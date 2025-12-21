सोशल मीडिया पोस्ट हो या सार्वजनिक मंच से दिया गया बयान, एक वाक्य आपकी पहचान ही नहीं, आपकी आजादी भी छीन सकता है. देश में हेट स्पीच को लेकर कानून पहले से मौजूद हैं, लेकिन अब कुछ राज्य इन्हें और सख्त बनाने की राह पर हैं. सवाल यही है कि दूसरे धर्म का अपमान करने पर कहां सबसे कड़ी सजा मिलती है और नए कानून किस हद तक बोलने की आजादी को सीमित करेंगे?

हेट स्पीच पर बढ़ती सख्ती

भारत में धर्म, जाति और समुदाय से जुड़े बयान हमेशा संवेदनशील रहे हैं. कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हेट स्पीच पर पहले से भारतीय दंड संहिता की धाराएं लागू हैं, लेकिन राज्यों ने अब अपने स्तर पर नियम और कड़े करने शुरू कर दिए हैं. हाल ही में कर्नाटक विधानसभा द्वारा पारित हेट स्पीच विधेयक और तेलंगाना सरकार की प्रस्तावित सख्ती ने इस बहस को फिर से केंद्र में ला दिया है.

कर्नाटक का नया कानून क्या कहता है

कर्नाटक विधानसभा ने जो विधेयक पारित किया है, उसमें हेट स्पीच की परिभाषा को बेहद व्यापक बनाया गया है. इसके तहत बोले गए शब्द, लिखित सामग्री, इशारे, दृश्य माध्यम और इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल संचार के जरिए सार्वजनिक रूप से फैलाया गया कोई भी नफरत भरा संदेश हेट स्पीच माना जाएगा. अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी व्यक्ति, समूह या समुदाय के खिलाफ दुश्मनी, नफरत या वैमनस्य फैलाने के इरादे से बयान देता है, तो वह अपराध की श्रेणी में आएगा, चाहे संबंधित व्यक्ति जीवित हो या मृत. यह प्रावधान कानून को पहले से अधिक सख्त बनाता है.

तेलंगाना की प्रस्तावित सख्ती

तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की है कि उनकी सरकार दूसरे धर्मों का अपमान करने वालों के खिलाफ कड़ा कानून लाने की तैयारी में है. इसके लिए मौजूदा कानूनों में बदलाव की योजना बनाई जा रही है ताकि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले बयान देने वालों को कड़ी सजा दी जा सके. हालांकि अभी विधेयक का मसौदा सामने नहीं आया है, लेकिन सरकार के रुख से साफ है कि आने वाले समय में हेट स्पीच पर कानूनी शिकंजा और मजबूत होगा.

मौजूदा केंद्रीय कानून क्या कहते हैं

देशभर में हेट स्पीच से जुड़े मामलों में भारतीय दंड संहिता की धारा 153A, 295A और 505 सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाती हैं. धारा 153A धर्म, जाति या समुदाय के आधार पर दुश्मनी फैलाने से जुड़ी है, जिसमें तीन साल तक की जेल और जुर्माने का प्रावधान है. धारा 295A धार्मिक भावनाएं आहत करने के इरादे से किए गए कृत्यों पर लागू होती है और इसमें भी जेल की सजा हो सकती है. धारा 505 सार्वजनिक शरारत फैलाने वाले बयानों को अपराध मानती है. इन कानूनों के बावजूद राज्यों का मानना है कि मौजूदा प्रावधान पर्याप्त नहीं हैं.

किन राज्यों में पहले से सख्त रुख

उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और असम जैसे राज्यों में हेट स्पीच और सांप्रदायिक बयानबाजी पर पहले से सख्त कार्रवाई देखने को मिलती है. कई मामलों में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून या राज्य सुरक्षा कानूनों के तहत भी कार्रवाई की गई है. हालांकि इन राज्यों में अलग से हेट स्पीच पर नया कानून नहीं है, लेकिन प्रशासनिक सख्ती के चलते सजा की आशंका ज्यादा रहती है.

अभिव्यक्ति की आजादी बनाम कानून

हेट स्पीच पर सख्त कानूनों को लेकर यह सवाल भी उठता है कि कहीं इससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित तो नहीं होगी. संविधान अनुच्छेद 19 के तहत बोलने की आजादी देता है, लेकिन सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और सद्भाव बनाए रखने के लिए इस पर उचित प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं. राज्य सरकारें इसी संतुलन को आधार बनाकर नए कानूनों को उचित ठहरा रही हैं.

आगे क्या बदलेगा

कर्नाटक और तेलंगाना की पहल के बाद यह तय माना जा रहा है कि अन्य राज्य भी हेट स्पीच को लेकर अपने कानूनों की समीक्षा करेंगे. डिजिटल प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव के कारण सरकारें अब केवल मंच तक सीमित न रहकर ऑनलाइन कंटेंट पर भी सख्ती की तैयारी में हैं. आने वाले समय में एक बयान सिर्फ विवाद नहीं, बल्कि कानूनी संकट भी बन सकता है.

