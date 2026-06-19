हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजक्रूड ऑयल तो सस्ता हो गया लेकिन भारत में पेट्रोल-डीजल क्यों नहीं, कैसे तय होते हैं इसके भाव?

क्रूड ऑयल तो सस्ता हो गया लेकिन भारत में पेट्रोल-डीजल क्यों नहीं, कैसे तय होते हैं इसके भाव?

अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के भाव 80 डॉलर से नीचे आने के बाद भी जहाजों के किराए, रिफाइनिंग लागत और डॉलर के मुकाबले रुपये की स्थित के कारण पेट्रोल-डीजल की कीमतें कम नहीं हो रही हैं.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 19 Jun 2026 04:20 PM (IST)
Preferred Sources

अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी गिरावट के बाद भी देश के आम आदमी को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई राहत नहीं मिल पा रही है. वैश्विक स्तर में पर तो अब कच्चा तेल काफी सस्ता हो चुका है, लेकिन हमारे देश में ईंधन के दाम अभी भी आसमान छू रहे हैं. आम जनता के मन में यह सवाल लगातार उठ रहा है कि जब दुनिया में तेल के दाम तेजी से गिर रहे हैं तो भारत के पेट्रोल पंपों पर इसका असर क्यों नहीं हो रहा है. आइए इसके पीछे का पूरा गणित समझते हैं.

कच्चे तेल के दाम कम होने पर भी क्यों नहीं घटे पेट्रोल-डीजल के दाम?

हाल ही में पश्चिम एशिया में बढ़े भू-राजनीतिक तनाव और अमेरिका-ईरान के बीच जारी गतिरोध के चलते अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें 120 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गई थी. इसके बाद भारत में भी ईंधन की कीमतें बढ़ गईं. अब भले ही स्थिति में थोड़ा सुधार आया हो और क्रूड ऑयल के दाम तेजी से नीचे गिरकर 80 डॉलर प्रति बैरल पहुंच गए हैं. लेकिन इसके बाद भी भारत में पेट्रोल डीजल के दामों में तेजी बनी हुई है. इसकी वजह पश्चिम एशिया में जारी अशांति के चलते समुद्री रास्तों से तेल लाने वाले जहाजों का बढ़ा हुआ किराया और भारी-भरकम बीमा लागत है.

कच्चा तेल भारत आने में वक्त क्यों लगता है?

केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी की मानें तो वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें कम होने के बाद भी लोगों को तुरंत राहत मिलने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए. दरअसल अंतरराष्ट्रीय बाजार से खरीदे गए कच्चे तेल समुद्र के रास्ते और होर्मुज जैसे संवेदनशील रास्तों के जरिए भारत पहुंचते हैं, जिससे बहुत समय लगता है. भारत आने के बाद कच्चे तेल को रिफाइनरियों में भेजा जाता है, जिसमें प्रोसेसिंग और साफ-सफाई में लंबा वक्त लगता है. तेल कंपनियों का कहना है कि हालिया संकट के दौरान ईंधर पर प्रति लीटर लगभग 3.94 रुपये का सीधा असर पड़ा था, जिसे तुरंत कम करना संभव नहीं है.

यह भी पढ़ें: मुकेश अंबानी के ड्राइवर की सैलरी कितनी है, जानें सालभर में कितनी हो जाती है कमाई?

डॉलर और रुपये का उतार-चढ़ाव

भारत अपनी जरूरत का लगभग 80 से 85 प्रतिशत कच्चा तेल दूसरे देशों से आयात करता है. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल का पूरा लेन-देन अमेरिकी डॉलर में किया जाता है, इसीलिए डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये की कीमत मायने रखती है. अगर अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल भी सस्ता हो जाए, लेकिन डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर बना रहे तो तेल कंपनियों को आयात करने के लिए ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं. इसीलिए क्रूड ऑयल की कीमतों में आई गिरावट का सीधा और पूरा फायदा भारतीय ग्राहकों तक नहीं पहुंच पाता है.

रिफाइनिंग और तेल कंपनियों का मुनाफा

विदेशों से मंगाया हुआ क्रूड ऑयल सीधे गाड़ियों में नहीं डाला जा सकता है. इसे देश की बड़ी-बड़ी रिफाइनरियों में भेजा जाता है, जहां आधुनिक तकनीकों के जरिए इसे पेट्रोल-डीजल और अन्य ईंधनों में बदला जाता है. इस पूरी प्रक्रिया में आने वाली रिफाइनिंग लागत को ईंधन की मूल कीमतों में जोड़ा जाता है. इसके बाद तेल विपणन कंपनियां इस ईंधन को देश के कोने-कोने में पेट्रोल पंपों तक पहुंचाने के लिए परिवहन का खर्चा और अपना खुद का मुनाफा भी जोड़ती हैं, जिससे बेस प्राइज बढ़ता है.

भारत में रोज कैसे तय होते हैं डीजल-पेट्रोल के दाम?

भारत में पेट्रोल-डीजल की कीमतें तय करने के लिए डेली डायनमिक प्राइसिंग यानि दैनिक मूल्य निर्धारण प्रणाली लागू है. इस व्यवस्था के तहत देश की सरकारी तेल कंपनियांहर रोज सुबह छह बजे अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के भाव और डॉलर-रुपये के विनिमय दर की समीक्षा करते हैं. इसी समीक्षा के आधार पर ही देश में ईंधर की खुदरा दरें संशोधित की जाती हैं. यही वजह है कि जब तक अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम लंबे समय तक स्थिर नहीं होते और भारत तक परिवहन की लागत कम नहीं होती, तब तक रोज होने वाले इस बदलाव में कोई खास अंतर नजर नहीं आता है.

यह भी पढ़ें: History Of Pockets: कपड़े में जेब लगाने का चलन कब से शुरू हुआ, जब नहीं थी पॉकेट तब पैसे कैसे रखते थे लोग?

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read More
Published at : 19 Jun 2026 04:20 PM (IST)
Tags :
Excise Duty Crude Oil Price Petrol Diesel Price
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
क्रूड ऑयल तो सस्ता हो गया लेकिन भारत में पेट्रोल-डीजल क्यों नहीं, कैसे तय होते हैं इसके भाव?
क्रूड ऑयल तो सस्ता हो गया लेकिन भारत में पेट्रोल-डीजल क्यों नहीं, कैसे तय होते हैं इसके भाव?
जनरल नॉलेज
मुकेश अंबानी के ड्राइवर की सैलरी कितनी है, जानें सालभर में कितनी हो जाती है कमाई?
मुकेश अंबानी के ड्राइवर की सैलरी कितनी है, जानें सालभर में कितनी हो जाती है कमाई?
जनरल नॉलेज
BPL Card: 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर, जानिए अब देश में कितने लोगों के पास है BPL कार्ड?
25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर, जानिए अब देश में कितने लोगों के पास है BPL कार्ड?
जनरल नॉलेज
Strait of Hormuz: होर्मुज स्ट्रेट से जहाज को भारत आने में कितना टाइम लगता है, खुलने के बाद कितने दिन में नॉर्मल होगी सप्लाई?
होर्मुज स्ट्रेट से जहाज को भारत आने में कितना टाइम लगता है, खुलने के बाद कितने दिन में नॉर्मल होगी सप्लाई?
Advertisement

वीडियोज

MG Starlight 560 होगी सबसे affordable Plug-in Hybrid SUV! #mg #pluginhybrid #autolive
CM Yogi On Ram Mandir Case: चढ़ावा चोरी मामले पर एक्शन में सीएम योगी | Ayodhya | UP
Sansani | Crime News: 'ऑपरेशन भरत तिवारी' का बवाल ! | Bihar Encounter
Maharashtra Politics | Shiv Sena UBT Split: Congress के नाम पर Uddhav Thackeray से 'विद्रोह'
Iran US War | Trump | Mojtaba Khamenei | Janhit: महायुद्ध का चैंपियन कैसे बना ईरान? | Hormuz
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Rajya Sabha Election Result 2026: राज्यसभा चुनाव के बाद बदला नंबर गेम! 2 तिहाई बहुमत की ओर NDA, विपक्ष के पास कितने बचे सांसद
राज्यसभा चुनाव के बाद बदला नंबर गेम! 2 तिहाई बहुमत की ओर NDA, विपक्ष के पास कितने बचे सांसद
महाराष्ट्र
शिवसेना (UBT) में टूट के बाद संजय राउत का बड़ा बयान, 'कांग्रेस के साथ काम करने वाली क्षेत्रीय पार्टी...'
शिवसेना (UBT) में टूट के बाद संजय राउत का बड़ा बयान, 'कांग्रेस के साथ काम करने वाली क्षेत्रीय पार्टी...'
इंडिया
राहुल गांधी मना रहे 56वां बर्थडे, PM मोदी ने किया विश, बोले- 'मैं उनकी...'
राहुल गांधी मना रहे 56वां बर्थडे, PM मोदी ने किया विश, बोले- 'मैं उनकी...'
फ़ुटबॉल
फीफा वर्ल्ड कप की मिस्ट्री गर्ल का खुला राज, ग्लैमरस लुक से ढाया कहर; होश उड़ा देंगी बोल्ड तस्वीरें
फीफा वर्ल्ड कप की मिस्ट्री गर्ल का खुला राज, ग्लैमरस लुक से ढाया कहर; होश उड़ा देंगी बोल्ड तस्वीरें
बॉलीवुड
'काला हिरण' फिल्म से सुपरस्टार सलमान खान को हैं ये 5 बड़ी दिक्कतें, दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई आज
'काला हिरण' फिल्म से सुपरस्टार सलमान खान को हैं ये 5 बड़ी दिक्कतें, दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई आज
जनरल नॉलेज
Strait of Hormuz: होर्मुज स्ट्रेट से जहाज को भारत आने में कितना टाइम लगता है, खुलने के बाद कितने दिन में नॉर्मल होगी सप्लाई?
होर्मुज स्ट्रेट से जहाज को भारत आने में कितना टाइम लगता है, खुलने के बाद कितने दिन में नॉर्मल होगी सप्लाई?
विश्व
'भारत को नजरअंदाज....', ट्रंप के करीबी रहे जॉन बोल्टन ने US के राष्ट्रपति को क्यों दी भयानक चेतावनी ?
'भारत को नजरअंदाज....', ट्रंप के करीबी रहे जॉन बोल्टन ने US के राष्ट्रपति को क्यों दी भयानक चेतावनी ?
शिक्षा
Explained: एयरफोर्स से लेकर टीचर्स को कैद करने तक... NEET UG Re-Exam 2026 को लीकप्रूफ बनाने के अंदरूनी पहलू क्या?
एयरफोर्स से लेकर टीचर्स को कैद करने तक! NEET UG Re-Exam को लीकप्रूफ बनाने के अंदरूनी पहलू क्या?
ABP NEWS
Viral Video: वडोदरा में करोड़ों की अवैध शराब जब्त, पुलिस ने की नष्ट
Viral Video: वडोदरा में करोड़ों की अवैध शराब जब्त, पुलिस ने की नष्ट
ABP NEWS
Viral Video: विचारधारा की लड़ाई या विरासत की जंग? मुंबई में पोस्टर पॉलिटिक्स
Viral Video: विचारधारा की लड़ाई या विरासत की जंग? मुंबई में पोस्टर पॉलिटिक्स
ABP NEWS
Viral Video: ये है रामपुर का बैटरी चोर गैंग, रात के अंधेरे में देता है वारदात को अंजाम
Viral Video: ये है रामपुर का बैटरी चोर गैंग, रात के अंधेरे में देता है वारदात को अंजाम
ABP NEWS
Viral Video: मेडल पहनाने से पहले जवान की पीठ पर ट्रंप ने यह क्या किया?
Viral Video: मेडल पहनाने से पहले जवान की पीठ पर ट्रंप ने यह क्या किया?
ABP NEWS
Viral Video: ट्रेन की जनरल बोगी या ‘जोधा अकबर’ का सेट? निकली तलवार!
Viral Video: ट्रेन की जनरल बोगी या ‘जोधा अकबर’ का सेट? निकली तलवार!
Embed widget