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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजApache Helicopter Shot Down: कितने रुपये में बनता है अमेरिका का वह हेलीकॉप्टर, जिसे होर्मुज पर ईरान ने मार गिराया?

Apache Helicopter Shot Down: कितने रुपये में बनता है अमेरिका का वह हेलीकॉप्टर, जिसे होर्मुज पर ईरान ने मार गिराया?

Apache Helicopter Shot Down: अमेरिकी AH-64 अपाचे हेलhकॉप्टर पर हमले के बाद अमेरिका-ईरान तनाव बढ़ गया है. इस घटना ने क्षेत्रीय सुरक्षा, तेल आपूर्ति और वैश्विक स्थिरता को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sanjana Singh | Updated at : 10 Jun 2026 03:15 PM (IST)
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Apache Helicopter Shot Down: होर्मुज स्ट्रेट के ऊपर ईरान ने हाल ही में अमेरिकी सेना के एक AH-64 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर को मार गिराया है. इस घटना से अंतरराष्ट्रीय तनाव चरम पर पहुंचा दिया है. घटना के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सैन्य कार्रवाई के संकेत दिए, जिसके बाद अमेरिकी सेना ने भी ईरान के कई ठिकानों को निशाना बनाया है.  इस घटना के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव एक बार फिर अपने चरम पर पहुंच गया है, जिसके बाद वैश्विक चिंता बढ़ गई है. 

क्या है पूरा मामला? 

यह घटना मंगलवार सुबह करीब 3 बजे हुई, जब अमेरिकी सेना का यह अपाचे हेलीकॉप्टर होर्मुज स्ट्रेट के ऊपर गश्त कर रहा था. इसे ईरान के एक वन-वे अटैक ड्रोन (आत्मघाती ड्रोन) से निशाना बनाया गया. गनीमत रही कि इस दुर्घटना में हेलीकॉप्टरपर सवार दोनों अमेरिकी पायलट सुरक्षित बच गए और उन्हें एक सी-ड्रोन की मदद से सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया गया.

यह घटना ऐसे समय में हुई है जब अमेरिका और ईरान के बीच पहले से ही तनावपूर्ण संबंध हैं. राष्ट्रपति ट्रंप ने इस घटना को एक अनुचित आक्रामकता करार दिया है. इस कार्रवाई के जवाब में अमेरिकी सेंट्रल कमांड (सेंटकॉम) ने ईरान के होर्मोजगन प्रांत में रडार सिस्टम और सैन्य बुनियादी ढांचे को निशाना बनाते हुए जवाबी हमले किए हैं. 

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कितनी है अपाचे हेलीकॉप्टर की लागत

अपाचे हेलीकॉप्टर को दुनिया के सबसे उन्नत और घातक लड़ाकू विमानों में से एक माना जाता है. इसकी कीमत न केवल इसके ढांचे पर निर्भर करती है, बल्कि इसमें लगे हथियार, सेंसर और तकनीकी सहायता सिस्टम का खर्च भी इसमें शामिल होता है. मूल हेलीकॉप्टर की अनुमानित कीमत लगभग 3.5 करोड़ से 4 करोड़ डॉलर के बीच होती है. वहीं, जब इसमें हाईटेक हथियार, स्पेयर पार्ट्स, पायलट ट्रेनिंग और व्यापक सपोर्ट पैकेज को जोड़ दिया जाता है, तो इसकी कुल लागत 5.2 करोड़ से 10 करोड़ डॉलर तक पह़ुंच सकती है. 

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Published at : 10 Jun 2026 03:15 PM (IST)
Tags :
Apache Helicopter Iran America Conflict ISRAEL WAR IRAN
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