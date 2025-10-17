Gold Necklace: दिवाली का त्योहार कुछ ही दिनों में आने वाला है. इसी के साथ धनतेरस पर सोने की खरीदारी एक अहम हिस्सा बन जाती है. हालांकि आभूषण चुनते वक्त हमेशा यह परेशानी जरूर होती है कि 24 कैरेट सोना लें या फिर 18 कैरेट. दरअसल 24 कैरेट सोना लगभग शुद्ध होता है जबकि 18 कैरेट सोने में बाकी धातुएं मिली होती हैं. इस वजह से 18 कैरेट सोना टिकाऊ और किफायती दोनों होता है.

शुद्धता और संरचना

24 कैरेट और 18 कैरेट सोने के बीच सिर्फ अंतर शुद्धता में है. 24 कैरेट सोने में 99.9% शुद्ध सोना होता है. जबकि 18 कैरेट सोने में 75% सोना होता है और बाकी 25% तांबा, चांदी या बाकी धातुएं मिली होती हैं. 18 कैरेट सोने में यह मिलावट लागत को तो कम करती है, लेकिन 24 कैरेट सोने की तुलना में इसे और ज्यादा मजबूत और टिकाऊ भी बनती है.

मूल्य तुलना

वर्तमान में 24 कैरेट सोने की कीमत लगभग 12,964 प्रति ग्राम है. इसी के साथ 18 कैरेट सोने की कीमत लगभग 9,602 प्रति ग्राम है. इस तरह 18 कैरेट सोने की कीमत में 25 से 33% की कमी आती है. जैसे 24 कैरेट सोने से बने 10 ग्राम के हार की कीमत लगभग 1,29,640 होगी जबकि 18 कैरेट सोने से बने उसी हार की कीमत लगभग 96,020 होगी.

टिकाऊ पर और डिजाइन में खूबसूरत

18 कैरेट सोने का एक और फायदा यह है कि यह काफी ज्यादा मजबूत होता है. साथ ही इसमें मिलाए गए धातु 24 कैरेट सोने की तुलना में इसे कम लचीला बनाते हैं. इस वजह से जोहरी टिकाऊपन से समझौता किए बिना खूबसूरत डिजाइन और भारी आभूषण बना सकते हैं. वहीं 24 कैरेट सोने का सही इस्तेमाल निवेश के उद्देश्यों से किया जाता है. अगर आप रोजाना पहनने के लिए हार खरीद रहे हैं तो आपको 18 कैरेट सोने का हर खरीदना चाहिए, वहीं अगर आप मूल्य और शुद्धता के तौर पर निवेश के लिए हार खरीद रहे हैं तो 24 कैरेट सोने का हार बिल्कुल सही रहेगा.

इसी वजह से 18 कैरेट सोना त्योहारों के मौसम में किफायतीपन और टिकाऊपन के साथ-साथ खूबसूरती के लिए काफी ज्यादा खरीदा जाता है. दिवाली के आते ही 18 कैरेट सोने का हार चुनने से अच्छी खासी बचत तो होगी ही, साथ ही आभूषण मजबूत और लंबे समय तक टिके रहेंगे. फिर चाहे उपहार के लिए हो या फिर निजी इस्तेमाल के लिए 18 कैरेट और 24 कैरेट सोने के बीच के अंतर को समझने से एक सोचा समझा फैसला लेने में काफी मदद मिलती है.