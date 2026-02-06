Islamabad Mosque Blast: इस्लामाबाद में एक शिया मस्जिद में शुक्रवार की नमाज के दौरान हुए एक जानलेवा आत्मघाती हमले ने एक बार फिर से पाकिस्तान के सांप्रदायिक माहौल की तरफ ध्यान खींचा है. यह हमला इस्लामाबाद की शिया मस्जिद कस्त्र ए खदीजतुल कुब्रा में हुआ. इस हमले में कम से कम 31 लोगों की जान चली गई और 170 से ज्यादा लोग घायल हो गए. इसी बीच आइए जानते हैं कि पाकिस्तान में शिया कम्युनिटी की मस्जिदें ज्यादा हैं या फिर सुन्नी की.

सुन्नी मस्जिदों की संख्या शिया मस्जिदों से कहीं ज्यादा

पाकिस्तान में शिया मस्जिदों की तुलना में सुन्नी मस्जिदें काफी ज्यादा हैं. यह देश की आबादी की बनावट को दिखाता है. यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के डेटा के मुताबिक पाकिस्तान में लगभग 96% मुसलमान हैं और उनमें 80% से 90% सुन्नी हैं और 10% से 20% शिया हैं. सुन्नियों की भारी बहुमत होने की वजह से देश भर में सुन्नी मस्जिदों की संख्या स्वाभाविक रूप से ज्यादा हैं.

धार्मिक संस्थानों का पैमाना

आर्थिक और धार्मिक सर्वे में बताए गए हाल के अनुमानों के मुताबिक पाकिस्तान में कुल मिलाकर 6 लाख से ज्यादा मस्जिदें और मदरसे हैं. इनमें से ज्यादातर संस्थान सुन्नी संप्रदायों से जुड़े हैं, खासकर बरेली और देवबंदी विचारधारा से.

हालांकि कुल मिलाकर सुन्नी मस्जिदें ज्यादा हैं लेकिन कुछ जगहों में तस्वीर बदल जाती है. जैसे गिलगित-बाल्टिस्तान में बड़ी संख्या में शिया आबादी है और शिया धार्मिक संस्थाओं कि वहां मजबूत और साफ मौजूदगी है. कुर्रम जिले के कुछ हिस्सों और कराची और लाहौर के कुछ शहरी इलाकों में भी शिया आबादी काफी ज्यादा है.

सांप्रदायिक तनाव और सुरक्षा चिंताएं

क्योंकि शिया अल्पसंख्यक हैं इस वजह से शिया मस्जिदें चरमपंथी समूहों की हमले के प्रति काफी ज्यादा संवेदनशील होती हैं. बीते कुछ सालों में सांप्रदायिक हिंसाओं में शिया मस्जिद, जुलूस और धार्मिक सभाओं को काफी ज्यादा निशाना बनाया गया है.

इस्लामाबाद में पहले भी हो चुके सुसाइड ब्लास्ट

11 नवंबर 2025 को इस्लामाबाद के जी 11 इलाके में जिला और सेशंस कोर्ट के बाहर सुसाइड ब्लास्ट हुआ था. उस हमले को लेकर पाकिस्तान ने भारत पर निशाना सादा था लेकिन भारत ने उस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया था. आपको बता दें कि उस हमले में 12 लोग मारे गए थे और 30 से ज्यादा लोग घायल हुए थे. फिलहाल मस्जिद में हुए धमाके के बाद इस्लामाबाद में इमरजेंसी लागू कर दी गई है.

