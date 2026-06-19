क्रूड ऑयल तो सस्ता हो गया लेकिन भारत में पेट्रोल-डीजल क्यों नहीं, कैसे तय होते हैं इसके भाव?

अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी गिरावट के बाद भी देश के आम आदमी को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई राहत नहीं मिल पा रही है. वैश्विक स्तर में पर तो अब कच्चा तेल काफी सस्ता हो चुका है, लेकिन हमारे देश में ईंधन के दाम अभी भी आसमान छू रहे हैं. आम जनता के मन में यह सवाल लगातार उठ रहा है कि जब दुनिया में तेल के दाम तेजी से गिर रहे हैं तो भारत के पेट्रोल पंपों पर इसका असर क्यों नहीं हो रहा है. आइए इसके पीछे का पूरा गणित समझते हैं.

कच्चे तेल के दाम कम होने पर भी क्यों नहीं घटे पेट्रोल-डीजल के दाम?

हाल ही में पश्चिम एशिया में बढ़े भू-राजनीतिक तनाव और अमेरिका-ईरान के बीच जारी गतिरोध के चलते अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें 120 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गई थी. इसके बाद भारत में भी ईंधन की कीमतें बढ़ गईं. अब भले ही स्थिति में थोड़ा सुधार आया हो और क्रूड ऑयल के दाम तेजी से नीचे गिरकर 80 डॉलर प्रति बैरल पहुंच गए हैं. लेकिन इसके बाद भी भारत में पेट्रोल डीजल के दामों में तेजी बनी हुई है. इसकी वजह पश्चिम एशिया में जारी अशांति के चलते समुद्री रास्तों से तेल लाने वाले जहाजों का बढ़ा हुआ किराया और भारी-भरकम बीमा लागत है.

कच्चा तेल भारत आने में वक्त क्यों लगता है?

केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी की मानें तो वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें कम होने के बाद भी लोगों को तुरंत राहत मिलने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए. दरअसल अंतरराष्ट्रीय बाजार से खरीदे गए कच्चे तेल समुद्र के रास्ते और होर्मुज जैसे संवेदनशील रास्तों के जरिए भारत पहुंचते हैं, जिससे बहुत समय लगता है. भारत आने के बाद कच्चे तेल को रिफाइनरियों में भेजा जाता है, जिसमें प्रोसेसिंग और साफ-सफाई में लंबा वक्त लगता है. तेल कंपनियों का कहना है कि हालिया संकट के दौरान ईंधर पर प्रति लीटर लगभग 3.94 रुपये का सीधा असर पड़ा था, जिसे तुरंत कम करना संभव नहीं है.

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डॉलर और रुपये का उतार-चढ़ाव

भारत अपनी जरूरत का लगभग 80 से 85 प्रतिशत कच्चा तेल दूसरे देशों से आयात करता है. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल का पूरा लेन-देन अमेरिकी डॉलर में किया जाता है, इसीलिए डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये की कीमत मायने रखती है. अगर अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल भी सस्ता हो जाए, लेकिन डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर बना रहे तो तेल कंपनियों को आयात करने के लिए ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं. इसीलिए क्रूड ऑयल की कीमतों में आई गिरावट का सीधा और पूरा फायदा भारतीय ग्राहकों तक नहीं पहुंच पाता है.

रिफाइनिंग और तेल कंपनियों का मुनाफा

विदेशों से मंगाया हुआ क्रूड ऑयल सीधे गाड़ियों में नहीं डाला जा सकता है. इसे देश की बड़ी-बड़ी रिफाइनरियों में भेजा जाता है, जहां आधुनिक तकनीकों के जरिए इसे पेट्रोल-डीजल और अन्य ईंधनों में बदला जाता है. इस पूरी प्रक्रिया में आने वाली रिफाइनिंग लागत को ईंधन की मूल कीमतों में जोड़ा जाता है. इसके बाद तेल विपणन कंपनियां इस ईंधन को देश के कोने-कोने में पेट्रोल पंपों तक पहुंचाने के लिए परिवहन का खर्चा और अपना खुद का मुनाफा भी जोड़ती हैं, जिससे बेस प्राइज बढ़ता है.

भारत में रोज कैसे तय होते हैं डीजल-पेट्रोल के दाम?

भारत में पेट्रोल-डीजल की कीमतें तय करने के लिए डेली डायनमिक प्राइसिंग यानि दैनिक मूल्य निर्धारण प्रणाली लागू है. इस व्यवस्था के तहत देश की सरकारी तेल कंपनियांहर रोज सुबह छह बजे अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के भाव और डॉलर-रुपये के विनिमय दर की समीक्षा करते हैं. इसी समीक्षा के आधार पर ही देश में ईंधर की खुदरा दरें संशोधित की जाती हैं. यही वजह है कि जब तक अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम लंबे समय तक स्थिर नहीं होते और भारत तक परिवहन की लागत कम नहीं होती, तब तक रोज होने वाले इस बदलाव में कोई खास अंतर नजर नहीं आता है.

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