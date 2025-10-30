हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेज हरियाणा दिवस से लेकर भारतीय संव‍िधान दिवस तक, जाने क्‍या-क्‍या खास है इस नवंबर में

 हरियाणा दिवस से लेकर भारतीय संव‍िधान दिवस तक, जाने क्‍या-क्‍या खास है इस नवंबर में

नवंबर साल का 11 महीना होता है जो हेल्थ, एजुकेशन, कल्चर और जागरूकता से जुड़ी कई अहम तारीखें लेकर आता है. इस महीने में कई ऐसे दिन मनाए जाते हैं जो सोशल अवेयरनेस और एनवायरमेंट से जुड़े होते हैं.

By : कविता गाडरी | Updated at : 30 Oct 2025 11:57 AM (IST)
Preferred Sources

नवंबर साल का 11 महीना होता है जो हेल्थ, एजुकेशन, कल्चर और जागरूकता से जुड़ी कई अहम तारीखें लेकर आता है. इस महीने में कई ऐसे दिन मनाए जाते हैं जो सोशल अवेयरनेस और एनवायरमेंट से जुड़े होते हैं. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताएंगे कि नवंबर 2025 में कौन-कौन से खास दिन आने वाले हैं और यह खास दिन क्यों मनाए जाते हैं.

1 नवंबर, हरियाणा फाउंडेशन डे- 1 नवंबर को हरियाणा दिवस के रूप में मनाया जाता है. हरियाणा दिवस 1 नवंबर को 1966 में हरियाणा राज्य के गठन के उपलक्ष में हर साल मनाया जाता है. इस दिन हरियाणा को पूर्व पंजाब राज्य से अलग करके एक नया राज्य बनाया था.

1 नवंबर, वीगन डे- हर साल 1 नवंबर को वर्ल्ड वीगन डे भी मनाया जाता है. इसका उद्देश्य लोगों को पौधों से आधारित खाना अपनाने और पशु संरक्षण के प्रति जागरूक करना है. इस दिन कई शहरों में वीगन फेस्टिवल और कैंपेन आयोजित किए जाते हैं.

1 नवंबर, ऑल सेंट्स डे- यह दिन संत समुदाय का पवित्र दिन माना जाता है, जिसमें सभी सात संतों को याद किया जाता है. जिन्होंने अपना जीवन सेवा और आस्था को समर्पित किया. इस दिन चर्चाें में विशेष प्रेयर होती है .

1 नवंबर कर्नाटक राज्योत्सव दिवस- 1 नवंबर को कर्नाटक राज्योत्सव मनाया जाता है क्योंकि यह दिन 1956 में दक्षिण भारत के सभी कन्नड़ भाषी क्षेत्रों को मिलाकर कर्नाटक राज्य के गठन की याद दिलाता है. इस दिन पूरे राज्य में सांस्कृतिक कार्यक्रमों और झांकियां के जरिए कन्नड़ संस्कृति का जश्न मनाया जाता है.

2 नवंबर,ऑल सोल्स डे- 2 नवंबर का दिन ईसाई समुदाय के लिए आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना का दिन होता है. इस दिन लोग अपने परिजनों को याद करते हैं और उनके लिए मोमबत्तियां जलाते हैं.

5 नवंबर, वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे- वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे 5 नवंबर को सुनामी के खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और सुनामी की तैयारी के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है. इस दिन को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2015 में मनाना शुरू किया था.

5 नवंबर, गुरु नानक जयंती- सिख धर्म के पहले गुरु नानक देव जी का जन्मदिन इसी दिन मनाया जाता है. इस दिन गुरुद्वारों में कीर्तन, नगर कीर्तन और लंगर का आयोजन भी होता है.

7 नवंबर, नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे- 7 नवंबर को नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे लोगों को कैंसर की रोकथाम और शुरुआती पहचान के प्रति जागरूक करने के लिए मनाया जाता है. इस दिन हॉस्पिटल में फ्री कैंप और हेल्थ चेकअप आयोजित कराए जाते हैं.

7 नवंबर, इन्फेंट प्रोटेक्शन डे- 7 नवंबर को इन्फेंट प्रोटेक्शन डे मनाया जाता है. इस दिन नवजात शिशु की हेल्थ और पोषण पर ध्यान देने के लिए जागरूकता फैलाई जाती है, ताकि शिशु मृत्यु दर को कम किया जा सके.

8 नवंबर, वर्ल्ड रेडियो ग्राफी डे- 8 नवंबर का दिन एक्स-रे की खोज को याद करते हुए मनाया जाता है. यह दिन हेल्थ सेवा में रेडियोलॉजिस्ट के योगदान का सम्मान करता है.

9 नवंबर, नेशनल लीगल सर्विस डे- यह दिन आम जनता को मुफ्त कानूनी सहायता और उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए मनाया जाता है. इस दिन देशभर में नेशनल लीगल सर्विस शिविर लगाए जाते हैं.

9 नवंबर, उत्तराखंड फाउंडेशन डे- 9 नवंबर को उत्तराखंड फाउंडेशन डे इसलिए मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड को 27वें राज्य के रूप में एक अलग पहचान मिली थी. इस दिन को राज्य में कई कल्चरल कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं.

10 नवंबर, वर्ल्ड साइंस डे- 10 नवंबर को वर्ल्ड साइंस डे शांति और विकास के लिए मनाया जाता है. इस दिन स्कूलों और कॉलेज में साइंस प्रदर्शनियां आयोजित की जाती है.

11 नवंबर, नेशनल एजुकेशन डे- भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती के अवसर पर यह दिन मनाया जाता है. इस दिन स्कूलों में वाद-विवाद  प्रतियोगिता और प्रदर्शनी के जरिए शिक्षा के महत्व को समझाया जाता है.

12 नवंबर, वर्ल्ड निमोनिया डे- 12 नवंबर को वर्ल्ड निमोनिया डे के रूप में मनाया जाता है, ताकि निमोनिया के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके, यह एक गंभीर संक्रमण है जो फेफड़ों में सूजन पैदा करता है.

13 नवंबर, वर्ल्ड काइंडनेस डे- 13 नवंबर को वर्ल्ड काइंडनेस डे मनाया जाता है. यह दिन मानवता और काइंडनेस को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है. इस दिन स्कूलों कॉलेज और सोशल मीडिया पर काइंडनेस  चैलेंज भी चलाए जाते हैं.

14 नवंबर, बाल चिल्ड्रंस डे- भारत में यह दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर बच्चों को समर्पित होता है. स्कूलों में इस दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकूद और बच्चों से जुड़ी कई एक्टिविटी आयोजित की जाती है.

14 नवंबर, वर्ल्ड डायबिटीज डे-  14 नवंबर का दिन वर्ल्ड डायबिटीज डे के रूप में भी मनाया जाता है. इस दिन डायबिटीज की रोकथाम और नियंत्रण पर जोर दिया जाता है और हॉस्पिटल में फ्री शुगर टेस्टिंग कैंप लगाए जाते हैं.

16 नवंबर, नेशनल प्रेस डे- 16 नवंबर का दिन नेशनल प्रेस डे के रूप में मनाया जाता है. यह दिन प्रेस की स्वतंत्रता और जिम्मेदारी को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है. वहीं प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना इसी दिन हुई थी.

17 नवंबर, राष्ट्रीय मिर्गी दिवस- 17 नवंबर को राष्ट्रीय मिर्गी दिवस के दिन मिर्गी जैसी न्यूरोलॉजिकल बीमारियों के बारे में जानकारी दी जाती है, ताकि इसे सामाजिक कलंक न समझा जाए और मरीजों को बेहतर उपचार मिल पाए.

19 नवंबर इंटरनेशनल मेंस डे- 19 नवंबर को इंटरनेशनल मेंस डे पुरुषों के योगदान और उनकी मेंटल हेल्थ के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है. इस दिन कई जगह पर सेमिनार और हेल्थ कैंप भी आयोजित किए जाते हैं.

19 नवंबर, वर्ल्ड टॉयलेट डे- वर्ल्ड टॉयलेट डे हर साल 19 नवंबर को मनाया जाता है और यह वैश्विक स्वच्छता संकट के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है. संयुक्त राष्ट्र की ओर से निर्धारित यह दिन सभी के लिए सुरक्षित और सुलभ टॉयलेट की आवश्यकता पर जोर देता है.  

20 नवंबर, यूनिवर्सल चिल्ड्रंंस डे- संयुक्त राष्ट्र की तरफ से मनाया जाने वाला यह दिन बच्चों के अधिकार, एजुकेशन और हेल्थ के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है. स्कूलों में इस मौके पर कई स्पेशल कार्यक्रम भी होते हैं.

21 नवंबर, वर्ल्ड टेलीविजन डे- संयुक्त राष्ट्र ने 21 नवंबर को वर्ल्ड टेलीविजन डे के रूप में घोषित किया था. जिस दिन 1996 में पहला विश्व टेलीविजन फोरम आयोजित किया गया था.

25 नवंबर, इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वीमेन- यह दिन महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है. कई संस्थाएं इस दिन रैलियां और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करती है.

26 नवंबर, संविधान दिवस- 1949 में संविधान सभा की ओर से भारतीय संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है. इस दिन डॉ. भीमराव अंबेडकर और संविधान निर्माताओं के योगदान को सम्मान और श्रद्धांजलि दी जाती है.

27 नवंबर, नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे- 27 नवंबर को राष्ट्रीय अंगदान दिवस मनाने का कारण मृतदाताओं और उनके परिवारों के निस्वार्थ योगदान का सम्मान करना था, ताकि अंगदान के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके.

30 नवंबर, सेंट एंड्रूज डे- 30 नवंबर को सेंट एंड्रयू डे स्कॉटलैंड के संरक्षक संत सेंट एंड्रयू के सम्मान में मनाया जाता है. यह स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय दिवस भी है, जिसमें स्कॉटिश संस्कृति, परंपराओं और विरासत का जश्न मनाया जाता है. 

ये भी पढ़ें-किस मिशन में RAW हो गया था बुरी तरह फेल, खुफिया एजेंसी के इस एजेंट ने किया खुलासा

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Read
Published at : 30 Oct 2025 11:57 AM (IST)
Tags :
Special Days In November List Of Important National Day International Days In November 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन से घटाया टैरिफ, शी जिनपिंग से मुलाकात के बाद लिया बड़ा फैसला
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन से घटाया टैरिफ, शी जिनपिंग से मुलाकात के बाद लिया बड़ा फैसला
दिल्ली NCR
दिल्ली-NCR, UP, राजस्थान, हरियाणा के इन इलाकों में अगले दो घंटे में बारिश के आसार, IMD का अलर्ट
दिल्ली-NCR, UP, राजस्थान, हरियाणा के इन इलाकों में अगले दो घंटे में बारिश के आसार, IMD का अलर्ट
इंडिया
Video: कार का शीशा टूटने पर कर दिया मर्डर! वीडियो ने खोले बेंगलुरु रोड रेज़ केस के राज, क्या है पूरा मामला?
Video: कार का शीशा टूटने पर कर दिया मर्डर! वीडियो ने खोले बेंगलुरु रोड रेज़ केस के राज, क्या है पूरा मामला?
क्रिकेट
Women World Cup IND vs AUS: टीम इंडिया का विश्वकप सेमीफाइनल में कैसा रहा है रिकॉर्ड, जानिए
Women World Cup IND vs AUS: टीम इंडिया का विश्वकप सेमीफाइनल में कैसा रहा है रिकॉर्ड, जानिए
Advertisement

वीडियोज

अब Unknown number से आने वाली call पर दिखेगा नाम! TRAI और DOT की नई Caller ID सुविधा से घटेगा fraud|
RBI का बड़ा कदम| भारत वापस ला रहा है अपना Gold | India’s Gold Comeback | Gold | RBI | Paisa Live
Dalal Street पर Adani का धमाका! एक दिन में ₹48,550 करोड़ की बढ़त, Green Energy बनी game changer
धोखे की 'डर्टी पिक्चर' का खूनी फंदा!
Tej Pratap Yadav पर किसने चलाए पत्थर?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन से घटाया टैरिफ, शी जिनपिंग से मुलाकात के बाद लिया बड़ा फैसला
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन से घटाया टैरिफ, शी जिनपिंग से मुलाकात के बाद लिया बड़ा फैसला
दिल्ली NCR
दिल्ली-NCR, UP, राजस्थान, हरियाणा के इन इलाकों में अगले दो घंटे में बारिश के आसार, IMD का अलर्ट
दिल्ली-NCR, UP, राजस्थान, हरियाणा के इन इलाकों में अगले दो घंटे में बारिश के आसार, IMD का अलर्ट
इंडिया
Video: कार का शीशा टूटने पर कर दिया मर्डर! वीडियो ने खोले बेंगलुरु रोड रेज़ केस के राज, क्या है पूरा मामला?
Video: कार का शीशा टूटने पर कर दिया मर्डर! वीडियो ने खोले बेंगलुरु रोड रेज़ केस के राज, क्या है पूरा मामला?
क्रिकेट
Women World Cup IND vs AUS: टीम इंडिया का विश्वकप सेमीफाइनल में कैसा रहा है रिकॉर्ड, जानिए
Women World Cup IND vs AUS: टीम इंडिया का विश्वकप सेमीफाइनल में कैसा रहा है रिकॉर्ड, जानिए
ओटीटी
स्त्री 2 से अमर सिंह चमकीला तक, 2024 की बेस्ट फिल्में अभी तक नहीं देखी? ओटीटी पर यहां ले भरपूर मजा
स्त्री 2 से अमर सिंह चमकीला तक, 2024 की बेस्ट फिल्में अभी तक नहीं देखी? ओटीटी पर यहां ले भरपूर मजा
जनरल नॉलेज
National Unity Day 2025: पहले इस महात्मा का दम तो देख लूं... गांधी जी को लेकर ऐसा क्यों बोले थे सरदार पटेल?
पहले इस महात्मा का दम तो देख लूं... गांधी जी को लेकर ऐसा क्यों बोले थे सरदार पटेल?
लाइफस्टाइल
Toe Hair Meaning: पैर के अंगूठे पर बाल होने का क्या होता है मतलब, कैसे होते हैं ऐसे इंसान?
पैर के अंगूठे पर बाल होने का क्या होता है मतलब, कैसे होते हैं ऐसे इंसान?
यूटिलिटी
क्या 1 नवंबर से दिल्ली में नहीं चलेंगी UP14 और UP15 नंबर की डीजल गाड़ियां? जान लें काम की बात
क्या 1 नवंबर से दिल्ली में नहीं चलेंगी UP14 और UP15 नंबर की डीजल गाड़ियां? जान लें काम की बात
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'तुम मुझे वोट दो मई तुम्हे नौकरी दूंगा'- Tejashwi Yadav
Bihar Election 2025: 'तुम मुझे वोट दो मई तुम्हे नौकरी दूंगा'- Tejashwi Yadav
ABP NEWS
Bihar election 2025: हसीन सपने पूरे करने के लिए Tejashwi कहां से लाएंगे 10 लाख करोड़? | ABP NEWS SHORTS
Bihar election 2025: हसीन सपने पूरे करने के लिए Tejashwi कहां से लाएंगे 10 लाख करोड़? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'बतौर CM जेल जाकर बिहारियों का मस्तक नीचा कर दिया' - Rajnath Singh | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: 'बतौर CM जेल जाकर बिहारियों का मस्तक नीचा कर दिया' - Rajnath Singh | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: इंडिया गठबंधन पर Shehzad Poonawalla ने कविताओं से कस दिया तंज | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: इंडिया गठबंधन पर Shehzad Poonawalla ने कविताओं से कस दिया तंज | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: RJD के प्रत्याशी तो अपराध के चलते दुनिया में विख्यात | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: RJD के प्रत्याशी तो अपराध के चलते दुनिया में विख्यात | ABP NEWS SHORTS
Embed widget