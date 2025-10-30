नवंबर साल का 11 महीना होता है जो हेल्थ, एजुकेशन, कल्चर और जागरूकता से जुड़ी कई अहम तारीखें लेकर आता है. इस महीने में कई ऐसे दिन मनाए जाते हैं जो सोशल अवेयरनेस और एनवायरमेंट से जुड़े होते हैं. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताएंगे कि नवंबर 2025 में कौन-कौन से खास दिन आने वाले हैं और यह खास दिन क्यों मनाए जाते हैं.



1 नवंबर, हरियाणा फाउंडेशन डे- 1 नवंबर को हरियाणा दिवस के रूप में मनाया जाता है. हरियाणा दिवस 1 नवंबर को 1966 में हरियाणा राज्य के गठन के उपलक्ष में हर साल मनाया जाता है. इस दिन हरियाणा को पूर्व पंजाब राज्य से अलग करके एक नया राज्य बनाया था.



1 नवंबर, वीगन डे- हर साल 1 नवंबर को वर्ल्ड वीगन डे भी मनाया जाता है. इसका उद्देश्य लोगों को पौधों से आधारित खाना अपनाने और पशु संरक्षण के प्रति जागरूक करना है. इस दिन कई शहरों में वीगन फेस्टिवल और कैंपेन आयोजित किए जाते हैं.



1 नवंबर, ऑल सेंट्स डे- यह दिन संत समुदाय का पवित्र दिन माना जाता है, जिसमें सभी सात संतों को याद किया जाता है. जिन्होंने अपना जीवन सेवा और आस्था को समर्पित किया. इस दिन चर्चाें में विशेष प्रेयर होती है .



1 नवंबर कर्नाटक राज्योत्सव दिवस- 1 नवंबर को कर्नाटक राज्योत्सव मनाया जाता है क्योंकि यह दिन 1956 में दक्षिण भारत के सभी कन्नड़ भाषी क्षेत्रों को मिलाकर कर्नाटक राज्य के गठन की याद दिलाता है. इस दिन पूरे राज्य में सांस्कृतिक कार्यक्रमों और झांकियां के जरिए कन्नड़ संस्कृति का जश्न मनाया जाता है.



2 नवंबर,ऑल सोल्स डे- 2 नवंबर का दिन ईसाई समुदाय के लिए आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना का दिन होता है. इस दिन लोग अपने परिजनों को याद करते हैं और उनके लिए मोमबत्तियां जलाते हैं.



5 नवंबर, वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे- वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे 5 नवंबर को सुनामी के खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और सुनामी की तैयारी के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है. इस दिन को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2015 में मनाना शुरू किया था.



5 नवंबर, गुरु नानक जयंती- सिख धर्म के पहले गुरु नानक देव जी का जन्मदिन इसी दिन मनाया जाता है. इस दिन गुरुद्वारों में कीर्तन, नगर कीर्तन और लंगर का आयोजन भी होता है.



7 नवंबर, नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे- 7 नवंबर को नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे लोगों को कैंसर की रोकथाम और शुरुआती पहचान के प्रति जागरूक करने के लिए मनाया जाता है. इस दिन हॉस्पिटल में फ्री कैंप और हेल्थ चेकअप आयोजित कराए जाते हैं.



7 नवंबर, इन्फेंट प्रोटेक्शन डे- 7 नवंबर को इन्फेंट प्रोटेक्शन डे मनाया जाता है. इस दिन नवजात शिशु की हेल्थ और पोषण पर ध्यान देने के लिए जागरूकता फैलाई जाती है, ताकि शिशु मृत्यु दर को कम किया जा सके.



8 नवंबर, वर्ल्ड रेडियो ग्राफी डे- 8 नवंबर का दिन एक्स-रे की खोज को याद करते हुए मनाया जाता है. यह दिन हेल्थ सेवा में रेडियोलॉजिस्ट के योगदान का सम्मान करता है.



9 नवंबर, नेशनल लीगल सर्विस डे- यह दिन आम जनता को मुफ्त कानूनी सहायता और उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए मनाया जाता है. इस दिन देशभर में नेशनल लीगल सर्विस शिविर लगाए जाते हैं.



9 नवंबर, उत्तराखंड फाउंडेशन डे- 9 नवंबर को उत्तराखंड फाउंडेशन डे इसलिए मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड को 27वें राज्य के रूप में एक अलग पहचान मिली थी. इस दिन को राज्य में कई कल्चरल कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं.



10 नवंबर, वर्ल्ड साइंस डे- 10 नवंबर को वर्ल्ड साइंस डे शांति और विकास के लिए मनाया जाता है. इस दिन स्कूलों और कॉलेज में साइंस प्रदर्शनियां आयोजित की जाती है.



11 नवंबर, नेशनल एजुकेशन डे- भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती के अवसर पर यह दिन मनाया जाता है. इस दिन स्कूलों में वाद-विवाद प्रतियोगिता और प्रदर्शनी के जरिए शिक्षा के महत्व को समझाया जाता है.



12 नवंबर, वर्ल्ड निमोनिया डे- 12 नवंबर को वर्ल्ड निमोनिया डे के रूप में मनाया जाता है, ताकि निमोनिया के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके, यह एक गंभीर संक्रमण है जो फेफड़ों में सूजन पैदा करता है.



13 नवंबर, वर्ल्ड काइंडनेस डे- 13 नवंबर को वर्ल्ड काइंडनेस डे मनाया जाता है. यह दिन मानवता और काइंडनेस को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है. इस दिन स्कूलों कॉलेज और सोशल मीडिया पर काइंडनेस चैलेंज भी चलाए जाते हैं.



14 नवंबर, बाल चिल्ड्रंस डे- भारत में यह दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर बच्चों को समर्पित होता है. स्कूलों में इस दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकूद और बच्चों से जुड़ी कई एक्टिविटी आयोजित की जाती है.



14 नवंबर, वर्ल्ड डायबिटीज डे- 14 नवंबर का दिन वर्ल्ड डायबिटीज डे के रूप में भी मनाया जाता है. इस दिन डायबिटीज की रोकथाम और नियंत्रण पर जोर दिया जाता है और हॉस्पिटल में फ्री शुगर टेस्टिंग कैंप लगाए जाते हैं.



16 नवंबर, नेशनल प्रेस डे- 16 नवंबर का दिन नेशनल प्रेस डे के रूप में मनाया जाता है. यह दिन प्रेस की स्वतंत्रता और जिम्मेदारी को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है. वहीं प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना इसी दिन हुई थी.



17 नवंबर, राष्ट्रीय मिर्गी दिवस- 17 नवंबर को राष्ट्रीय मिर्गी दिवस के दिन मिर्गी जैसी न्यूरोलॉजिकल बीमारियों के बारे में जानकारी दी जाती है, ताकि इसे सामाजिक कलंक न समझा जाए और मरीजों को बेहतर उपचार मिल पाए.



19 नवंबर इंटरनेशनल मेंस डे- 19 नवंबर को इंटरनेशनल मेंस डे पुरुषों के योगदान और उनकी मेंटल हेल्थ के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है. इस दिन कई जगह पर सेमिनार और हेल्थ कैंप भी आयोजित किए जाते हैं.



19 नवंबर, वर्ल्ड टॉयलेट डे- वर्ल्ड टॉयलेट डे हर साल 19 नवंबर को मनाया जाता है और यह वैश्विक स्वच्छता संकट के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है. संयुक्त राष्ट्र की ओर से निर्धारित यह दिन सभी के लिए सुरक्षित और सुलभ टॉयलेट की आवश्यकता पर जोर देता है.



20 नवंबर, यूनिवर्सल चिल्ड्रंंस डे- संयुक्त राष्ट्र की तरफ से मनाया जाने वाला यह दिन बच्चों के अधिकार, एजुकेशन और हेल्थ के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है. स्कूलों में इस मौके पर कई स्पेशल कार्यक्रम भी होते हैं.



21 नवंबर, वर्ल्ड टेलीविजन डे- संयुक्त राष्ट्र ने 21 नवंबर को वर्ल्ड टेलीविजन डे के रूप में घोषित किया था. जिस दिन 1996 में पहला विश्व टेलीविजन फोरम आयोजित किया गया था.



25 नवंबर, इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वीमेन- यह दिन महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है. कई संस्थाएं इस दिन रैलियां और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करती है.



26 नवंबर, संविधान दिवस- 1949 में संविधान सभा की ओर से भारतीय संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है. इस दिन डॉ. भीमराव अंबेडकर और संविधान निर्माताओं के योगदान को सम्मान और श्रद्धांजलि दी जाती है.



27 नवंबर, नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे- 27 नवंबर को राष्ट्रीय अंगदान दिवस मनाने का कारण मृतदाताओं और उनके परिवारों के निस्वार्थ योगदान का सम्मान करना था, ताकि अंगदान के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके.



30 नवंबर, सेंट एंड्रूज डे- 30 नवंबर को सेंट एंड्रयू डे स्कॉटलैंड के संरक्षक संत सेंट एंड्रयू के सम्मान में मनाया जाता है. यह स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय दिवस भी है, जिसमें स्कॉटिश संस्कृति, परंपराओं और विरासत का जश्न मनाया जाता है.

