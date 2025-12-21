हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजदूसरे धर्म का अपमान करने पर किस राज्य में मिलती है सबसे कड़ी सजा, जानें कहां सख्त है हेट स्पीच कानून?

दूसरे धर्म का अपमान करने पर किस राज्य में मिलती है सबसे कड़ी सजा, जानें कहां सख्त है हेट स्पीच कानून?

Hate Speech Law: हेट स्पीच पर राज्यों की सख्ती अब नए दौर में प्रवेश कर चुकी है. हाल ही में कर्नाटक और तेलंगाना सरकार ने दूसरे धर्म का अपमान करने पर नियम लाई है.

By : निधि पाल | Updated at : 21 Dec 2025 11:50 AM (IST)
Preferred Sources

सोशल मीडिया पोस्ट हो या सार्वजनिक मंच से दिया गया बयान, एक वाक्य आपकी पहचान ही नहीं, आपकी आजादी भी छीन सकता है. देश में हेट स्पीच को लेकर कानून पहले से मौजूद हैं, लेकिन अब कुछ राज्य इन्हें और सख्त बनाने की राह पर हैं. सवाल यही है कि दूसरे धर्म का अपमान करने पर कहां सबसे कड़ी सजा मिलती है और नए कानून किस हद तक बोलने की आजादी को सीमित करेंगे?

हेट स्पीच पर बढ़ती सख्ती

भारत में धर्म, जाति और समुदाय से जुड़े बयान हमेशा संवेदनशील रहे हैं. कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हेट स्पीच पर पहले से भारतीय दंड संहिता की धाराएं लागू हैं, लेकिन राज्यों ने अब अपने स्तर पर नियम और कड़े करने शुरू कर दिए हैं. हाल ही में कर्नाटक विधानसभा द्वारा पारित हेट स्पीच विधेयक और तेलंगाना सरकार की प्रस्तावित सख्ती ने इस बहस को फिर से केंद्र में ला दिया है.

कर्नाटक का नया कानून क्या कहता है

कर्नाटक विधानसभा ने जो विधेयक पारित किया है, उसमें हेट स्पीच की परिभाषा को बेहद व्यापक बनाया गया है. इसके तहत बोले गए शब्द, लिखित सामग्री, इशारे, दृश्य माध्यम और इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल संचार के जरिए सार्वजनिक रूप से फैलाया गया कोई भी नफरत भरा संदेश हेट स्पीच माना जाएगा. अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी व्यक्ति, समूह या समुदाय के खिलाफ दुश्मनी, नफरत या वैमनस्य फैलाने के इरादे से बयान देता है, तो वह अपराध की श्रेणी में आएगा, चाहे संबंधित व्यक्ति जीवित हो या मृत. यह प्रावधान कानून को पहले से अधिक सख्त बनाता है.

तेलंगाना की प्रस्तावित सख्ती

तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की है कि उनकी सरकार दूसरे धर्मों का अपमान करने वालों के खिलाफ कड़ा कानून लाने की तैयारी में है. इसके लिए मौजूदा कानूनों में बदलाव की योजना बनाई जा रही है ताकि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले बयान देने वालों को कड़ी सजा दी जा सके. हालांकि अभी विधेयक का मसौदा सामने नहीं आया है, लेकिन सरकार के रुख से साफ है कि आने वाले समय में हेट स्पीच पर कानूनी शिकंजा और मजबूत होगा.

मौजूदा केंद्रीय कानून क्या कहते हैं

देशभर में हेट स्पीच से जुड़े मामलों में भारतीय दंड संहिता की धारा 153A, 295A और 505 सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाती हैं. धारा 153A धर्म, जाति या समुदाय के आधार पर दुश्मनी फैलाने से जुड़ी है, जिसमें तीन साल तक की जेल और जुर्माने का प्रावधान है. धारा 295A धार्मिक भावनाएं आहत करने के इरादे से किए गए कृत्यों पर लागू होती है और इसमें भी जेल की सजा हो सकती है. धारा 505 सार्वजनिक शरारत फैलाने वाले बयानों को अपराध मानती है. इन कानूनों के बावजूद राज्यों का मानना है कि मौजूदा प्रावधान पर्याप्त नहीं हैं.

किन राज्यों में पहले से सख्त रुख

उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और असम जैसे राज्यों में हेट स्पीच और सांप्रदायिक बयानबाजी पर पहले से सख्त कार्रवाई देखने को मिलती है. कई मामलों में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून या राज्य सुरक्षा कानूनों के तहत भी कार्रवाई की गई है. हालांकि इन राज्यों में अलग से हेट स्पीच पर नया कानून नहीं है, लेकिन प्रशासनिक सख्ती के चलते सजा की आशंका ज्यादा रहती है.

अभिव्यक्ति की आजादी बनाम कानून

हेट स्पीच पर सख्त कानूनों को लेकर यह सवाल भी उठता है कि कहीं इससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित तो नहीं होगी. संविधान अनुच्छेद 19 के तहत बोलने की आजादी देता है, लेकिन सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और सद्भाव बनाए रखने के लिए इस पर उचित प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं. राज्य सरकारें इसी संतुलन को आधार बनाकर नए कानूनों को उचित ठहरा रही हैं.

आगे क्या बदलेगा

कर्नाटक और तेलंगाना की पहल के बाद यह तय माना जा रहा है कि अन्य राज्य भी हेट स्पीच को लेकर अपने कानूनों की समीक्षा करेंगे. डिजिटल प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव के कारण सरकारें अब केवल मंच तक सीमित न रहकर ऑनलाइन कंटेंट पर भी सख्ती की तैयारी में हैं. आने वाले समय में एक बयान सिर्फ विवाद नहीं, बल्कि कानूनी संकट भी बन सकता है.

यह भी पढ़ें: Petrol Diesel Expiry Date: क्या पेट्रोल और डीजल की भी होती है एक्सपायरी, जानें कब तक कर सकते हैं स्टोर

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read
Published at : 21 Dec 2025 11:50 AM (IST)
Tags :
Hate Speech Hate Speech Law Telangana New Law
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Agniveer News: BSF कॉन्स्टेबल भर्ती में अग्निवीरों को मिलेगा 50 फीसदी आरक्षण, गृह मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन
BSF कॉन्स्टेबल भर्ती में अग्निवीरों को मिलेगा 50 फीसदी आरक्षण, गृह मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अरावली बचेगी तो दिल्ली बचेगी! अखिलेश यादव बोले- 'विदेशी तो छोड़िए, देश के पर्यटक भी नहीं आएंगे'
अरावली बचेगी तो दिल्ली बचेगी! अखिलेश यादव बोले- 'विदेशी तो छोड़िए, देश के पर्यटक भी नहीं आएंगे'
विश्व
अमेरिका ने फिर वेनेजुएला को उकसाया! तेल टैंकर पर कर लिया कब्जा, ट्रंप ने मादुरो सरकार को दे डाली धमकी
अमेरिका ने वेनेजुएला के एक और तेल टैंकर पर किया कब्जा, ट्रंप ने मादुरो सरकार को दे डाली धमकी
क्रिकेट
159 का स्ट्राइक रेट, सिर्फ 39 गेंद में दिखा दी अपनी काबिलियत, फिर टी20 वर्ल्ड कप से पहले इस खिलाड़ी के साथ हुआ धोखा
159 का स्ट्राइक रेट, सिर्फ 39 गेंद में दिखा दी अपनी काबिलियत, फिर टी20 वर्ल्ड कप से पहले इस खिलाड़ी के साथ धोखा
Advertisement

वीडियोज

कोहरे की चादर में गायब हो गया दिल्ली का Akshardham मंदिर, Air Pollution में घुट रहा लोगों का दम !
Maharashtra के Sambhaji Nagar में दोस्त से मिलने गई महिला ने लगाया सामूहिक दुष्कर्म का आरोप
Top News: 8 बजे की बड़ी खबरें | BJP | PM Modi | Maharashtra News | North- India Pollution |abp News
संसद सत्र छोड़ George Soros से मिलने Germany चले गए Rahul Gandhi, BJP ने लगाए गंभीर आरोप
Imran Khan और उनकी पत्नी Bushra Bibi को Pakistan में दूसरे केस में मिली 17 साल की सजा
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Agniveer News: BSF कॉन्स्टेबल भर्ती में अग्निवीरों को मिलेगा 50 फीसदी आरक्षण, गृह मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन
BSF कॉन्स्टेबल भर्ती में अग्निवीरों को मिलेगा 50 फीसदी आरक्षण, गृह मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अरावली बचेगी तो दिल्ली बचेगी! अखिलेश यादव बोले- 'विदेशी तो छोड़िए, देश के पर्यटक भी नहीं आएंगे'
अरावली बचेगी तो दिल्ली बचेगी! अखिलेश यादव बोले- 'विदेशी तो छोड़िए, देश के पर्यटक भी नहीं आएंगे'
विश्व
अमेरिका ने फिर वेनेजुएला को उकसाया! तेल टैंकर पर कर लिया कब्जा, ट्रंप ने मादुरो सरकार को दे डाली धमकी
अमेरिका ने वेनेजुएला के एक और तेल टैंकर पर किया कब्जा, ट्रंप ने मादुरो सरकार को दे डाली धमकी
क्रिकेट
159 का स्ट्राइक रेट, सिर्फ 39 गेंद में दिखा दी अपनी काबिलियत, फिर टी20 वर्ल्ड कप से पहले इस खिलाड़ी के साथ हुआ धोखा
159 का स्ट्राइक रेट, सिर्फ 39 गेंद में दिखा दी अपनी काबिलियत, फिर टी20 वर्ल्ड कप से पहले इस खिलाड़ी के साथ धोखा
बॉलीवुड
मुकेश खन्ना ने की धुरंधर में रणवीर सिंह की तारीफ, बोले- हो सकता है उन्हें शक्तिमान के लिए मना किया लेकिन...
मुकेश खन्ना ने की धुरंधर में रणवीर सिंह की तारीफ, बोले- हो सकता है उन्हें शक्तिमान के लिए मना किया लेकिन...
इंडिया
पैगंबर मोहम्मद का उपदेश सुना हाई कोर्ट ने वकील को दी राहत, 19 साल बाद मिला न्याय; जानें पूरा मामला
पैगंबर मोहम्मद का उपदेश सुना HC ने वकील को दी राहत, 19 साल बाद मिला न्याय; जानें पूरा मामला
जनरल नॉलेज
World Saree Day 2025: दुनिया में सबसे पहले किसने पहनी थी साड़ी, तब कितनी होती थी इसकी लंबाई?
दुनिया में सबसे पहले किसने पहनी थी साड़ी, तब कितनी होती थी इसकी लंबाई?
रिलेशनशिप
हार्वर्ड ने खोल दिया खुशहाल जीवन का राज, पैसा-पावर और रुतबे की नहीं होती है जरूरत
हार्वर्ड ने खोल दिया खुशहाल जीवन का राज, पैसा-पावर और रुतबे की नहीं होती है जरूरत
ENT LIVE
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
ENT LIVE
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
ENT LIVE
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
Embed widget