IAS Tina Dabi Controversy: आईएएस अधिकारी टीना डाबी जो कि अभी बाड़मेर की कलेक्टर हैं, इन दिनों काफी सुर्खियों में हैं. दरअसल एक विवाद तब शुरू हो गया जब छात्राओं ने बाड़मेर में कॉलेज फीस बढ़ोतरी का विरोध किया. विरोध प्रदर्शन के दौरान कुछ छात्राओं ने यह टिप्पणी की कि कलेक्टर कोई रोल मॉडल नहीं है बल्कि एक रील स्टार है. इस टिप्पणी के बाद छात्राओं को कुछ समय के लिए पुलिस हिरासत में ले लिया गया. इसी बीच एक सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या किसी आईएएस अधिकारी को रील स्टार कह देने पर हिरासत में लिया जा सकता है और क्या यह एक अपराध है. आइए जानते हैं.

क्या किसी अधिकारी को रील स्टार कहना अपराध है

सबसे पहले तो रील स्टार शब्द का मतलब समझते हैं. दरअसल छात्राओं ने इस शब्द का इस्तेमाल कलेक्टर के जमीनी कार्रवाई के बजाय सोशल मीडिया पर ज्यादा दिखने पर आलोचना करने के लिए किया. आपको बता दें कि किसी भी सरकारी अधिकारी पर इस तरह की टिप्पणी करना कोई आपराधिक अपराध नहीं है. भारतीय कानून अभिव्यक्ति की आजादी के तहत सरकारी कर्मचारियों की आलोचना की इजाजत देता है. बस इसमें शर्त यह है कि यह कुछ कानूनी सीमाओं को पार ना करें.

किसी भी अधिकारी के काम करने के तरीके के बारे में कोई आलोचना करना या फिर व्यंग करना अपने आप आपराधिक जिम्मेदारी नहीं बनती. कानूनी परेशानी तब शुरू होती है जब ऐसी बात ऐसे काम या फिर इरादे के साथ की जाती है जो कानून का उल्लंघन करते हैं.

कानूनी कार्रवाई कब की जा सकती है

ऐसे मामलों में अगर टिप्पणी सरकारी काम में बाधा डाल रही है, अशांति फैला रही है या जानबूझकर इज्जत को नुकसान पहुंचा रही है तो दिक्कतें पैदा हो सकती हैं. अगर कोई विरोध प्रदर्शन सड़कें ब्लॉक करता है, सार्वजनिक सेवाओं में बाधा डालता है या फिर किसी अधिकारी को सरकारी काम करने से रोकता है तो पुलिस सरकारी कर्मचारियों के काम में बाधा डालने से जुड़े हुए प्रावधानों के तहत कार्रवाई कर सकती है.

इसके अलावा अगर कोई बयान झूठे आरोपों के जरिए किसी अधिकारी की इज्जत को नुकसान पहुंचाने के इरादे से दिया जाता है तो अधिकारी व्यक्तिगत तौर पर भी मानहानि का मामला दायर कर सकता है.

क्या इसका मतलब जेल जाना है

आमतौर पर ऐसे मामलों में जेल जाने का प्रावधान नहीं है. ऐसे मामलों में पुलिस बस कुछ घंटे के लिए हिरासत में रख सकती है. इसी के साथ शांति बनाए रखने के लिए बॉन्ड पर साइन करवाने के बाद उन्हें रिहा कर दिया जाता है. साथ ही जब तक हिंसा या फिर गंभीर दुर्व्यवहार न हो तब तक लंबी जेल या फिर कड़ी सजा का कोई भी प्रावधान नहीं है.

