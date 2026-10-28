अपनी सेना पर कितना खर्च करते हैं भारत और चीन? अरुणाचल तनाव के बीच जानें जवाब

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom अरुणाचल सीमा पर तनाव; सैन्य खर्चों पर बहस तेज।

चीन का रक्षा बजट भारत से 3.6 गुना ज्यादा।

चीन सैन्य क्षमताओं का तेजी से आधुनिकीकरण कर रहा।

भारत ड्रोन, एंटी-ड्रोन, बंकर से सीमा तैयारी मजबूत।

India China Military Spending: अरुणाचल प्रदेश में भारत-चीन सीमा पर तनाव फिर से बढ़ चुका है. इससे दोनों देशों की सैन्य क्षमताओं और रक्षा खर्च पर चर्चा तेज हो गई है. रिपोर्ट के मुताबिक चीनी सैनिकों ने गश्त कर रहे भारतीय सैनिकों और कुछ भारतीय नागरिकों को रोकने की कोशिश की. इन घटनाओं ने दोनों देशों के सैन्य संसाधनों और उनके सालाना रक्षा खर्च के बीच के अंतर पर फिर से ध्यान खींचा है.

स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के आंकड़ों के मुताबिक चीन अपनी सेना पर 336 अरब डालर खर्च करता है. इसी के साथ भारत का सैन्य खर्च 92.1 अरब डॉलर है. इन आंकड़ों के आधार पर चीन का रक्षा खर्च भारत के मुकाबले लगभग 3.6 गुना ज्यादा है.

सालाना रक्षा बजट में बड़ा अंतर

इन आंकड़ों के मुताबिक चीन दुनिया में सबसे ज्यादा सैन्य खर्च करने वाला दूसरा देश है. इसी के साथ भारत पांचवें स्थान पर आता है. डॉलर और रुपये दोनों ही रूपों में यह अंतर काफी बड़ा है. चीन का 336 अरब डॉलर का सालाना खर्च भारत के 92.1 अरब डॉलर के खर्च के सामने है. यह विवादित सीमा पर सुरक्षा चुनौतियों का सामना करते वक्त दोनों देशों के बीच के वित्तीय अंतर को दर्शाता है.

इस तुलना में उनके परमाणु हथियारों का जखीरा भी शामिल है. ऐसा कहा जाता है कि चीन के पास लगभग 620 परमाणु हथियार हैं जबकि भारत के पास इनकी संख्या लगभग 190 है. ये आंकड़े दोनों देशों की रणनीतिक सैन्य क्षमताओं में अंतर को समझने का एक और पैमाना हैं.





सैनिकों को रोकने की कोशिश

रिपोर्ट के मुताबिक चीनी सैनिकों ने गश्त कर रहे भारतीय सैनिकों और कुछ भारतीय नागरिकों को रोकने की कोशिश की. इन घटनाओं ने सीमा पर तैयारी और इस क्षेत्र में सुरक्षा बनाए रखने के लिए जरूरी संसाधनों के महत्व को फिर से रेखांकित किया है.

चीन का सैन्य आधुनिकीकरण

चीन का रक्षा खर्च सिर्फ सैनिकों की संख्या या फिर हथियारों में बढ़ोतरी से काफी ज्यादा है. चीन ने अपने बजट का इस्तेमाल सैन्य क्षमताओं के कई क्षेत्रों को आधुनिक बनाने के लिए किया है. इनमें लड़ाकू विमान, मिसाइल सिस्टम और नौसेना बल शामिल हैं. इसके अलावा उसने एडवांस्ड निगरानी प्रणालियों और साइबर क्षमताओं में भी निवेश किया गया है.

यह क्षेत्र पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की तकनीकी ताकत का हिस्सा हैं. चीन के खर्च का पैमाना उसे अपने सैन्य प्रणालियों को विकसित करने और अपग्रेड करने के लिए पर्याप्त संसाधन देता है. यह पारंपरिक सैनिकों और उपकरणों से काफी आगे है.





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क्षमता के अंतर पर भारत की प्रतिक्रिया

चीनी सेना की तकनीकी बढ़त का मुकाबला करने के लिए भारत पारंपरिक तरीकों से परे क्षमताओं पर ज्यादा ध्यान दे रहा है. इसमें ड्रोन, एंटी-ड्रोन तकनीक और ऊंचाई वाले इलाकों में सुरक्षा बुनियादी ढांचे का विकास शामिल है.

मुश्किल इलाकों में तैयारी को मजबूत करने के लिए बनाए जा रहे बुनियादी ढांचे में अंडरग्राउंड बंकर भी शामिल हैं. ड्रोन और एंटी-ड्रोन सिस्टम पर ध्यान देना बदलती सैन्य तकनीक का जवाब देने की कोशिशों को दर्शाता है. इसी के साथ बुनियादी ढांचे का विकास ऊंचाई वाले सीमावर्ती इलाकों में काम करने की चुनौती से निपटने में मदद करता है.

हालांकि सिर्फ सैन्य बजट से सीमा की स्थिति के हर पहलू को नहीं समझा जा सकता. लेकिन इससे यह पता चलता है कि आधुनिकीकरण, उपकरणों और तैयारी के लिए कितने संसाधन मौजूद हैं. लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव बने रहने के बीच तकनीक और ऊंचाई वाले इलाकों में सुरक्षा बुनियादी ढांचे पर भारत का जोर चीन की बढ़ती सैन्य क्षमताओं के खिलाफ उसकी प्रतिक्रिया का ही एक हिस्सा है. हिमालयी क्षेत्र में सीमा को लेकर फिर से उभर रही चिंताओं के बीच बजट का यह अंतर दोनों देशों के पास मौजूद संसाधनों को समझने का एक आधार देता है.

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