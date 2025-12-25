हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजIAS Tina Dabi Controversy: टीना डाबी को रील स्टार क्यों कहने लगे स्टूडेंट्स, ऐसा करने पर कितनी मिलती है सजा?

IAS Tina Dabi Controversy: हाल ही में आईएएस टीना डाबी को लेकर एक विवाद शुरू हो गया है. दरअसल कुछ छात्राओं ने विरोध प्रदर्शन के दौरान उन्हें रील स्टार बताया. आइए जानते हैं क्या ऐसा कहना कोई जुर्म है.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 25 Dec 2025 12:14 PM (IST)
Preferred Sources

IAS Tina Dabi Controversy: आईएएस अधिकारी टीना डाबी जो कि अभी बाड़मेर की कलेक्टर हैं, इन दिनों काफी सुर्खियों में हैं. दरअसल एक विवाद तब शुरू हो गया जब छात्राओं ने बाड़मेर में कॉलेज फीस बढ़ोतरी का विरोध किया. विरोध प्रदर्शन के दौरान कुछ छात्राओं ने यह टिप्पणी की कि कलेक्टर कोई रोल मॉडल नहीं है बल्कि एक रील स्टार है. इस टिप्पणी के बाद छात्राओं को कुछ समय के लिए पुलिस हिरासत में ले लिया गया. इसी बीच एक सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या किसी आईएएस अधिकारी को रील स्टार कह देने पर हिरासत में लिया जा सकता है और क्या यह एक अपराध है. आइए जानते हैं.

क्या किसी अधिकारी को रील स्टार कहना अपराध है 

सबसे पहले तो रील स्टार शब्द का मतलब समझते हैं. दरअसल छात्राओं ने इस शब्द का इस्तेमाल कलेक्टर के जमीनी कार्रवाई के बजाय सोशल मीडिया पर ज्यादा दिखने पर आलोचना करने के लिए किया.  आपको बता दें कि किसी भी सरकारी अधिकारी पर इस तरह की टिप्पणी करना कोई आपराधिक अपराध नहीं है. भारतीय कानून अभिव्यक्ति की आजादी के तहत सरकारी कर्मचारियों की आलोचना की इजाजत देता है. बस इसमें शर्त यह है कि यह कुछ कानूनी सीमाओं को पार ना करें. 

किसी भी अधिकारी के काम करने के तरीके के बारे में कोई आलोचना करना या फिर व्यंग करना अपने आप आपराधिक जिम्मेदारी नहीं बनती. कानूनी परेशानी तब शुरू होती है जब ऐसी बात ऐसे काम या फिर इरादे के साथ की जाती है जो कानून का उल्लंघन करते हैं. 

कानूनी कार्रवाई कब की जा सकती है 

ऐसे मामलों में अगर टिप्पणी सरकारी काम में बाधा डाल रही है, अशांति फैला रही है या जानबूझकर इज्जत को नुकसान पहुंचा रही है तो दिक्कतें पैदा हो सकती हैं. अगर कोई विरोध प्रदर्शन सड़कें ब्लॉक करता है, सार्वजनिक सेवाओं में बाधा डालता है या फिर किसी अधिकारी को सरकारी काम करने से रोकता है तो पुलिस सरकारी कर्मचारियों के काम में बाधा डालने से जुड़े हुए प्रावधानों के तहत कार्रवाई कर सकती है. 

इसके अलावा अगर कोई बयान झूठे आरोपों के जरिए किसी अधिकारी की इज्जत को नुकसान पहुंचाने के इरादे से दिया जाता है तो अधिकारी व्यक्तिगत तौर पर भी मानहानि का मामला दायर कर सकता है.

क्या इसका मतलब जेल जाना है 

आमतौर पर ऐसे मामलों में जेल जाने का प्रावधान नहीं है. ऐसे मामलों में पुलिस बस कुछ घंटे के लिए हिरासत में रख सकती है. इसी के साथ शांति बनाए रखने के लिए बॉन्ड पर साइन करवाने के बाद उन्हें रिहा कर दिया जाता है.  साथ ही जब तक हिंसा या फिर गंभीर दुर्व्यवहार न हो तब तक लंबी जेल या फिर कड़ी सजा का कोई भी प्रावधान नहीं है.

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Published at : 25 Dec 2025 12:12 PM (IST)
IAS Tina Dabi Controversy Tina Dabi Reel Star Barmer Students Protest
