutiao नाम से एक एआई-आधारित न्यूज एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म पेश किया, जिसे उपयोगकर्ताओं ने काफी पसंद किया. इसके बाद उन्होंने डिजिटल मीडिया के बदलते रुझान को पहचाना और शॉर्ट-वीडियो फॉर्मेट पर अपना ध्यान केंद्रित किया. इस रणनीति के तहत उन्होंने टिकटॉक (TikTok) और चीन के घरेलू बाजार के लिए डॉयिन (Douyin) ऐप लॉन्च किया. इन दोनों ऐप्स ने वैश्विक स्तर पर मनोरंजन और सोशल मीडिया की परिभाषा ही बदल दी.

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चीन का सबसे अमीर आदमी कौन, मुकेश अंबानी से ज्यादा पैसा या कम?

झांग की संपत्ति में कैसे हुआ इजाफा?
 
झांग की संपत्ति में आई हालिया उछाल के पीछे सिर्फ शॉर्ट-वीडियो ऐप्स ही नहीं, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में उनकी कंपनी की मजबूत पकड़ भी है. टिकटॉक की लगातार लोकप्रियता के साथ-साथ बाइटडांस द्वारा पेश किए गए नए एआई चैटबॉट डौबाओ ने इसमें मुख्य भूमिका निभाई है. वर्तमान में डौबाओ 30 करोड़ से अधिक मासिक सक्रिय उपयोगकर्ताओं को अपनी ओर आकर्षित कर चुका है, जिसके कारण यह चीन का सबसे लोकप्रिय और इस्तेमाल किया जाने वाला एआई चैटबॉट बन गया है. इसी टेक इनोवेशन ने झांग को अमीरी के नए शिखर पर पहुंचा दिया है.

मजदूरी से सबसे अमीर बनने तक का सफर

चीन के अमीर व्यवसायियों की चर्चा करते समय झोंग शानशान का नाम भी बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है, जिनका जीवन किसी फिल्मी पटकथा की तरह संघर्ष और सफलता का मिला-जुला उदाहरण है. 1954 में हांग्जो में जन्मे झोंग ने एक ऐसे समय में अपना जीवन शुरू किया जब चीन ग्रेट लीप फॉरवर्ड नाम के एक बड़े आर्थिक और औद्योगिक अभियान से गुजर रहा था. पारिवारिक आर्थिक तंगी और सामाजिक उथल-पुथल के कारण उन्हें कम उम्र में ही अपनी स्कूली शिक्षा छोड़नी पड़ी थी. पेट पालने के लिए उन्होंने शुरुआती दौर में एक आम मजदूर के तौर पर कठिन शारीरिक श्रम किया.


चीन का सबसे अमीर आदमी कौन, मुकेश अंबानी से ज्यादा पैसा या कम?

जब एक साहसी फैसले ने बदली किस्मत

1996 में झोंग शानशान ने नोंगफू स्प्रिंग (Nongfu Spring) कंपनी की नींव रखी. उस दौर में चीन के बाजार में प्रोसेस्ड या डिस्टिल्ड वाटर का बोलबाला था. झोंग ने स्थापित मान्यताओं से हटकर प्राकृतिक खनिजों से भरपूर बोतलबंद पानी बेचने का फैसला लिया. यह एक जोखिम भरा कदम था, लेकिन प्राकृतिक और शुद्ध पानी के इस विचार ने चीनी ग्राहकों का दिल जीत लिया. आज नोंगफू स्प्रिंग चीन की सबसे बड़ी पैकेज्ड ड्रिंक कंपनी बन चुकी है, जिसने 2012 से 2020 तक चीनी पेय बाजार में शीर्ष स्थान पर अपनी पकड़ बनाए रखी.

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About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 31 Aug 2026 11:51 AM (IST)
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