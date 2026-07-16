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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजअनशन पर बैठे सोनम वांगचुक की मौत हो जाए तो क्या सरकार के खिलाफ हो सकता है मुकदमा, क्या ऐसा भी है कोई नियम?

अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक की मौत हो जाए तो क्या सरकार के खिलाफ हो सकता है मुकदमा, क्या ऐसा भी है कोई नियम?

सोनम वांगचुक के मामले में स्वेच्छा से किए गए अनशन में अनहोनी होने पर सीधे सरकार पर कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि कानून इसे व्यक्तिगत फैसला मानता है.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 16 Jul 2026 03:44 PM (IST)
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जंतर-मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठे पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के इस विरोध प्रदर्शन को लेकर लोगों में एक सवाल उठ रहा है. सवाल यह है कि अगर किसी बड़े अनशनकारी के साथ अनहोनी हो जाती है, तो क्या कानूनी तौर पर सरकार को इसके लिए जिम्मेदार ठहराकर उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है? भारत के संविधान और आपराधिक कानूनों में अनशन, आत्मदाह या अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल को लेकर बेहद स्पष्ट और कड़े नियम बनाए गए हैं. इस बारे में सरल शब्दों में आसानी से समझते हैं.

क्या अनशन के दौरान मौत पर सरकार दोषी है?

भारतीय कानून व्यवस्था में किसी व्यक्ति द्वारा अपनी मांगों को लेकर स्वेच्छा से अन्न-जल का त्याग करना एक व्यक्तिगत फैसला माना जाता है. विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर कोई नागरिक खुद से भूख हड़ताल पर बैठता है और इस दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है तो इसके लिए सीधे तौर पर सरकार के खिलाफ हत्या या गैर-इरादतन हत्या ता मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सकता है. ऐसा इसलिए है, क्योंकि सरकार ने उस व्यक्ति को भूखा रहने के लिए मजबूर नहीं किया होता है. लोकतांत्रिक व्यवस्था में विरोध प्रदर्शन का अधिकार तो है, लेकिन खुद के जीवन को संकट में डालने की कानूनी जवाबदेही प्रदर्शनकारी की अपनी होती है.

अनशनकारी की हालत गंभीर होने पर क्या होता है?

अतीत में भूख हड़ताल या फिर अनशन करने वालों पर आत्महत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज करके उनको जेल में डाल दिया जाता था, जैसा कि इरोम शर्मिला के मामले में देखा गया था. लेकिन नए मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम और वर्तमान कानूनी संशोधनों के बाद अब स्थिति बदल गई है. अब कानून यह मानता है कि गंभीर तनाव या विपरीत परिस्थितियों में ही कोई व्यक्ति ऐसा कदम उठाता है. हालांकि अगर प्रशासन को लगता है कि अनशनकारी की हालत गंभीर है, तो कानूनन सरकार के पास यह अधिकार सुरक्षित होता है कि वह डॉक्टर की सलाह पर उस व्यक्ति को जबरन अस्पताल में भर्ती कराके ड्रिप चढ़ाए.

यह भी पढ़ें: Sonam Wangchuk Hunger Strike: सोनम वांगचुक को क्यों मिला था रैमन मैग्सेसे, जानें उन्होंने किन-किन चीजों का किया आविष्कार?

प्रशासन की जिम्मेदारी और कोर्ट के कड़े निर्देश

भले ही सीधे तौर पर सरकार पर मुकदमा न चले, लेकिन देश की अदालतों का यह स्पष्ट मानना है कि हर नागरिक के जीवन की रक्षा करना राज्य की बुनियादी और संवैधानिक जिम्मेदारी है. यदि कोई नागरिक सार्वजनिक स्थान पर अनशन पर है, तो प्रशासन उसकी मेडिकल जांच कराने और उसकी स्थिति पर नजर रखने के लिए बाध्य होता है. लापरवाही बरतने या समय पर चिकित्सा सहायता न देने की स्थिति में मानवाधिकार आयोग या कोर्ट के जरिए प्रशासन की जवाबदेही तय की जा सकती है. 

उकसाने वालों पर क्या हो सकती है कार्रवाई?

इस मामले का एक और कानूनी पहलू यह है कि यदि कोई राजनीतिक दल, संगठन या बाहरी व्यक्ति किसी को जबरन भूख हड़ताल जारी रखने के लिए उकसाता है या चिकित्सा सहायता लेने से रोकता है तो उस पर सख्त कानूनी कार्रवाई हो सकती है. ऐसी स्थिति में उकसाने वाले लोगों या संगठन के पदाधिकारियों के खिलाफ आपराधिक षडयंत्र रचने या आत्महत्या के लिए उकसाने की धाराओं पर मुकदमा चलाया जा सकता है.

यह भी पढ़ें: दो दिन खाना न खाएं तो शरीर में क्या होता है, कितने दिन की एनर्जी स्टोर रखती है हमारी बॉडी?

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 16 Jul 2026 03:44 PM (IST)
Tags :
Sonam Wangchuk Legal Rules On Hunger Strike
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