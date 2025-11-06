भारत में कहां मिलता है परमाणु बम बनाने का सामान, दुनिया में किसके पास है सबसे बड़ा भंडार

इस वक्त पूरी दुनिया में एक नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है और वह है परमाणु बम. हाल ही में अमेरिका ने खुलासा किया है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्टिंग कर रहा है. वहीं डोनाल्ड ट्रंप का भी कहना है कि अमेरिका न्यूक्लियर टेस्टिंग की तैयारी कर रहा है. लेकिन क्या आपको पता है कि भारत में परमाणु बम बनाने का सामान कहां मिलता है और दुनिया में किसके पास यूरेनियम के सबसे बड़े भंडार हैं.

भारत में कहां पाया जाता है परमाणु बम बनाने का सामान?

भारत प्राकृतिक संसाधनों में बहुत ही विविध है, लेकिन हाल के अध्ययन बताते हैं कि कुछ राज्य ऐसे हैं, जहां परमाणु ऊर्जा या हथियार बनाने वाले खनिज पाए जाते हैं. आंध्र प्रदेश की खदानें थोरियम और यूरेनियम के लिए जानी जाती हैं. थोरियम भारत के पास बहुतायत में है और इसे परमाणु ऊर्जा उत्पादन में इस्तेमाल किया जाता है.

बिहार और झारखंड की जमीन में कुछ धातु खनिज पाए जाते हैं, जिनमें यूरेनियम का अंश होता है. इन्हें सही तकनीक के साथ परमाणु ऊर्जा या हथियार बनाने में इस्तेमाल किया जा सकता है. यूपी और राजस्थान की खदानों में भी रेडियोधर्मी खनिज पाए जाते हैं, जो सुरक्षा और निगरानी के लिहाज से बेहद संवेदनशील हैं.

भारत में नियंत्रित है परमाणु कार्यक्रम

भारत में परमाणु हथियार और ऊर्जा कार्यक्रम पूरी तरह नियंत्रित हैं. परमाणु ऊर्जा आयोग और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) इन संसाधनों की निगरानी करते हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि खनिज की उपलब्धता जितनी महत्वपूर्ण है, उतनी ही सुरक्षा और निगरानी भी जरूरी है. भारत धीरे-धीरे अपने खनिजों और अनुसंधान के जरिए परमाणु ऊर्जा और हथियारों में आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहा है

दुनिया में कहां है यूरेनियम के भंडार

दुनिया में यूरेनियम के सबसे बड़े भंडार कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, कजाकिस्तान और रूस में हैं. ये देश अपने संसाधनों को सख्ती से नियंत्रित रखते हैं और वैश्विक सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. अमेरिका और फ्रांस भी इस क्षेत्र में बड़े खिलाड़ी हैं.

