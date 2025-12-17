हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPL ActionIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजIPL में नहीं बिकने पर क्या ICC से शिकायत कर सकते हैं अनसोल्ड प्लेयर्स? जानें नियम

IPL में नहीं बिकने पर क्या ICC से शिकायत कर सकते हैं अनसोल्ड प्लेयर्स? जानें नियम

IPL Auction 2026: आईपीएल ऑक्शन में नाम पुकारा गया, हथौड़ा चला और खिलाड़ी अनसोल्ड रह गया. यहीं से सवाल उठता है कि क्या खिलाड़ी ICC तक जा सकता है या यह दरवाजा वहीं बंद हो जाता है.

By : निधि पाल | Updated at : 17 Dec 2025 01:24 PM (IST)
Preferred Sources

आईपीएल की नीलामी हर खिलाड़ी के लिए सिर्फ सौदा नहीं, बल्कि करियर का टर्निंग पॉइंट होती है. करोड़ों की बोली के बीच जब कोई नाम अनसोल्ड रह जाता है, तो चर्चा मैदान से निकलकर नियमों तक पहुंच जाती है. कई बार सोशल मीडिया पर यह सवाल उठता है कि क्या ऐसे खिलाड़ी ICC से शिकायत कर सकते हैं. क्या न बिकना किसी के साथ अन्याय है या यह खेल की व्यावसायिक सच्चाई? नियम क्या कहते हैं, आइए जानते हैं.

आईपीएल ऑक्शन, भावना नहीं बिजनेस

आईपीएल एक पेशेवर टी20 लीग है, जहां भावनाओं से ज्यादा रणनीति काम करती है. हर फ्रेंचाइजी अपने बजट, टीम संतुलन और भविष्य की योजना को ध्यान में रखकर खिलाड़ियों पर बोली लगाती है. किसी खिलाड़ी का न बिकना उसकी प्रतिभा पर सवाल नहीं होता, बल्कि उस समय टीमों की जरूरत और कॉम्बिनेशन का नतीजा होता है. यही वजह है कि बड़े नाम भी कई बार अनसोल्ड रह जाते हैं.

ICC का रोल कहां से कहां तक

यहां सबसे अहम बात समझना जरूरी है कि ICC का काम अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के नियम तय करना और सदस्य बोर्ड्स के बीच संतुलन बनाए रखना है. आईपीएल जैसी लीग ICC के सीधे नियंत्रण में नहीं आती है. यह पूरी तरह BCCI द्वारा संचालित टूर्नामेंट है, इसलिए कोई भी खिलाड़ी सिर्फ इस आधार पर ICC से शिकायत नहीं कर सकता कि वह नीलामी में नहीं बिका.

शिकायत क्यों नहीं बनती मामला

नीलामी एक खुला बाजार है, जहां खरीदना या न खरीदना टीमों का अधिकार है. इसमें कोई चयन समिति नहीं बैठती और न ही प्रदर्शन की आधिकारिक रैंकिंग के आधार पर फैसला होता है. जब तक नीलामी प्रक्रिया में नियमों का उल्लंघन, धोखाधड़ी या अनुचित व्यवहार साबित न हो, तब तक शिकायत का आधार ही नहीं बनता है और चूंकि यहां कोई नियम तोड़ा नहीं जाता, इसलिए ICC का दखल भी नहीं होता है.

BCCI के दायरे में आता है फैसला

आईपीएल के सभी नियम, ऑक्शन का फॉर्मेट और टीमों के अधिकार BCCI तय करता है. खिलाड़ी जब नीलामी में अपना नाम दर्ज कराता है, तो वह इन नियमों को पहले ही स्वीकार कर लेता है. यही कारण है कि अनसोल्ड रहने पर कोई कानूनी या अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपील का रास्ता नहीं खुलता.

अनसोल्ड का मतलब बाहर नहीं

नीलामी में न बिकना कहानी का अंत नहीं होता है. आईपीएल के दौरान कई बार टीमें चोट, उपलब्धता या फॉर्म के कारण रिप्लेसमेंट ढूंढती हैं. ऐसे में अनसोल्ड खिलाड़ी बेस प्राइस पर टीम से जुड़ सकता है. इसके अलावा मिनी ऑक्शन और अगले सीजन की नीलामी में फिर मौका मिलता है. कई खिलाड़ी ऐसे रहे हैं जो पहले अनसोल्ड रहे, लेकिन बाद में लीग के स्टार बने.

यह भी पढ़ें: किन-किन हिंदू राजकुमारियों ने मुस्लिमों को बनाया अपना पति? जानें हर एक का नाम

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read
Published at : 17 Dec 2025 01:23 PM (IST)
Tags :
IPL AUCTION IPL Auction 2026 IPL Unsold Players Rules
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'मोदी-शाह के मुंह पर...' नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल और सोनिया गांधी को राहत मिलने के बाद बीजेपी पर फायर हुए खरगे
'मोदी-शाह के मुंह पर...' नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल और सोनिया गांधी को राहत मिलने के बाद बीजेपी पर फायर हुए खरगे
महाराष्ट्र
'माफी काहे मांगूं?', ऑपरेशन सिंदूर पर दिए बयान से पीछे हटने को राजी नहीं पृथ्वीराज चव्हाण
'माफी काहे मांगूं?', ऑपरेशन सिंदूर पर दिए बयान से पीछे हटने को राजी नहीं पृथ्वीराज चव्हाण
विश्व
अमेरिका को आई अक्ल! भारत से दूरी बढ़ते देख अब ट्रंप कर रहे तारीफ, बोले- 'अद्भुत, पीएम मोदी...'
अमेरिका को आई अक्ल! भारत से दूरी बढ़ते देख अब ट्रंप कर रहे तारीफ, बोले- 'अद्भुत, पीएम मोदी...'
क्रिकेट
Australia v England Ashes third Test Day: उस्मान ख्वाजा की सरप्राइज एंट्री, स्टीव स्मिथ हुए बाहर
Australia v England Ashes third Test Day: उस्मान ख्वाजा की सरप्राइज एंट्री, स्टीव स्मिथ हुए बाहर
Advertisement

वीडियोज

Delhi Pollution: 50% वर्क फ्रॉम होम...बढ़ते पॉल्यूशन पर दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला | Delhi Pollution
VB–G RAM G Bill: VB–G RAM G आने कैसे मजदूरों को मिलेगा बड़ा फायदा! | New Mgnrega Bill | Congress
Delhi Air Pollution: दिल्ली में फैली जहरीली हवा..AQI 300 पार | Pollution | AQI | Rekha Gupta | BJP
Vipin Sharma की Inspiring Journey: Canada में संघर्ष, Chef और Editor की जिंदगी, Irrfan से मिली नई राह और Taare Zameen Par से मिली पहचान
Rahul Gandhi Germany visit : राहुल गांधी के जर्मनी दौरे की पहली तस्वीर...सैम पित्रोदा के साथ दिखे
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'मोदी-शाह के मुंह पर...' नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल और सोनिया गांधी को राहत मिलने के बाद बीजेपी पर फायर हुए खरगे
'मोदी-शाह के मुंह पर...' नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल और सोनिया गांधी को राहत मिलने के बाद बीजेपी पर फायर हुए खरगे
महाराष्ट्र
'माफी काहे मांगूं?', ऑपरेशन सिंदूर पर दिए बयान से पीछे हटने को राजी नहीं पृथ्वीराज चव्हाण
'माफी काहे मांगूं?', ऑपरेशन सिंदूर पर दिए बयान से पीछे हटने को राजी नहीं पृथ्वीराज चव्हाण
विश्व
अमेरिका को आई अक्ल! भारत से दूरी बढ़ते देख अब ट्रंप कर रहे तारीफ, बोले- 'अद्भुत, पीएम मोदी...'
अमेरिका को आई अक्ल! भारत से दूरी बढ़ते देख अब ट्रंप कर रहे तारीफ, बोले- 'अद्भुत, पीएम मोदी...'
क्रिकेट
Australia v England Ashes third Test Day: उस्मान ख्वाजा की सरप्राइज एंट्री, स्टीव स्मिथ हुए बाहर
Australia v England Ashes third Test Day: उस्मान ख्वाजा की सरप्राइज एंट्री, स्टीव स्मिथ हुए बाहर
बॉलीवुड
Dhurandhar की फैन हुईं प्रीति जिंटा, बोलीं- 'ये हर देशभक्त के लिए लव लेटर है'
Dhurandhar की फैन हुईं प्रीति जिंटा, बोलीं- 'ये हर देशभक्त के लिए लव लेटर है'
हेल्थ
Dark Skin Diabetes: त्वचा का काला पड़ना दे सकता है डायबिटीज का इशारा, जानें कब हो जाएं सतर्क?
त्वचा का काला पड़ना दे सकता है डायबिटीज का इशारा, जानें कब हो जाएं सतर्क?
नौकरी
ब्रुनेई में काम करेंगे तो कितनी होगी कमाई, जानिए ब्रुनेई डॉलर की भारत में कीमत
ब्रुनेई में काम करेंगे तो कितनी होगी कमाई, जानिए ब्रुनेई डॉलर की भारत में कीमत
जनरल नॉलेज
3 लाख का सोना खरीदना ज्यादा फायदेमंद या चांदी, जानें 2050 में किसकी कितनी होगी कीमत?
3 लाख का सोना खरीदना ज्यादा फायदेमंद या चांदी, जानें 2050 में किसकी कितनी होगी कीमत?
ENT LIVE
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
ENT LIVE
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
Paisa LIVE
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
ENT LIVE
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
Embed widget