इंस्टाग्राम पर 500 फॉलोअर वालों के लिए भी खुला है कमाई का रास्ता, यहां जानिए

Social Media Income: शौकिया तौर पर तो आप भी अपने Instagram पर पोस्ट करते होंगे, लेकिन क्या हो अगर आपको पता चले कि सिर्फ 500 फॉलोअर्स होने से ही आप पैसे कमा सकते हैं. ऐसे में आपको बता दें कि सोशल मीडिया सिर्फ टाइम पास का जरिया नहीं रह गया है, बल्कि यह कमाई का एक मजबूत प्लेटफॉर्म भी बन चुका है. खासकर इंस्टाग्राम पर लोग अपनी क्रिएटिविटी के दम पर अच्छी कमाई कर रहे हैं. पहले ऐसा होता था कि केवल लाखों फॉलोअर वाले लोग और जो फेमस है वही पैसे कमा सकते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है. अब 500 फॉलोअर वाले यूजर्स के लिए भी कमाई के कई रास्ते खुल गए हैं. अगर आप सही जानकारी है और उसे आप अपनाते हैं, तो आप भी कम फॉलोअर्स के बावजूद भी अच्छी कमाई शुरू कर सकते हैं.

ब्रांड कोलैबोरेशन से कमाई का तरीका

सबसे पहले बात करते हैं ब्रांड कोलैबोरेशन की. आजकल छोटे ब्रांड्स माइक्रो इन्फ्लुएंसर के साथ काम करना ज्यादा पसंद करते हैं. जिन लोगों के 500 से 5000 फॉलोअर होते हैं, उन्हें माइक्रो इन्फ्लुएंसर कहा जाता है. इनकी ऑडियंस छोटी होती है लेकिन काफी एक्टिव होती है. ऐसे में ब्रांड्स इन्हें अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करने के लिए पैसे देते हैं या फिर फ्री प्रोडक्ट्स देते हैं. वही अगर आपका कंटेंट किसी खास विषय जैसे फैशन, फिटनेस या फूड पर है, तो आपको आसानी से छोटे ब्रांड्स से काम मिल सकता है.

यह भी पढ़ेंः ये हैं दुनिया के सबसे बड़े देश, जानें किस नंबर पर आता है अपना भारत?

एफिलिएट मार्केटिंग से कमाई

दूसरा तरीका है एफिलिएट मार्केटिंग. इसमें आपको किसी कंपनी के प्रोडक्ट का लिंक शेयर करना होता है. वही जब कोई व्यक्ति आपके लिंक से वो प्रोडक्ट खरीदता है, तो आपको कमीशन मिलता है. साथ ही इसके लिए ज्यादा फॉलोअर होना जरूरी नहीं है, बल्कि जरूरी है कि आपकी ऑडियंस आप पर भरोसा करे. इसके लिए आप अपने इंस्टाग्राम स्टोरी, पोस्ट या बायो में लिंक शेयर कर सकते हैं.

अपने प्रोडक्ट और सर्विस बेचकर कमाई

इसके अलावा आप अपने खुद के प्रोडक्ट या सर्विस भी बेच सकते हैं. अगर आप किसी चीज में अच्छे हैं, और आपके अंदर क्रिएटिविटी है जैसे पेंटिंग, डिजाइनिंग, फिटनेस ट्रेनिंग या कुकिंग, तो आप उससे जुड़ी सर्विस या डिजिटल प्रोडक्ट बेच सकते हैं. इंस्टाग्राम पर अपनी स्किल दिखाकर आप लोगों का भरोसा जीत सकते हैं और फिर उन्हें अपनी सर्विस ऑफर कर सकते हैं. कुल मिलाकर देखा जाए तो कम फॉलोअर होना अब कमाई में रुकावट नहीं है. सही कंटेंट, नियमित पोस्ट और ऑडियंस से जुडाव बनाकर कोई भी व्यक्ति इंस्टाग्राम से कमाई शुरू कर सकता है.

यह भी पढ़ेंः कबूतर को दाना डालने पर क्यों कटता है चालान, जानें इस पर क्या कहता है कानून?