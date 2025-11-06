हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजभारत में कहां मिलता है परमाणु बम बनाने का सामान, दुनिया में किसके पास है सबसे बड़ा भंडार

भारत में कहां मिलता है परमाणु बम बनाने का सामान, दुनिया में किसके पास है सबसे बड़ा भंडार

Material Of Atomic Bomb: परमाणु बम इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत की जमीन में परमाणु हथियार बनाने वाला रहस्य छुपा है, जो पूरी दुनिया के लिए कीमती और खतरनाक है.

By : निधि पाल | Updated at : 06 Nov 2025 11:19 AM (IST)
Preferred Sources

इस वक्त पूरी दुनिया में एक नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है और वह है परमाणु बम. हाल ही में अमेरिका ने खुलासा किया है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्टिंग कर रहा है. वहीं डोनाल्ड ट्रंप का भी कहना है कि अमेरिका न्यूक्लियर टेस्टिंग की तैयारी कर रहा है. लेकिन क्या आपको पता है कि भारत में परमाणु बम बनाने का सामान कहां मिलता है और दुनिया में किसके पास यूरेनियम के सबसे बड़े भंडार हैं. 

भारत में कहां पाया जाता है परमाणु बम बनाने का सामान?

भारत प्राकृतिक संसाधनों में बहुत ही विविध है, लेकिन हाल के अध्ययन बताते हैं कि कुछ राज्य ऐसे हैं, जहां परमाणु ऊर्जा या हथियार बनाने वाले खनिज पाए जाते हैं. आंध्र प्रदेश की खदानें थोरियम और यूरेनियम के लिए जानी जाती हैं. थोरियम भारत के पास बहुतायत में है और इसे परमाणु ऊर्जा उत्पादन में इस्तेमाल किया जाता है. 

बिहार और झारखंड की जमीन में कुछ धातु खनिज पाए जाते हैं, जिनमें यूरेनियम का अंश होता है. इन्हें सही तकनीक के साथ परमाणु ऊर्जा या हथियार बनाने में इस्तेमाल किया जा सकता है. यूपी और राजस्थान की खदानों में भी रेडियोधर्मी खनिज पाए जाते हैं, जो सुरक्षा और निगरानी के लिहाज से बेहद संवेदनशील हैं.

भारत में नियंत्रित है परमाणु कार्यक्रम

भारत में परमाणु हथियार और ऊर्जा कार्यक्रम पूरी तरह नियंत्रित हैं. परमाणु ऊर्जा आयोग और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) इन संसाधनों की निगरानी करते हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि खनिज की उपलब्धता जितनी महत्वपूर्ण है, उतनी ही सुरक्षा और निगरानी भी जरूरी है. भारत धीरे-धीरे अपने खनिजों और अनुसंधान के जरिए परमाणु ऊर्जा और हथियारों में आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहा है

दुनिया में कहां है यूरेनियम के भंडार 

दुनिया में यूरेनियम के सबसे बड़े भंडार कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, कजाकिस्तान और रूस में हैं. ये देश अपने संसाधनों को सख्ती से नियंत्रित रखते हैं और वैश्विक सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. अमेरिका और फ्रांस भी इस क्षेत्र में बड़े खिलाड़ी हैं.

यह भी पढ़ें: Indian Warships: DRDO और SAIL की किस खास स्टील से बनते हैं भारतीय युद्धपोत? जानें इसकी खासियत

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read
Published at : 06 Nov 2025 11:19 AM (IST)
Tags :
Uranium Atomic Bomb Material Of Atomic Bomb
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'बहुत ग्लो करते हैं, क्या है आपका स्किन केयर रूटीन', चैंपियन बेटियों ने प्रधानमंत्री मोदी से किया सवाल तो जानें क्या मिला जवाब
'बहुत ग्लो करते हैं, क्या है आपका स्किन केयर रूटीन', चैंपियन बेटियों ने PM मोदी से किया सवाल तो जानें क्या मिला जवाब
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'न तीन में न ही तेरह में...लट्ठ भांज रहे हैं', केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना
'न तीन में न ही तेरह में...लट्ठ भांज रहे हैं', केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना
इंडिया
राहुल गांधी ने जिस ब्राजीलियन मॉडल का किया जिक्र, उसका वीडियो आया सामने, जानें वोट चोरी पर क्या कहा
राहुल गांधी ने जिस ब्राजीलियन मॉडल का किया जिक्र, उसका वीडियो आया सामने, जानें वोट चोरी पर क्या कहा
स्पोर्ट्स
PM मोदी ने दीप्ति से किया उनके हनुमान जी वाले टैटू का जिक्र तो क्या मिला जवाब, जानिए
PM मोदी ने दीप्ति से किया उनके हनुमान जी वाले टैटू का जिक्र तो क्या मिला जवाब, जानिए
Advertisement

वीडियोज

अंधविश्वास के भूतों का हाहाकार
Bihar Election 2025: Khesarilal Yadav के बंगले में चलेगा बुलडोजर?
Bihar Election: 'हाइड्रोजन' फाइल्स का पोस्टमार्टम | Rahul Gandhi | Janhit with Chitra Tripathi
Sandeep Chaudhary: 'हाइड्रोजन बम' फूटा...लोकतंत्र किसने लूटा?
Bihar Election: बिहार में हाइड्रोजन नहीं 'वीडियो बम'!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'बहुत ग्लो करते हैं, क्या है आपका स्किन केयर रूटीन', चैंपियन बेटियों ने प्रधानमंत्री मोदी से किया सवाल तो जानें क्या मिला जवाब
'बहुत ग्लो करते हैं, क्या है आपका स्किन केयर रूटीन', चैंपियन बेटियों ने PM मोदी से किया सवाल तो जानें क्या मिला जवाब
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'न तीन में न ही तेरह में...लट्ठ भांज रहे हैं', केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना
'न तीन में न ही तेरह में...लट्ठ भांज रहे हैं', केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना
इंडिया
राहुल गांधी ने जिस ब्राजीलियन मॉडल का किया जिक्र, उसका वीडियो आया सामने, जानें वोट चोरी पर क्या कहा
राहुल गांधी ने जिस ब्राजीलियन मॉडल का किया जिक्र, उसका वीडियो आया सामने, जानें वोट चोरी पर क्या कहा
स्पोर्ट्स
PM मोदी ने दीप्ति से किया उनके हनुमान जी वाले टैटू का जिक्र तो क्या मिला जवाब, जानिए
PM मोदी ने दीप्ति से किया उनके हनुमान जी वाले टैटू का जिक्र तो क्या मिला जवाब, जानिए
टेलीविजन
'अकबर' संग नहीं जोधा की दोस्ती, परिधि शर्मा बोलीं- जरुरी नहीं सभी के साथ आपके रिश्ते अच्छे हों
'अकबर' संग नहीं जोधा की दोस्ती, परिधि शर्मा बोलीं- जरुरी नहीं सभी के साथ आपके रिश्ते अच्छे हों
ब्यूटी
आप भी पाना चाहती हैं लंबे-घने और काले बाल? अपने रूटीन में शामिल करें ये 5 आसान आदतें
आप भी पाना चाहती हैं लंबे-घने और काले बाल? अपने रूटीन में शामिल करें ये 5 आसान आदतें
जनरल नॉलेज
India vs Pakistan Gold Price: भारत में तो सस्ता हो रहा सोना, लेकिन क्या हैं पाकिस्तान के हाल? जानें 1 तोला गोल्ड के रेट
भारत में तो सस्ता हो रहा सोना, लेकिन क्या हैं पाकिस्तान के हाल? जानें 1 तोला गोल्ड के रेट
हेल्थ
क्या आपने कराई कैंसर की जांच? एक्सपर्ट्स कह रहे हैं देर न करें, लापरवाही पड़ सकती है भारी
क्या आपने कराई कैंसर की जांच? एक्सपर्ट्स कह रहे हैं देर न करें, लापरवाही पड़ सकती है भारी
ABP NEWS
Bihar Election : एलान पर एलान .....लेकिन कहा से आएंगे पैसे ?
Bihar Election : एलान पर एलान .....लेकिन कहा से आएंगे पैसे ?
ABP NEWS
Khajuraho के देवगांव टोल प्लाजा के पास चलती कार में लगी आग, पूरी जलकर खाक |
Khajuraho के देवगांव टोल प्लाजा के पास चलती कार में लगी आग, पूरी जलकर खाक |
ABP NEWS
Bihar Election 2025: क्याJDU पर भारी पड़ गई RJD? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: क्याJDU पर भारी पड़ गई RJD? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
'पहले दूध बेचा आज दूध से नहलाया गया' - Khesari Lal
'पहले दूध बेचा आज दूध से नहलाया गया' - Khesari Lal
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'छन छन बदले मिजाज रजऊ...CM Nitish पर बोले Imran Pratapgarhi | NDA
Bihar Election 2025: 'छन छन बदले मिजाज रजऊ...CM Nitish पर बोले Imran Pratapgarhi | NDA
Embed widget